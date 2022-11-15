‫ Infortrend EonStor GS 100GbE  تطرح  واحد من حلول الفلاش لتخزين المعلومات الذي يحمل امكانية عالية في اداء الحوسبة عالية الاداء (HPE)

تايبيه, 15 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — تقوم الشركة الرائدة إنفورتريند تكنولوجي Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495)، الشركة الرائدة في تصنيع وحدات التخزين الخاصة بالمؤسسات، حلول التخزين الموحدة الجديدة EonStor GS 3024UT و 4024U التي تتميز بـ 100GbE RDMA، و PCIe Gen4 التي يمكنها زيادة كفاءة الحوسبة عالية الأداء مع تقليل التكلفة الإجمالية.

ومع وصول الحوسبة عالية الأداء إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدأت هذه الحوسبة في إنتاج بيانات معقدة وفرض مطالب أعلى لحلول تخزين البيانات. مع سرعة كتابة صناعية مشتركة تبلغ 7 غيغابايت / ثانية، يطلب بعض العملاء الآن بتوفير 12 غيغابايت / ثانية. يتطلب مزيج الإدخال / الإخراج الخاص بالحوسبة العالية الأداء من البيانات العشوائية والمتسلسلة حل التخزين لتسهيل عمليات IOPS العالية والإنتاجية للتعامل مع أعباء عمل نظام الملفات المتوازي. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت تقنية الوصول المباشر للذاكرة شرطًا أساسيًا لبعض تنسيقات نظام ملفات الحوسبة العالية الأداء ( StorNext، GPFS، BeeGFS ، و Lustre وما إلى ذلك) .

يوفر التصميم لتلبية متطلبات التخزين من الحوسبة العالية الأداء نماذج EonStor GS U.2 من الفلاش الكامل من إنفورترند ( GS 3024UT و GS 4024U ) ما يصل إلى 1.1 مليون IOPS ودعم 100 غيغابت مع تقنية RDMA لتقديم ما يصل إلى 24 غيغبايت / ثانية للقراءة و 12 غيغابايت .

وللتوافق مع البنى التحتية الحديثة للخوادم على بروتوكول 100 غيغابت إيثرنت، تقدم سلسلة GS U.2 100GbE all-flash عروضًا يمكن أن تقلل بشكل فعال من تناقضات أداء الإدخال / الإخراج للعميل / الخادم في تطبيقات الحوسبة العالية الأداء المعقدة. تستهلك الأنظمة طاقة أقل وتوفر أداءً مشابهًا لأربع قنوات فايبر 32 غيغا مع 100 غيغابت واحد. مع الحاجة إلى شراء أجهزة أقل، فإن ذلك يقلل أيضًا من تكلفة الملكية.

“إذ صُممت لدعم فعالية الحوسبة العالية الأداء، حلول GS U.2 الفلاش بالكامل هي حلول مجزية لناحية النفقات وتدعم أعباء العمل الشديدة التعقيد والبيانات الضخمة التي تولدها تطبيقات الحوسبة العالية الأداء التي تتميز بالكمون المنخفض ونطاقات الإنتاجية العالية”، كما قال فرانك لي، المدير الأول لتخطيط المنتجات في إنفورترند.

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نبذة عن شركة إنفورترند

شركة إنفورترند (رمز التداول في بورصة تايوان ( TWSE : 2495) هي شركة تعمل على تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ العام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات عن شركة Infortrend ؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني www.infortrend.com

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