‫Infortrend يطلق خدمة عالية التوافر لضمان استمرارية الخدمة لاعباء العمل الحرجة للتخزين الموحد EonStor GS

تايبيه، تايوان، 25 أكتوبر / تشرين أول 2022 / PRNewswire / — أصدرت Infortrend® Technology, Inc. (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495) الشركة المزودة الرائدة في تزويد اجهزة التخزين، تطلق خدمة HA (توافر عالي) لحلول التخزين الموحدة EonStor GS الخاصة. تعمل الميزة الجديدة على تحسين الدعم الاحتياطي للتخزين بشكل كبير، وتضمن استمرار العمليات، وتقليل انقطاع الخدمة في الأحداث غير المتوقعة.

EonStor GS هو نظام تخزين موحد به وحدتين تحكم مزدوجة احتياطية مصممة للشركات. يمكن للشركات التي تستخدم حلول التخزين الاستمتاع بخدمات متواصلة عند فشل وحدة/ PSU تحكم واحدة. ومع ذلك، فإن الخدمات المستمرة هي بالكاد مضمونة عند مواجهة أحداث محلية غير متوقعة مثل انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الشبكة. قد تؤدي الأحداث المخطط لها مثل تحديث النظام إلى توقف العملية وخسارة الإيرادات.

لمساعدة المؤسسات في التغلب على هذه المشاكل، تقدم Infortrend خدمة HA لـ EonStor GS لتقديم عمليات غير منقطعة مع مرونة الموقع، محققة هدف وقت الاسترداد شبه الصفري ( RTO ) وهدف نقطة الاسترداد الصفري ( RPO ).

لتنفيذ خدمة HA (توفر عالي)، تقوم الشركة بنشر نظامي تخزين في المواقع القريبة. عندما يفشل أحدهما أو يتعطل، يتولى الآخر جميع الخدمات على الفور. تعتمد هذه العملية على آلية “تجاوز الفشل التلقائي/الإرجاع التلقائي للفشل” حيث تراقب حالة النظام باستمرار لضمان انتقال تلقائي سريع للخدمة. إلى جانب ذلك، يتم تخزين نسخ متطابقة من البيانات على كلا النظامين، بحيث تضمن آلية الإتاحة العالية أن يتم تولي الخدمات بسلاسة دون أن يلاحظ المستخدمون.

قال فرانك لي، المدير الأول لتخطيط المنتجات في Infortrend : “تجلب EonStor GS ، إلى جانب خدمة HA (توفر عالي)، فوائد كبيرة للعمليات التي تتطلب خدمات مستمرة، مثل التمويل والاتصالات والقطاع الحكومي والقطاع العام والطاقة والتصنيع عالي التقنية والصناعة الطبية، إلخ.” “بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خدمة HA أيضًا في وحدة التخزين الموحدة أحادية التحكم EonStor GSe لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تقديم خدمة مستمرة حتى في حالة تعطل أحد المواقع”

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نبذة عن شركة Infortrend

شركة Infortrend (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات عن شركة Infortrend ؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.infortrend.com

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