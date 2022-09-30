‫ITC Infotech تكمل بنجاح 10 سنوات من التعاون الاستراتيجي مع البنك الوطني السعودي

جدة، المملكة العربية السعودية، 30 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت ITC Infotech ، الشركة العالمية الرائدة للخدمات والحلول التقنية، اليوم أنها أكملت بنجاح 10 سنوات من الارتباط الاستراتيجي مع البنك الوطني السعودي ( SNB ) أكبر بنك تجاري في المملكة العربية السعودية. وقد لعبت شركة ITC Infotech في هذه السنوات دورًا محوريًا في مسيرة البنك نحو التحديث والتحول الرقمي والنمو.

وتعليقًا على هذه العلاقة، قال صالح صالح، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والرقمية للمجموعة في البنك الوطني السعودي: “لقد كان تعاوننا مع ITC Infotech شفافًا منذ البداية مما أدى إلى علاقة مثمرة وناجحة. وقد ساعدت خبرة ITC Infotech العميقة في المجال على الاستفادة من النمو والربحية في المشهد التنافسي سريع التحول. كما أدى إلى إثراء وتوسيع القدرات الرقمية للبنك الوطني السعودي مما أدى إلى التسليم الناجح لمجموعة كبيرة من المشاريع التكنولوجية. ونحن في البنك الوطني السعودي نسعى جاهدين لتحقيق إحدى رؤانا الاستراتيجية لنكون أفضل بنك رقمي، وما زلنا نقدم الخدمات المالية والمصرفية الرائدة في المنطقة”.

وقال فيشال كومار، الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة ITC Infotech : “نحن سعداء للغاية بالتعاون مع البنك الوطني السعودي ولعب دورا محوريا في تحوله الرقمي. وتعد هذه العلاقة شهادة على قدراتنا وخبرتنا المثبتة في ترسيخ مسيرة نمو البنك وتحقيق رؤيته. إن شراكتنا مع البنك الوطني السعودي ستضع معيارا في المنطقة، وبفضل قدراتنا سنكون قادرين على المساهمة في التطوير الرقمي للعمليات المالية والمصرفية في الشرق الأوسط”.

وعلى مدى العقد الماضي، سخرت ITC Infotech خبراتها وقدراتها العميقة لتقديم أفضل الحلول الاستشارية التقنية في فئتها التي تساعد العملاء على التغلب على التحديات وتسريع النمو في المملكة. وستواصل الشركة التركيز والالتزام بتمكين العملاء من تلبية رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

نبذة عن ITC Infotech :

ITC Infotech هي شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات والحلول التكنولوجية، بقيادة استشارات الأعمال والتكنولوجيا. توفر ITC Infotech حلولًا صديقة للأعمال لمساعدة العملاء على النجاح والاستعداد للمستقبل، من خلال الجمع بسلاسة بين الخبرة الرقمية والتحالفات القوية الخاصة بالصناعة والقدرة الفريدة على الاستفادة من الخبرة العميقة في المجال من أعمال مجموعة ITC . وتوفر الشركة حلولًا وخدمات تكنولوجية للشركات عبر صناعات مثل الخدمات المصرفية والمالية، والرعاية الصحية، والتصنيع، والسلع الاستهلاكية، والسفر والضيافة، من خلال مزيج من نماذج الأعمال التقليدية والأحدث، كشريك مستدام طويل الأجل. ITC هي واحدة من شركات القطاع الخاص الرائدة في الهند وتكتل متنوع مع الشركات التي تغطي السلع الاستهلاكية والفنادق والورق المقوى والتعبئة والتغليف والأعمال الزراعية وتكنولوجيا المعلومات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: http://www.itcinfotech.com/

نبذة عن البنك الوطني السعودي :

البنك الوطني السعودي ( SNB ) هو أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية وواحدة من أكبر القوى في المنطقة. يلعب البنك الوطني السعودي دورًا حيويًا في دعم التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال تحويل القطاع المصرفي المحلي وتحفيز تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتتماشى استراتيجيتها بشكل وثيق مع برامج الرؤية. كما يستفيد البنك الوطني السعودي من مكانته كأكبر ممول مؤسسي ومتخصص في المملكة لدعم الصفقات والمشاريع الضخمة البارزة في المملكة. تتمثل رؤية البنك الوطني السعودي في أن يكون مزودًا رائدًا للخدمات المالية والمصرفية محليًا وإقليميًا من خلال تحقيق التطلعات الاستراتيجية: أن يكون رقم واحد في الإيرادات، ورقم واحد في الربح، والأفضل في خدمة العملاء، وأفضل بنك رقمي، وصاحب العمل المفضل، وأفضل مزود خدمة منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.alahli.com/

لمزيد من المعلومات:

Priya Trivedi

Priya.trivedi@itcinfotech.com