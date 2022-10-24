‫Nippon Express Europe تؤسس شركتين فرعيتين جديدتين في المغرب

طوكيو، 24 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — قامت شركة Nippon Express Europe GmbH (المشار إليها فيما يلي باسم “ NX Europe “)، وهي شركة تابعة لمجموعة NIPPON Express Holdings, Inc ، بتحويل اثنين من مواقع أعمالها الحالية في المغرب – فرع المغرب ومركز طنجة للوجستيات الطبية – إلى شركات فرعية، حيث أنشأت حديثًا Nippon Express Morocco SARLAU في يوليو الماضي و Nippon Express Morocco Free Zone SARLAU في أغسطس. وأقيم حفل افتتاح في طنجة، شمال المغرب، في 26 سبتمبر لإحياء ذكرى تأسيس هاتين الشركتين.

الشعار: https://kyodonewsprwire.jp/ img/202210128053-O1-GOAN5T75

الحضور في حفل الافتتاح: https://kyodonewsprwire.jp/ prwfile/release/M103866/ 202210128053/_prw_PI2fl_ J8K8medG.jpg

خطاب الرئيس ميتسورو سايتو، NXHD : https://kyodonewsprwire.jp/ prwfile/release/M103866/ 202210128053/_prw_PI3fl_ oijj771t.jpg

– الغرض من العرضية

بدأ تطوير أعمال مجموعة Nippon Express في المغرب في ديسمبر 2017 في الدار البيضاء مع إنشاء فرع المغرب، والذي أعقبه افتتاح مركز طنجة للوجستيات الطبية في ميناء طنجة الطبي في يونيو 2019 لتوفير خدمات الشحن الجوي/البحري والخدمات اللوجستية.

المغرب هو ثاني أكبر منتج للسيارات في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، ويعمل في نفس الوقت كدولة مكملة لأوروبا. وقد شهدت منذ بعض الوقت ارتفاعًا في الطلب على الواردات/الصادرات والمشتريات ولوجستيات المبيعات التي تركز على صناعة السيارات، ويقوم عدد متزايد من مصنعي السيارات وقطع غيارها بإنشاء مصانع في البلاد.

قامت NX Europe بتأسيس اثنين من مواقع أعمالها لزيادة توسيع عملياتها وتعزيز البنية التحتية لأعمالها لدعم عمليات عملائها في المغرب. ومن خلال الاستفادة الكاملة من مبيعاتها المتراكمة ومعرفتها التشغيلية، ستقوم مجموعة نيبون إكسبريس بتسريع جهودها نيابة عن صناعة السيارات، التي تحتل مكانة صناعة ذات أولوية في خطة عمل المجموعة.

ستقوم مجموعة نيبون إكسبريس بزيادة توسيع قدراتها اللوجستية في المغرب وفي جميع أنحاء أفريقيا، وكلاهما من المتوقع أن يتمتع بالنمو المستمر، والانتقال بقوة إلى السوق الأفريقية من خلال الاستفادة من شبكتها العالمية والدراية اللوجستية المتقدمة المتراكمة، مع المساهمة في تطوير أنشطة عملائها التجارية.

لمزيد من التفاصيل: https://www.nipponexpress- holdings.com/en/press/2022/17- Oct-22-1.html

موقع نيبون إكسبريس الإلكتروني: https://www.nipponexpress.com/