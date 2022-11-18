‫KING POWER DUTY FREE تطلق “حب المسافرين: دعنا نسافر حول العالم، دع العالم يسافر بالتايلاندية”

بانكوك، 18 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — تعتبر King POWER DUTY FREE ، بوابة تسوق عالمية المستوى في مطار سوفارنابومي، توفر الراحة لكل مسافر في كل خطوة على الطريق، مما يجعل رحلتهم ذات معنى، في إطار حملة “حب المسافرين: دعنا نسافر حول العالم، دع العالم يسافر بالتايلاندية،” هي وجهة التسوق المعفاة من الرسوم الجمركية الوحيدة ذات المستوى العالمي والتي تهم.

افتتاح حقبة جديدة من السفر العالمي، لم تتوقف King Power أبدًا عن إثارة الإعجاب بأخلاقيات “السفر والتسوق والسعادة”. عند الدخول لمنطقة “ World Junction” ، فإن المسافرين مُدللون بخيارات لا نهائية من مجموعة غنية من مستحضرات التجميل ذات المستوى العالمي، والعطور، والمشروبات الروحية والكحولية. الوجبات الخفيفة والهدايا التذكارية التي تمثل سحر الشرق الفريد معروضة الآن بمزيد من التنوع.

بالتسوق في KING POWER في السوق الحرة في مطار سوفارنابومي، سيختبر المسافرون العوالم التالية التي لا يمكن تفويتها –

– أزياء العالم: يستمتع المسافرون ببهجة التسوق الفاخرة مع مجموعة من أفضل عشرين علامة تجارية في العالم مثل بالنسياغا Balenciaga ، وبوتيغا ڤينيتا Bottega Veneta ، وكارتييه Cartier ، و شانيل Chanel ، وكريستيان ديور Christian Dior ، وفيراغامو Ferragamo ، وكوتشي Gucci ، وهيرميس لوي Hermès LOEWE ، ولويس فويتون Louis Vuitton ، وبرادا Prada ، وريموا Rimowa ، وسان لوران Saint Laurent .

– جمال العالم: السعادة محاطة بجميع العناصر الرائعة في قسم مستحضرات التجميل والعطور في KING POWER الذي يضم أيضًا 5 متاجر رئيسية لأفضل خمس علامات تجارية في العالم – شانيل Chanel ، وديور Dior ، وإستي لودر ESTÉE LAUDER ، ولانكوم Lancôme ، و SK-II .

– السوق الحرة العالمية: انظر إلى مجموعة متنوعة لا حصر لها من المشروبات الروحية والخمور والوجبات الخفيفة والهدايا التذكارية التي تعكس تراثها القيم من الحكمة المحلية.

ولجعل التسوق أثناء السفر أكثر راحة، تقدم King Power Duty Free خدمة جديدة للتسوق عبر الإنترنت، حيث يمكن للعملاء التسوق للحصول على سلع معفاة من الرسوم الجمركية في أي وقت حتى ساعتين قبل مغادرة الرحلة. يمكن أخذ الطلبات عند مكاتب تسجيل المغادرة والوصول. يمكن تتبع الطلبات بالذهاب إلى القائمة حسابي على www.kingpower.com وتطبيق King Power .

يمكن لأعضاء King Power الوصول إلى معلومات حول الخدمة والترويج والامتيازات واستخدام مرافق King Power نادي The Atlas Club و King Power Space من خلال تسجيل الدخول إلى http://member.kingpower.com والذي يسمح للأعضاء بالتحقق من حصص عضويتهم عبر الإنترنت قبل الزيارة .

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمركز الاتصال 1631 أو إضافة الحساب الرسمي لـ KING POWER’s LINE : تطبيق @ kingpower عبر الانترنت.