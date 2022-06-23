‫ MGEX لتوفير التسوية كخدمة لتبادل الطب الذكي (IMX)™

قال مارك جي باغان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة MGEX : “يسعدنا أن نقدم خدمات التسوية إلى IMX حيث تواصل MGEX تنفيذ استراتيجيتها في تقديم حلول التسوية كخدمة في أسواق العقود الآجلة”. “بصفتنا DCO مع ترخيص غير مقيّد يسمح لنا بتقديم هامش على مراكز التسوية، نعتقد أن هذه الاتفاقية مع IMX تعزز استراتيجيتنا لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لصناعة العقود الآجلة.”

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت IMX عن خططها لإطلاق أول بورصة مالية تركز على اقتصاد الرعاية الصحية. قدمت البورصة طلبًا لتصبح DCM مع لجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC ) وتتوقع إدراج عدد من العقود التي ستمكن المشاركين في السوق من الأفراد والمؤسسات من القدرة على إدارة المخاطر والاستثمار في مكونات متعددة لنظام الرعاية الصحية.

قال جيمس بلانت الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ IMX : “تقدم MGEX خدمات التسوية الهامة بينما نبني ملفنا من المنتجات المبتكرة التي تمكن المشاركين في السوق من المؤسسات والأفراد – وأولئك الذين تعتمد أعمالهم على الرعاية الصحية – من إدارة المخاطر والاستثمار في جوانب مختلفة من النظام البيئي للرعاية الصحية”. “الرعاية الصحية هي المشكلة الاقتصادية الأولى التي تواجه البلاد، ونعتقد أن مجموعتنا القادمة من مستقبل الرعاية الصحية ستوفر للمشاركين أداة قوية لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية والمشاركة في هذا المكون الحيوي للاقتصاد.”

نبذة عن MGEX

Minneapolis Grain Exchange (MGEX ™) هي بورصة مسجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC ) وهي بورصة منتجات الأوراق المالية الآجلة المسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ). تعد MGEX بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك Hard Red Spring Wheat و SPIKES® Futures و BRIXX ™ للعقود الآجلة للعقارات التجارية والعقود الآجلة للضرائب. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول. MGEX هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Miami International Holdings، Inc . لمعرفة المزيد عن MGEX ، قم بزيارة www.mgex.com .

نُبذة عن شركة مياكس

شركة Miami International Holdings, Inc .هي الشركة القابضة الأم لـ MIAX , وتمتلك Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®), MIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®), MIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®), Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™) , و Bermuda Stock Exchange (BSX™) .

MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات والتي تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في MIAX لتوفير تداول الخيارات المدرجة في الولايات المتحدة لشركاتها الأعضاء. خدمات مياكس هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس ( Ticker : SPIKE ) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر ( SPDR ) إس أند بي 500 ( S&P 500 ) صندوق المؤشرات المتداولة ( ETF ) إس بي واي ( SPY). وتسهل MIAX Pearl ، بالإضافة إلى الخيارات، تداول للأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities ™.

وتُعد بورصة برمودا سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا ( BMA ) وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم، وقضايا الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، والضمانات المشتقة، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. كما أنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، كما أن بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا يرجى زيارة www.bsx.com .

نبذة عن IMX

IMX Health، LLC ، والمعروفة أيضًا باسم Intelligent Medicine Exchange (IMX) ، وهي شركة تابعة لشركة IMX، LLC ، تعمل على تطوير أول سوق للعقود الآجلة مخصص استنادًا إلى جوانب متعددة من اقتصاد الرعاية الصحية، والذي يمثل ما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة . تقدمت الشركة، التي يقع مقرها في شيكاغو، بطلب للحصول على موافقة تنظيمية من لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة ( CFTC ) لتكون سوقًا محددًا للعقود ( DCM ). لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.imxhealth.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings، Inc . (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “للشركة”) أو IMX، LLC (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، IMX) ، و لا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض؛ التماس أو البيع سيكون غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والرموز) المشار إليها بواسطة الشركة أو فيسيكا ستاندرد ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد على هذا النحو، فإن استخدام “الشركة” و IMX للعلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية وأي من “الشركة” أو IMX . أي إشارات من قِبَل “الشركة” و IMX إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

بالنسبة لـ MGEX :

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com

بالنسبة IMX :

إلين جي ريسنيك، Crystal Clear Communications

(التليفون المحمول) (773) 929-9292; (312) 399-9295

eresnick@crystalclearPR.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1845220/MGEX_Logo.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1845221/IMX_Logo.jpg