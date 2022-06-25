‫ LeadSquared تحصل على 153 مليون دولار من WestBridge Capital؛ لتتحول إلى شركة أحادية القرن

أطلانطا، 25 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — أعلنت منصة أتمتة المبيعات LeadSquared مؤخرًا أنها حصلت على استثمار بقيمة 153 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل من الفئة ج من WestBridge Capital

وتتمثل رؤية شركة LeadSquared التي أسسها نيليش باتيل و براشانت سينغ و سوداكار جورتي في عام 2011، في جعل برامج تنفيذ المبيعات عالية السرعة محركًا للنمو للشركات في جميع أنحاء العالم.

قامت LeadSquared ببناء منصة مبيعات عالمية هي الأفضل في فئتها والتي تزيل التخمين من تنفيذ المبيعات وتجعل الكفاءة محور كل تفاعل مع العميل، بغض النظر عن مدى تعقيد رحلة العميل. تخدم الآن أكثر من 2000 عميل عالميا.

“نحن ممتنون لدعم مستثمرينا حيث نسعى جاهدين لجعل LeadSquared شركة ذات أهمية عالمية. من خلال هذا التمويل، سنضاعف استثماراتنا في الهند وأمريكا الشمالية، ونبدأ في البناء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وإضافة عروض جديدة إلى محفظة منتجاتنا، وتمويل عمليات الاستحواذ. لدعم نمونا، نخطط لمضاعفة عدد الموظفين لدينا في الأشهر الـ 18 المقبلة “، هذا ما قاله نيليش باتيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LeadSquared .

قال سومير شادا، الشريك المؤسس والعضو المنتدب في WestBridge Capital ، تعليقا على الاستثمار: “لقد أظهرت LeadSquared قدرة رائعة على التوسع والنمو بكفاءة. تعتبر مقاييس البرمجيات كخدمة SaaS الأساسية الخاصة بها فريدة من نوعها وهي الأفضل في فئتها في الصناعة. كما أن تركيزها على بناء منصة سهلة الاستخدام تعمل على تحويل عمليات المبيعات من خلال التشغيل الآلي الذي يوفر كفاءة لا مثيل لها، له إمكانات كبيرة للنمو في السوق العالمية. إن مستقبل LeadSquared مثير للغاية بالنسبة لنا ونتطلع إلى شراكة طويلة مع الشركة “.

صرح جوبال جاين، الشريك الإداري لشركة Gaja Capital : “شركة LeadSquared تبرز بسرعة كشركة رائدة في فئة برامج تنفيذ المبيعات عالية السرعة. قام نيليش وفريقه ببناء منصة قوية مع وحدة اقتصادية قوية. مع هذه الجولة، تتمتع الشركة بقوة الميزانية العمومية لمواصلة الاستثمار من أجل النمو في الهند وكذلك الأسواق الدولية، وخاصة الولايات المتحدة. نتطلع إلى أن تكون LeadSquared محركًا للنمو للشركات الطموحة في الهند وحول العالم “.

LeadSquared هي شريك النمو للمؤسسات في التعليم العالي وتكنولوجيا التعليم والتعليم المهني والرعاية الصحية والخدمات المالية. يقع المقر الرئيسي لشركة LeadSquared في بنغالورو بالهند، إضافة إلى تواجدها في الولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

يشمل المستثمرون الحاليون للشركة كب من Gaja Capital و IFC و Stakeboat Capital .

عمل باركليز كَوكيل الاكتتاب الحصري لتمويل السلسلة ج.

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