‫MYLE VAPE تفتتح مكتبًا ومنشأة مستودع في الإمارات لخدمة أقوى منطقة لدينا

ريدجيفيلد، نيوجيرسي، 23 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — إن MYLE Vape متحمسة وفخورة بالإعلان عن افتتاح مكتب ومستودع في دبي لخدمة أحد أسواقنا الأكثر ولاءً وتفانيًا، الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.

منذ إطلاقها في عام 2015، تبنى المجتمع الإماراتي MYLE ، وعلى مر السنين، كان هذا السوق أحد أقوى أسواقنا من حيث الولاء وحصة السوق. ساعدت قاعدة العملاء المخصصة في بناء MYLE لتصبح شركة رائدة عالميًا ومن الناحية الإستراتيجية، تضعنا هذه الخطوة في سوق قوي وتتيح لنا العمل في سوق يستمر في النمو فقط.

“هذه الخطوة جارية منذ بعض الوقت ولا يسعدنا إلا الإعلان عن هذا الافتتاح. لقد عملنا من بعيد لفترة طويلة جدًا، ونسافر ذهابًا وإيابًا من الولايات المتحدة عدة مرات في السنة، وأصبح من الضروري لنمو أعمالنا لاتخاذ خطوة جادة لبناء مركز عمليات رئيسي في الإمارات العربية المتحدة.” يدعي أرييل جوريليك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي.

تم إنشاء MYLE Vape ، وهي شركة عالمية لأدوات التدخين الإلكترونية تم إطلاقها في عام 2015، لتوفير بديل آمن ومرغوب فيه للسجائر القابلة للاحتراق، وهو أمر ممتع للمستهلك من حيث سهولة الاستخدام والتخصيص والمتانة.

سمحت عقود من الخبرة الصناعية التي يجلبها الفريق التنفيذي إلى MYLE Vape جنبًا إلى جنب مع فريق تصنيع على مستوى عالمي وميزانية للبحث والتطوير التي نمت باستمرار منذ بداية MYLE Vape ، بالتصميم المشهور عالميًا والابتكار التكنولوجي. تقوم MYLE Vape بتصنيع المستهلكات، وأنظمة البودات الإضافية، والأجهزة القابلة لإعادة الشحن وملحقات التدخين الإلكتروني التي يتم توزيعها عالميًا خارج الولايات المتحدة.

بيانات التواصل

Myle Vape

آفي بانشال

مدير عام، عمليات الشرق الأوسط

Avi@mylevape.com