‫Nike FC  تقدم تجربة Footballverse  في دبي

– إطلاق مدعوم بجلسة نقاش حصرية بقيادة الأسطورة العالمية رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ —كشفت Nike، العلامة التجارية للملابس الرياضية، النقاب عن تجربة كرة قدم فريدة تركز على المجتمع في دبي – The Nike FC Footballverse – مما يوفر تجربة غامرة بالكامل لمدة ثلاثة أسابيع في المدينة.

“ Footballverse ” هو تعبير Nike التالي عن الإمكانات غير المحدودة للرياضة، جامعا بين لاعبي Nike الرائعين، في الماضي والحاضر، لإظهار أن كل جيل من الرياضيين يمكنه ترك انطباع فريد عن اللعبة، وتوسيع الرياضة، وإلهام الأجيال القادمة لترك بصماتهم.

تنطلق تجربة Nike FC Footballverse في دبي وستجلب الرياضة إلى جمهور أوسع وأصغر وأكثر نشاطًا من خلال سلسلة من الألعاب والأنشطة التفاعلية. يعتبر Nike FC أكثر من مجرد كرة قدم، وتقوم Nike FC Footballverse بإعادة تصور اللعبة من خلال جلب أفضل أجزاء كرة القدم لجعلها أكثر شمولاً وغير متوقعة وأكثر متعة.

ستكون التجربة مفتوحة في الفترة الممتدة بين 19 نونبر/تشرين الثاني و11 دجنبر/كانون الأول في جميرا بيتش ريزيدنس بدبي. ستشمل الألعاب المصممة لإلهام المجتمعات المحلية مزيجًا من الألعاب الفردية والجماعية التي تتيح للاعبين عرض مهاراتهم وعملهم الجماعي.

تم إطلاق هذه التجربة في جلسة حوارية حصرية ضمت رونالدو، رياضي Nike العالمي وأيقونة كرة القدم الدولية، وهو مهاجم منتخب البرازيل السابق والفائز مرتين بالكرة الذهبية، للحديث عن تجاربه في اللعبة على مر السنين، من أيام لعبه إلى دوره الحالي في الملكية. كما ضمت اللجنة دان جاكوب، مدير كرة القدم في أكاديمية تشامبيونز سوكر Champions Soccer Academy في الإمارات إلى جانب بدرية فيصل , مستشار تسويق كرة القدم.

أطلقت Nike كجزء من حملتها المستمرة لمساعدة الجماهير واللاعبين على التعبير عن أنفسهم داخل الملعب وخارجه، Nike FC Creators Hub الذي سيفتتح في متجر Nike في دبي مول من 21 نونبر/تشرين الثاني حتى 11 دجنبر/كانون الأول. تتم دعوة اللاعبين والفرق وكل من يحب كرة القدم إلى Nike FC Creators Hub حيث ينغمس الضيوف في ورش عمل مخصصة لتخصيص المنتجات الإبداعية ويتم تشجيعهم على التعبير عن ذوقهم الفني الفردي من خلال جلسات Jersey Customisation واستوديو Digital Maker . ستكون ورش العمل معرضًا حقيقيًا للإبداع.

للمشاركة في Footballverse و Nike FC Creators Hub ، سيحتاج المشجعون إلى التسجيل على https://www. nikefootballversedxb.com/

صورة الصحافة Nike Football Verse: https://www.dropbox.com/sh/ yom20xflfcai9ql/AADNBA_ R2MeMwlsM2cSYyOg8a?dl=0

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1954673/Nike_FC_ Footballverse_DXB.jpg