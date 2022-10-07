‫Jingle Pay، التطبيق المالي المتميز، يعلن عن شراكة استراتيجية واستثمار الأقلية من MoneyGram

من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يمكن للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام تطبيق Jingle Pay لإرسال الأموال في وقت قريب من الوقت الفعلي إلى أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم

أكملت MoneyGram أيضًا استثمار الأقلية في Jingle Pay ، مما يوفر للشركة مركز ملكية مباشر في بدء التشغيل

دالاس, 6 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة MoneyGram International، وهي شركة عالمية رائدة في تطوير مدفوعات P2P الرقمية ، و Jingle Pay ، وهو تطبيق مالي فائق مقره في الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن شراكة لتمكين التحويلات المالية العالمية المريحة والسريعة من خلال تطبيق Jingle Pay. يمكن للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام تطبيق Jingle Pay – المدعوم بقضبان الدفع العالمية لـ MoneyGram والقدرات القريبة من الوقت الفعلي – لإرسال الأموال إلى أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم.

أعلنت MoneyGram أيضًا عن اكتمال استثمار الأقلية في Jingle Pay . انضم أليكس هولمز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MoneyGram ، إلى مجلس إدارة شركة Jingle Pay بصفته رئيس مجلس الإدارة للمساعدة في توجيه المسار الاستراتيجي لشركة Jingle Pay إلى الأمام.

وقال هولمز: “مع تحول تفضيل المستهلكين بشكل متزايد عبر الإنترنت، فإن الاستثمار في الشركات الناشئة الرقمية في جميع أنحاء العالم هو عنصر حاسم في استراتيجيتنا”. “نحن متحمسون للشراكة مع Jingle Pay ، لأننا نؤمن برؤيتهم الاستراتيجية لتحسين العناصر الرئيسية للأعمال المصرفية التقليدية من خلال مجموعتها من العروض الرقمية المبتكرة. مع استمرار نمو الشركة الناشئة، ستعزز ملكية MoneyGram المباشرة في الشركة مكانتنا الرائدة في الشرق الأوسط وستزيد من تسريع أهدافنا الاستراتيجية لقيادة تطور المدفوعات الرقمية”.

وباعتبارها مركزًا تجاريًا عالميًا، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 9 ملايين وافد، يشكلون ما يقرب من 89% من السكان ويجعلون من الدولة مركزًا للتحويلات الصادرة. مع التركيز على الشمول المالي، تستهدف Jingle Pay المغتربين في المنطقة وتتيح للمستهلكين الوصول إلى قائمة واسعة من الخدمات المالية التي يمكن الوصول إليها، مثل بطاقة متعددة العملات وخدمات تحويل الأموال.

“ Jingle Pay هو التطبيق الفائق الذي يحول الحياة المالية اليومية للمستهلكين الذين يبحثون عن خدمات مالية سهلة الوصول وفورية ومبتكرة”، هذا ما قاله أمير فرداغسمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Jingle Pay . “شراكتنا مع MoneyGram توسع شبكتنا من وجهات التحويلات العالمية وتسمح لنا بالاستفادة من خبرة MoneyGram في مجال مقاصة التحويلات. فهو يمنح مستخدمينا تغطية عالمية ومعدلات فعالة من حيث التكلفة. في Jingle Pay ، نحن ملتزمون بإعادة ابتكار كيفية قيام الناس بتخزين الأموال وإنفاقها وإرسالها، مع تعزيز الشمول المالي وممرات التحويلات منخفضة التكلفة “.

أصبح تطبيق Jingle Pay متاحًا الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة MoneyGram International, Inc .

MoneyGram International, Inc. (NASDAQ: MGI) ، الشركة الرائدة عالميًا في تطوير مدفوعات P2P الرقمية، تقدم حلولًا مالية مبتكرة لربط مجتمعات العالم. مع استراتيجية موجهة نحو الغرض لتعبئة حركة المال، وثقافة قوية من الابتكار في التكنولوجيا المالية، والقدرات الرائدة التي تركز على العملاء، نمت MoneyGram لخدمة أكثر من 150 مليون شخص في السنوات الخمس الماضية. تستفيد الشركة من منصتها الحديثة والمتنقلة والتي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات وتتعاون مع أفضل العلامات التجارية في العالم لخدمة المستهلكين من خلال قناتها الرقمية المباشرة إلى المستهلك وشبكة البيع بالتجزئة العالمية وأعمال التمويل المدمجة لعملاء المؤسسات. تعد MoneyGram أيضًا رائدًا في ابتكار الدفع عبر الحدود والتسوية المدعومة بسلسلة الكتل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة ir.moneygram.com ، واتباع @ MoneyGram على وسائل التواصل الاجتماعي، واستكشاف الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول من خلال moneygram.com .

نبذة عن Jingle Pay

Jingle Pay هو تطبيق مالي خارق مولود في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يمكّن مستخدميه من حساب رقمي سريع، دون رسوم والتزامات صفرية، لتخزين الأموال وإنفاقها وإرسالها بشكل موثوق إلى أكثر من 160 دولة، بأكثر من 99 عملة، بأفضل أسعار الصرف على مستوى العالم. تمتد عمليات Jingle Pay عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع وجودها في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وباكستان ومصر. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة jinglepay.com ومتابعتنا على @ JinglePay على وسائل التواصل الاجتماعي.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1915307/Jingle_Pay_ MoneyGram.jpg

للتواصل الإعلامي بـ Jingle Pay