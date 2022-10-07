‫Lockton يطلق برنامج New People Solutions Practice

تقوم أكبر مجموعة مستقلة للوساطة والاستشارات في مجال التأمين بتطوير أعمالها المتعلقة بفوائد الموظفين لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل

كانساس سيتي، ميزوري، 6 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركات Lockton ، أكبر مجموعة مستقلة للوساطة والاستشارات التأمينية في العالم، اليوم عن تطور في أعمالها حيث أصبحت ممارستها لمزايا الموظفين Lockton People Solutions .

تتكون ممارسة شركة Lockton’s People Solutions من حلول تدعم عملائنا في مجالات تجارب الموظفين وإشراكهم، والمكافآت والفوائد الإجمالية، وقياس وإدارة برامجهم.

قال توم شافلر، رئيس اللجنة التنفيذية لشركة Lockton’s People Solutions في الولايات المتحدة: “إن الطريقة التي نتحدث بها عن أعمالنا تحتاج إلى التطور لتعكس بشكل أفضل السوق المتغيرة اليوم وكيف نقدم المشورة والدعم لعملائنا” وأكمل “أكثر من مجرد إدارة برامج المزايا، يحتاج أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم إلى المساعدة في إشراك قوتهم العاملة، وتوظيف المواهب والاحتفاظ بها، وزيادة الكفاءة في أعمالهم. تعكس شركة Lockton People Solutions بشكل أفضل كيفية مساعدتنا لعملائنا على تحقيق هذه الأهداف”.

يأتي إطلاق Lockton People Solutions في وقت تتعرض فيه طريقة عمل الأشخاص للتحدي، ويخضع أصحاب العمل لضغوط متزايدة لجذب مواهبهم والاحتفاظ بها. يجب على الشركات الآن ليس فقط تقديم حزم مزايا مقنعة ولكن أيضًا خلق تجارب إيجابية للموظفين ودفع المشاركة والفهم والرضا. ويجب عليهم القيام بذلك مع الاستمرار في العثور على الكفاءات.

تساعد ممارسة Lockton’s People Solutions المؤسسات على أن تصبح أكثر نجاحًا وتجعل حياة الناس أفضل من خلال تقديم مجموعة من الحلول لتلبية احتياجات الشركات العاملة في بيئة اليوم. لمزيد من المعلومات حول ممارسة Lockton’s People Solutions ومجموعة القدرات داخل، قم بزيارة www.lockton.com أو تواصل مع مكتب Lockton المحلي.

نبذة عن شركة Lockton

ما يجعل Lockton بعيدة عن الكل هو أيضا ما يجعلنا أفضل: الاستقلال. تُمكِّن الملكية الخاصة لـ Lockton من أكثر من 9500 شريك لها من ممارسة الأعمال التجارية في أكثر من 125 دولة للتركيز فقط على مخاطر العملاء والتأمين واحتياجات الأفراد. من خلال الخبرة التي تصل إلى جميع أنحاء العالم، تقدم Lockton الفهم العميق اللازم لتحقيق نتائج ملحوظة.

لمدة 14 عامًا متتالية، اعترفت مجلة Business Insurance بأن Lockton هي “أفضل مكان للعمل في التأمين”. تم اختيار Lockton ضمن أفضل الشركات المدارة لعام 2021 من قبل Deloitte و Wall Street Journal ، وهو برنامج يكرم التميز ويكرم الشركات الخاصة على إستراتيجيتها وتنفيذها وثقافتها وأمورها المالية. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.lockton.com

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