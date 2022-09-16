‫JA Solar وS’ENERGY تكملان تركيب مشروع كهروضوئي عائم بقدرة 10.705 ميجاوات في إسرائيل

بكين، 16 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت JA Solar (“الشركة”)، الشركة الرائدة في مجال تصنيع المنتجات الكهروضوئية عالية الأداء، مؤخرًا عن تركيب محطة الطاقة الكهروضوئية العائمة لخزان تل إسحاق بقدرة 10.705 ميجاوات في إسرائيل. هذا المشروع هو الأول والذي يتم الانتهاء منه كجزء من طلب بقدرة 50MW موقع بين JA Solar و S’energy ، واحدة من أوائل الشركات في إسرائيل التي تدخل سوق الطاقة الشمسية. قدمت شركة Ralco Energy ، شريك JA Solar في إسرائيل على مدى السنوات ال 10 الماضية، خدمات كاملة لهذا المشروع ودعمها لوجستيًا وتقنيًا كخدمة ما قبل وبعد البيع مع دعم الحزمة الكاملة المحلية.

يضمن تركيب محطات الطاقة الكهروضوئية العائمة الاستفادة الكاملة من موارد المياه الخاملة لتوفير الكهرباء الخضراء مع تقليل تبخر المياه وحماية الموارد المائية، والتي لها أهمية كبيرة في المناطق التي تعاني من نقص المياه. بقدرة 10.705 ميجاوات، تم تركيب محطة الطاقة الكهروضوئية العائمة لخزان تل إسحاق بالكامل مع الوحدات الكهروضوئية JA Solar DeepBlue 3.0 . وقد لاقت سلسلة المنتجات هذه استحسانًا كبيرًا واعترافًا واسعًا من قبل الأسواق العالمية منذ إطلاقها في عام 2020، ووصلت شحناتها التراكمية إلى 24 جيجاوات بحلول نهاية يونيو 2022. في عام 2021، أصبحت DeepBlue 3.0 واحدة من أوائل الوحدات الكهروضوئية التي حصلت على شهادة KS عالية المتانة/صديقة للبيئة في كوريا الجنوبية، وذلك بفضل أدائها الثابت في درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية والتسربات الرطبة واختبارات أداء الأحمال الميكانيكية.

بفضل مواردها الغنية للإشعاع الشمسي، يتطور سوق الطاقة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسرعة. في سوق الطاقة الكهروضوئية الإسرائيلية على نطاق GW ، ومن خلال التعاون مع كبار الموزعين والمطورين بما في ذلك S’energy و Ralco Energy ، اكتسبت JA Solar اعترافًا واسعًا بجودة منتجاتها المتميزة ونظام الخدمة، الذي أثبتته حصتها السوقية البالغة حوالي 40% في السوق المحلية في عام 2021.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1898528/JA_Solar_ supplies_modules_Tel_Yitzhak_ Reservoir_floating_PV_power. jpg