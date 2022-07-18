‫ inq. تستحوذ على الملكية الفكرية لشركة Enea Edge للقدرة على التنسيق المتقدم

جوهانسبرج، يوليه 18، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة inq . اليوم والتي تُعد أحد مقدمي الخدمة العالمية الرائدة للحلول المتقدمة، عن توقيع اتفاق مع Enea AB لترخيص الملكية الفكرية الخاصة بشركة Enea Edge من خلال ترخيص دائم لتطوير البرمجيات.

Enea Edge هي عبارة عن منصة محاكاة افتراضية وإدارة للأجهزة الحديثة مثل الصندوق الأبيض uCPEs . تقدم المنصة الحد الأدنى من التأثير الملحوظ وتركز على الفاعلية القصوى، وبصفة خاصة المحيط بتطبيقات الشبكات والتطبيقات المتطورة.

وبهذه المناسبة قال أنديل نجكابا، الرئيس التنفيذي لـ inq . « تعتبر الملكية الفكرية الخاصة بـ Enea Edge استراتيجية للغاية لـ inq . لقد عملنا بإخلاص من أجل أن نكون شركة رائدة متقدمة على مستوى العالم وشرعنا في الحصول على التطور كجزء من استراتيجيتنا الأساسية. وبينما كانت inq تركز بصفة أساسية على التطبيقات المتقدمة مثل AI، SDN، NFT ، و loT ، مع الملكية الفكرية المرخصة من Enea inq سوف نستطيع الآن الدخول إلى منطقة التنسيق المتقدم. »

من خلال الوصول إلى مجموعة أدوات تطوير البرامج والملكية الفكرية من Enea Edge ، فإن هذا يضع inq كشركة تكنولوجيا متقدمة ذات ملكية كاملة، بداية من الأجهزة والمراقبين المتميزين إلى التنسيق المتقدم والتطبيقات.

ومن جانبه صرح برامود فينكاتيش، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لمجموعة inq . « تقوم inq في الوقت الحاضر ببناء خارطة طريق لمنتج من أجل ENEA Edge في مركز التطوير inq في الهند. وسنكون قادرين على تقديم الأعمال والخدمات الفنية إلي قاعدة عملاء ENEA Edge الحاليين وترتيب ترخيص لـ Global Telco و ISPs و MSPs من أجل نشر uCPE و الصندوق الأبيض. »

عملت inq عن كثب على مدار العامين الماضيين مع Enea واستخدمت Enea Edge كأساس لبرنامج المحاكاة الافتراضية والإدارة للمنصة العالمية لمعدات مباني inq . سوف تسمح اتفاقية الترخيص هذه لـ inq ببناء خارطة الطريق الخاصة بها، والتي يمكن تقديمها أيضا إلى مستخدمي Enea Edge الآخرين.

تمتلك Enea Edge الإمكانيات التي يمكن استخدامها في بناء الشبكات الافتراضية، وعلى ذلك، يمكنها أيضا العمل مع مزودي خدمات الإنترنت ومشغلي شبكات المحمول في أوروبا وإفريقيا لتسريع المحاكاة الافتراضية لشبكاتهم ويمكن أن تلعب دورُا رائدُا كجزء من عمليات نشر الجيل الخامس من خلال توفير قاعدة التنسيق.

نبذة عن inq .

inq هي شركة شركاء ذوي هدف مشترك ( Convergence Partners company ) وهي الشركة العالمية الأولي في مجال تكنولوجيا الحاسبات المتقدمة والتي تأسست في أفريقيا لتقديم خدمات رقمية مبتكرة حسب الطلب وذات صلة بالأعمال التجارية ومثيرة للاهتمام. تربط inq أكثر من 1200 شركة من أبرز الشركات الرائدة في أكثر من تسع دول في القارة. وتشتهر الشركة بحلولها المبتكرة في مجال الملكية الفكرية وتقديم الأعمال والخدمات مثل Edge AI و loT و Fabric و SDN/NFV و Elastic Edge . وبصفتها مزود حلول متقدم ورائد في أفريقيا، تواصل الشركة في الاستثمار وتوسيع نطاق وجودها في القارة.