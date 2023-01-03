‫ Intersec تعلن عن النشر الناجح لتقنية الإنذار العام لِـ O2 Telefónica في ألمانيا

باريس، فرنسا،, 3 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أعلنت شركة Intersec (لمشار إليها في ما يلي بِـ “Intersec” أو “الشركة”)، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البيانات المتنقلة وحلول استخبارات الموقع، عن النشر الناجح لتقنية بث خلية الإنذار العام لشركة O 2 Telefónica في ألمانيا.

في يوم الإنذار على الصعيد الوطني – Warntag – الذي عقد في 8 دجنبر/كانون الأول 2022، بثت Telefonica بنجاح رسالتي تنبيه – باللغتين الألمانية والإنجليزية – من المكتب الفيدرالي للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث في غضون ثوانٍ فقط باستخدام تقنية البث الخلوي من Intersec ، بالشراكة مع شركة Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS) . أكد الاختبار الأداء الراقي للحل وشهد على خبرة الشركة في نشر حلول التنبيه العام بطريقة تعاونية، في الامتثال الكامل للوائح خصوصية البيانات، وبما يتماشى مع متطلبات EECC .

“لقد اخترنا Intersec لأن حلها من فئة الناقل يلبي جميع المتطلبات التنظيمية مع كونه مرنًا بشكل مستدام وقابل للتطوير. أثبت الاختبار الناجح لتقنية البث الخلوي على الصعيد الوطني كجزء من يوم الإنذار على الصعيد الوطني Warntag 2022 الأداء العالي لحل التنبيه والكفاءة المهنية للشريك”. يوخن بوكفيلد، مدير الخدمات المشتركة لِـ O 2 Telefónica.

يعد البث الخلوي تقنية مهمة للإنذار المبكر والتنبيه للطوارئ في المواقف الحرجة، خاصة عندما يكون الوقت جوهريًا، حتى عندما يتم استخدام شبكات المحمول الخاصة بالمشغلين بشكل كبير. يمكن إصدار رسالة التنبيه النصية لملايين الأجهزة المحمولة في منطقة محددة، باستخدام شاشة محددة ونغمة رنين معينة ليتم التعرف عليها على الفور كتنبيه.

شركة Intersec هي المزود الرائد لأنظمة الإنذار العام في الاتحاد الأوروبي، وتغطي 30٪ من سكان الاتحاد الأوروبي مع حلول منتشرة في فرنسا وألمانيا والبرتغال وكرواتيا ولوكسمبورغ.

Intersec

Intersec هي شركة عالمية رائدة في مجال البيانات المتنقلة وحلول ذكاء الموقع. صُممت حلولنا بواسطة خبراء بيانات سريعين، حيث ترشد الحكومات وشركات الاتصالات في ثورتها القائمة على البيانات لبناء قيمة ملموسة، بدءًا من تحذير الأشخاص بكفاءة في حالة الخطر إلى دفع مصادر جديدة للإيرادات. يستفيد عملاؤنا البالغ عددهم 65 المتواجدون في 50 دولة من أجهزتنا للوصول إلى 850 مليون جهاز محمول وتحديد موقعهم ورسم خرائط لهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتغطي حلول الإنذار العامة لدينا 30% من سكان الاتحاد الأوروبي. في Intersec ، تتخطى الخصوصية المعايير المقبولة حسب التصميم، فهي تضمن الامتثال التنظيمي، بغض النظر عن مكان عمل عملائنا.

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لمزيد من المعلومات: شارلوت كاردونا، مديرة الاتصالات، هاتف رقم: ، بريد إلكتروني:charlotte.cardona@ intersec.com