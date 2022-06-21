‫NetSPI توسع رقعة تواجدها العالمية من خلال التعيينات الاستراتيجية للقيادة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

مينيابولس، 21 يونيو 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة NetSPI ، الشركة الرائدة في مشروع اختبار الاختراق وإدارة سطح الهجوم لبيئة البرامج عن توسع رقعة تواجدها العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من أجل تلبية الطلب الدولي المتزايد على حلول الأمن الهجومي خاصتها.

صرح بول هاراجان من شركة KKR ، وهو مستثمر في NetSPI مقيم في لندن، قائلًا: “رسخت خدمات NetSPI ، المدعومة بقوة التكنولوجيا بالإضافة إلي التركيز على العميل في المقام الأول، من مكانة الشركة الرائدة في صناعة خدمات الأمن الهجومي في أمريكا الشمالية”. كما أضاف آرون شيلتس، الرئيس التنفيذي في NetSPI ، قائلًا: “أنه سيتردد صدى مجموعة المهارات المتخصصة للفريق وحنكتهم بالتكنولوجيا ونموذج تسليم القفازات البيضاء لديهم بالسوق الأوروبية ويجب دفع عجلة النمو والتوسع المستمر، بينما يُقدم ويطور الفريق حلول أمن هجومي حاسمة.

ولقد شهدنا رقمًا قياسيًا في الطلب من منظمات أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا التي بحاجة إلى تحسين وضعها الأمني من خلال اتباع نهج متكامل ومُثبَت من أجل اختبار الاختراق، ونحن الآن في وضع جيد لتقديم تلك الخدمة في المنطقة. وقمنا بتوظيف فريق من قادة الأمن الموهوبين بشدة والنشطين والمتفقين على نهج أن العميل يأتي في المقام الأول فيما يخص العمل. وسيضمن ترسيخ نقطة انطلاقنا في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا مع هذه المجموعة المذهلة أنه سيُقدر لـ NetSPI تعجيل وتيرة النمو والنجاح المستمر في المنطقة”.

عينت الشركة خبراء مجال صناعة الخدمات الأمنية وهم ستيف باكويل ، و ستيف أرمسترونغ ، و اريك جريفز لقيادة فريق NetSPI في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا بشكل استراتيجي والدفع تجاه المزيد من النمو في المنطقة. حيث انضم باكويل إلى فريق NetSPI كمدير عام لمنطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا ولديه أكثر من 23 عامًا من الخبرة في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر في منظمات منها الحكومة المركزية والدفاع، ورويال بنك اوف سكوتلاند، بالإضافة إلي مقدمي الخدمات الأمنية مثل CipherCloud و RiskIQ وأنظمة سايتركس.

كما أضاف باكويل، قائلًا: “يُعد مجال اختبار الاختراق مجالًا تنافسيًا للغاية في المملكة المتحدة، لكن مقدمي الخدمات في المنطقة ليس لديهم العراقة التي تتميز بها NetSPI . حيث تقدم NetSPI خدمات اختبار الاختراق إلى تسعة من أفضل 10 بنوك أمريكية بالفعل، بالإضافة إلى العديد من شركات قائمة فورتشين 500 – وأتطلع إلى فرصة لخدمة المستفيدين النهائيين في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا في وقت يعتلي فيه الأمان رأس جدول الأعمال”.

وسيعمل باكويل عن كثب مع أرمسترونغ، الذي عُيّن كنائب للرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا. يتمتع أرمسترونغ بخبرة تمتد لعقدين في المبيعات والأمن في شركات منها Bitglass ، و CyCognito ، وأفيرا. وسيعمل جريفز جنبًا إلى جنب مع أرمسترونغ كمدير مبيعات إقليمي في NetSPI بمنطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا؛ من أجل الاستفادة من خبرته الواسعة في مبيعات الأمن السيبراني في منظمات مثل Pentera ، وتريند مايكرو، و Spok ؛ من أجل تلبية الطلب العالمي وتوفير حلول اختبار الاختراق من NetSPI ، الحائزة على جوائز، لعملائها في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا. وسيعمل القادة الثلاثة عن كثب جنبًا إلى جنب مع شيلتس وسيشرفون على فريق NetSPI المُتنامي في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

ستتواجد NetSPI في حدث InfoSecurity Europe المقام في الفترة من 21 إلي 23 يونيو 2022 في اكسيل لندن. تفضل بالمشاركة في عرض مباشر وتعرف على خبراء الأمن بالشركة في Stand M-12 . ولمزيد من المعلومات أو لتحديد موعد اجتماع مع NetSPI في InfoSecurity Europe ، يُرجى النقر هنا .

نُبذة عن NetSPI

تُعد NetSPI شركة رائدة في مشروع الاختبارات الأمنية ومعالجة سطح الهجوم لبيئة البرامج، وتشارك مع تسعة من أكبر 10 بنوك أمريكية وثلاثة من أكبر خمس شركات رعاية صحية في العالم، بالإضافة لأكبر مقدمي خدمات سحابية في العالم والعديد من شركات قائمة فورتشين 500. تُقدم NetSPI اختبار الاختراق كخدمة ( PTaaS ) من خلال منصة Resolve ™ لاختبار الاختراق وإدارة الثغرات الأمنية. ويقوم خبراؤها بإجراء اختبار اختراق يدوي عميق للتطبيقات والشبكات وسطح الهجوم لبيئة البرامج السحابية، واختبروا على مر السنين أكثر من 1 مليون أصل للعثور على 4 ملايين نقطة ضعف أمنية فريدة. يقع المقر الرئيسي لشركة NetSPI في مينيابوليس بولاية مينيسوتا وهي شركة حافظة من شركات الأسهم الخاصة Sunstone Partners و KKR و Ten Eleven Ventures . تابعنا على فيس بوك (ميتا) ، و تويتر ، و لينكد إن .

للتواصل الاعلامي

توري نوريس، NetSPI

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جيسيكا بيتنكور من Inkhouse عن NetSPI

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