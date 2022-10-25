‫Lucid تعلن عن افتتاح أول استوديو لها في الشرق الأوسط في الرياض، المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 25 أكتوبر 2022 / PRNewswire / – شركة Lucid Group ، (NASDAQ: LCID) ، التي وضعت معايير جديدة للسيارة الكهربائية الأطول مدى والأسرع شحنًا في السوق، أعلنت اليوم عن افتتاح أول استوديو لها في الشرق الأوسط، ويقع في الرياض، المملكة العربية السعودية. ستدعو المنطقة الفاخرة للبيع بالتجزئة العملاء لتجربة العلامة التجارية ومنتجاتها في قلب منطقة النخيل بالرياض. مع نموذج مباشر إلى المستهلك، يقدم كل استوديو واضح تجربة متميزة موجهة رقميًا مصممة خصيصًا لتفضيلات كل عميل، سواء كانوا يزورون شخصيًا، أو يقدمون استفسارات عبر الإنترنت بالكامل، أو يجمعون بين الاثنين.

قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة Lucid : “إن إطلاق أول استوديو لنا في الشرق الأوسط يمثل خطوة أخرى نحو مهمة شركة Lucid لإلهام اعتماد الطاقة المستدامة على نطاق عالمي، ويسعدني أن يتم افتتاح هذا الاستوديو الجديد هنا في المملكة العربية السعودية “. “تدرك المملكة العربية السعودية التحول الزلزالي نحو كهربة السيارات وتتطلع إلى المستقبل لتأمين عالم أفضل للأجيال القادمة مع رؤية المملكة 2030”.

سيسمح استوديو Lucid الرياض للعملاء بتجربة العلامة التجارية بالكامل والحصول على معلومات حول منتجاتها في موقع يؤكد جمالية التصميم الفريدة للشركة. عند استكشاف استوديو واضح، سيحصل الزوار على رؤية لكيفية استلهام الشركة من جمال وابتكار وتنوع منزلها وهو ولاية كاليفورنيا.

وقال فيصل سلطان، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة Lucid Middle East : “نحن متحمسون بشكل لا يصدق للاحتفال بهذا الحدث اليوم، وافتتاح الاستوديو في الرياض هو خطوة إيجابية أخرى لرحلتنا في المملكة العربية السعودية”. “إن معرفتنا المتعمقة بالمنطقة وشراكاتنا الاستراتيجية تمكننا من تقديم المنتجات التي تلبي احتياجات قاعدة عملائنا في الشرق الأوسط، ونحن سعداء لتمكننا من تلبية طلباتهم المتزايدة على السيارات الكهربائية في رحلتنا لمكافحة تغير المناخ.”

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة Lucid عن خطط لإنشاء مصنع إنتاج كامل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. تخطط شركة Lucid لإنشاء عمليات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لإعادة تجميع مركبات شركة لوسييد إير التي يتم تصنيعها مسبقًا في منشأة التصنيع الأمريكية AMP-1 التابعة للشركة في كازا غراندي، أريزونا، ومع مرور الوقت، لإنتاج المركبات الكاملة. في ذروتها، تتوقع الشركة تصنيع ما يصل إلى 155000 مركبة سنويًا في منشأة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

في أبريل 2022، أعلنت شركة لوكيد عن اتفاقية مع حكومة المملكة العربية السعودية، وبموجبها ستشتري الحكومة ما يصل إلى 100000 مركبة على مدى عشر سنوات، مع التزام أولي بشراء 50000 مركبة وخيار شراء ما يصل إلى 50000 مركبة إضافية خلال نفس الفترة.

نبذة عن Lucid Group

تتمثل مهمة Lucid في إلهام تبني الطاقة المستدامة من خلال إنشاء تقنيات متقدمة والسيارات الكهربائية الفاخرة الأكثر جاذبية والتي تتمحور حول التجربة البشرية. أول سيارة في الشركة، شركة Lucid Air ، هي سيارة سيدان فاخرة من أحدث طراز مع تصميم مستوحى من كاليفورنيا تتميز بمساحة داخلية كاملة فاخرة في مساحة خارجية متوسطة الحجم. تتميز سيارة Lucid Air Grand Touring بقوة 819 حصانًا ومدى يقدر بنحو 830 كيلومترًا. يتم حاليًا تسليم العملاء لشركة Lucid Air ، التي يتم إنتاجها في مصنع Lucid في كازا غراندي، أريزونا، إلى العملاء الأمريكيين.

للتواصل الإعلامي:

الدولي: media@lucidmotors.com

الإقليمي:

Ibrahim Anabtawi ، Brunswick Group: LucidKSA@brunswickgroup.com

العلامات التجارية

يحتوي هذا الاتصال على علامات تجارية وعلامات خدمة وأسماء تجارية وحقوق نشر لمجموعة Lucid والشركات التابعة لها والكيانات الأخرى، والتي هي ملك لأصحابها.

وتتضمن هذه الرسالة “بيانات تطلعية” بالمعنى المقصود في أحكام “الملاذ الآمن” الواردة في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. يمكن تحديد البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل “تقدير” أو “خطة” أو “مشروع” أو “توقع” أو “ينوي” أو “سوف” أو “يتوقع” أو “يتوقع” أو “يعتقد” أو “يسعى” أو “يستهدف” أو “يستمر” أو “يمكن” أو “قد” أو “قد” أو “ممكن” أو “محتمل” أو “يتنبأ” أو غيرها من التعبيرات المماثلة التي تتنبأ أو تشير إلى الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية أو التي ليست بيانات عن مسائل تاريخية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالخطط والتوقعات فيما يتعلق باستوديو الرياض لشركة Lucid، بما في ذلك تجربة الاستوديو، وخطط شركة Lucid واستراتيجياتها وتوقعاتها فيما يتعلق بقدراتها ومرافقها التصنيعية المستقبلية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك القدرة الإنتاجية المستقبلية، وتوقعات شركة Lucid فيما يتعلق بالتزام حكومة المملكة العربية السعودية بشراء المركبات، والوعد بتكنولوجيا شركة Lucid. تستند هذه العبارات إلى افتراضات مختلفة، سواء تم تحديدها في هذا البلاغ أم لا، وعلى التوقعات الحالية لإدارة شركة Lucid. لا يُقصد بهذه البيانات التطلعية أن تكون بمثابة، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر كضمان أو ضمان أو بيان نهائي للحقائق أو الاحتمالات. من الصعب أو المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وقد تختلف عن هذه البيانات التطلعية. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة Lucid. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وأوجه عدم اليقين، بما في ذلك تلك العوامل التي تمت مناقشتها تحت عنوان “عوامل الخطر” في الجزء الثاني، البند 1A من التقرير الفصلي لشركة Lucid بشأن النموذج ‎10–Q للربع المنتهي في 30 يونيو 2022، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي قدمتها شركة Lucid أو ستقدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبت أن افتراضات Lucid غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Lucid حاليًا أو تعتقد Lucid حاليًا أنها غير جوهرية ويمكن أن تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات Lucid أو خططها أو توقعاتها للأحداث ووجهات النظر المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال. تتوقع Lucid أن تتسبب الأحداث والتطورات اللاحقة في تغيير تقييمات Lucid. ومع ذلك، في حين أن Lucid قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإن Lucid تخلي مسؤوليتها على وجه التحديد عن أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات Lucid اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البلاغ. وبناءً على ذلك، ينبغي عدم الاعتماد بلا مبرر على البيانات التطلعية.