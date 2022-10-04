‫Infortrend  تطلق حلول التخزين EonStor GS G3 مع تعزيز الاداء مما يوفر و يعزز التطبيقات المهمة للاعمال

تايبيه، 4 أكتوبر 2022 / PRNewswire / —

شركة Infortrend® Technology, Inc. ( TWSE: 2495)، المؤسسة الرائدة في تصنيع اجهزة تخزين المعلومات ، أطلق الجيل الثالث من حلول التخزين الموحدة EonStor GS. توفر حلول G3 تحسينًا في الأداء بنسبة تصل إلى 50% وتصميمًا زائدًا عن الحاجة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات المهمة للأعمال مثل تحرير المواد الاعلامية و التلفزيونية و غيرها و الحوسبة عالية الاداء المستخدمة في المختبرات و الدراسات الطبية و نظم ارشفة الصور و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العامة للمؤسسات والنسخ الاحتياطي.

تتميز حلول التخزين EonStor GS G3 الجديدة بأحدث معالجات Intel Xeon D مع بنية PCIe Gen4 وشبكة إيثرنت بسرعة 25 جيجابت للحصول على أداء عالي الإنتاجية. تم تصنيف أداء الإنتاجية عند 16 جيجابايت/ثانية للقراءة و 12 جيجابايت/ثانية للكتابة، وزاد أداء الإنتاجية بنسبة 45% في القراءة و 50% في الكتابة مقارنة بحلول EonStor GS Gen2 .

وهي متوفرة في خمسة عوامل شكلية – من 2U12 الشائعة وفتحة 3U16 و 4U24 إلى 4U40 عالية الكثافة 4U60 – عبر سلسلتي GS 4000 و GS 3000 ، وهي موجهة نحو احتياجات المؤسسات المختلفة. نماذج عامل الشكل المشترك مثالية لأعباء العمل العامة؛ ونماذج عالية الكثافة مخصصة للمؤسسات ذات مساحة الرف المحدودة؛ وتم تصميم الطرز عالية الأداء للتعامل مع القراءة/الكتابة المكثفة لتطبيقات الحوسبة عالية الأداء و تحرير المواد الاعلامية و التلفزيونية بينما تدعم طرز 4U 40/60 bay ذاكرة التخزين المؤقت U.2 NVMe SSD لتسريع أداء القراءة/الكتابة.

بالإضافة إلى تحسينات الأداء، احتفظت حلول G3 بمزايا EonStor GS مع إمكانية التوسع والتوسع لدعم أكثر من 3000 محرك أقراص بأكثر من 50 بيتابايت من سعة التخزين. آليات حماية البيانات مثل اللقطة، النسخ المتماثل عن بعد، WORM ، إلخ؛ وواجهة مستخدم بديهية مع مركزية البيانات للمسؤولين لإدارة بيانات المؤسسة بشكل أفضل.

وقال فرانك لي، المدير الأول لتخطيط المنتجات: “من خلال توفير تعزيز الأداء بنسبة تصل إلى 50% مع الحفاظ على موثوقية تخزين Infortrend وخدمة العملاء سريعة الاستجابة، فإن حل التخزين EonStor GS G3 الجديد يرفع مستوى التخزين المؤسسي”.

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نبذة عن شركة Infortrend

شركة Infortrend (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع. لمزيد من المعلومات عن شركة Infortrend ؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.infortrend.com

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