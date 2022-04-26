‫IDEG تطلق أول منتج للأصول الرقمية المواضيعية تيرا توكين في العالم

تورتولا، جزر فيرجن البريطانية، 26 أبريل، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة IDEG Asset Management Limited (IDEG) ، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول الرقمية، اليوم أنها أطلقت IDEG Terra Enhanced Tracker SP كجزء من رف منتجات T-I-M-E-S المتنامي لصناديق الأصول الرقمية المواضيعية.

ويمثل هذا الإطلاق المنتج الأول من نوعه الذي يدخل السوق ويتبع عن كثب الإطلاق الأخير لمحفظة Ethereum Enhanced الخاصة بها. تعد حركة Terra Enhanced Tracker هي الأولى من نوعها في سلسلة مخططة من الحلول التي ستوفر للمستثمرين المحترفين والمؤسسات إدارة احترافية وطرف ثالث، والتعرض لاستثمارات الأصول الرقمية من Bitcoin و Ethereum إلى فئات أخرى، تدار من خلال عمليات الامتثال والمخاطر والضوابط الداخلية الصارمة في IDEG . Terra ، كسلسلة سريعة النمو، هي حاليًا ثاني أكبر منصة عقود ذكية من قبل Total Value Locked (TVL) ، بعد Ethereum فقط.

سوف يستثمر Terra Enhanced Tracker فقط في سعر عملة Terra ويستمد القيمة منه بنشاط، $ LUNA ، من خلال مزيج من استراتيجيات المراجحة، بما في ذلك المراجحة النقدية والمحمولة، للاستفادة من فرق السعر وتعزيز العوائد.

وعلقت إيما هو، رئيسة تطوير المنتجات في IDEG على عرض المنتجات المبتكرة، قائلة: “يمكن أن يكون الاستثمار في الأصول الرقمية أكثر من مجرد بيتكوين. ومع ذلك، ليس لدى كل مستثمر الوقت الكافي لدراسة الرسوم البيانية والبحث عن فرص المراجحة، ناهيك عن التحلي بالصبر لفتح عدد لا يحصى من حسابات الوساطة، لتحقيق مكاسب من هذه الأسواق. ونحن نهدف إلى حل كل هذه التحديات من خلال حل سهل الوصول إليه ومدار باحتراف”.

توفر مجموعة منتجات T-I-M-E-S للمستثمرين المؤهلين تعرضًا متوافقًا وآمنًا ومدارًا بشكل احترافي للأصول الرقمية من خلال مزيج من الاستراتيجيات المواضيعية مع ملفات تعريف المخاطر المختلفة التي تمتد عبر استراتيجيات الثقة والفائدة والتعدين والناشئة والمنتجات المهيكلة. تخطط IDEG لإطلاق استراتيجيات مواضيعية إضافية تحت مظلة T-I-M-E-S في عام 2022، مع الثقة متعددة العملات المدارة بنشاط، وزراعة الغلة المالية اللامركزية ( DeFi) ، واستراتيجيات GameFi/Metaverse للعب من أجل الكسب ( P2E ) التي يتم تجريبها داخليًا.

وأضافت هو: “يضمن رف منتجات TIMES للمستثمرين الوصول إلى أحدث الاتجاهات. ومع تحرك أسواق الأصول الرقمية وتوسعها بسرعة، ستطلق IDEG منتجات أكثر ابتكارًا وجديدة للمستثمرين المميزين”.

Terra هو بروتوكول blockchain يستخدم العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية، والتي يضمنها رمز LUNA الأصلي، لتشغيل أنظمة المدفوعات العالمية المستقرة في الأسعار. فهو يجمع بين استقرار الأسعار والتبني الواسع للعملات الورقية مع مقاومة الرقابة للبيتكوين ( BTC ) لتقديم تسويات سريعة وبأسعار معقولة. اعتبارًا من سبتمبر 2021، فإنه يقدم عملات مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي واليورو والدولار الكندي والوون الكوري الجنوبي والتوغريك المنغولي وسلة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.

المزيد عن IDEG و T-I-M-E-S

IDEG هي مجموعة شركات لإدارة الأصول الرقمية فقط.

تعتبر شركة IDEG لإدارة الأصول، مديرة الصناديق الخارجية لمجموعة IDEG ، كما هي مديرة معتمدة ومرخصة من طرف لجنة الخدمات المالية بجزر العذراء البريطانية. تعمل شركة IDEG Asset Management Limited كمديرة استثمار للعديد من المنتجات في فترة صلاحية منتج T-I-M-E-S .

IDEG رائدة في وضع فترة صلاحية لمنتج T-I-M-E-S المواضيعي متعدد الإستراتيجيات، مما يسمح للمستثمرين المعتمدين والمؤسسات بالوصول إلى فرص سوق الأصول الرقمية مع التعرض للمخاطر المتفاوتة. يتضمن T-I-M-E-S منتجات Trust المدارة بنشاط؛ المنتجات المدرة للفائدة؛ منتجات التعدين المدعومة؛ منتجات الأرباح مع التعرض لاستراتيجيات التمويل اللامركزي؛ والحلول المهيكلة المصممة خصيصا لاحتياجات المستثمر.

أطلقت شركة IDEG أول Bitcoin Trust و Atlas Mining في آسيا، سنة 2019. على عكس الصناديق والصناديق الاستئمانية المدارة بشكل سلبي، فإن Asia Bitcoin Trust I عبارة عن صناديق استئمانية محسّنة من بيتكوين Bitcoin ، والتي تسعى إلى تحسين العوائد من خلال استخدام الإدارة النشطة غير تطبيق مجموعة من استراتيجيات التحوط والمراجحة لتعزيز العائدات للمستثمرين مع التحكم بشكل فعال في مخاطر التراجع. الصناديق مفتوحة للمستثمرين المؤهلين فقط.

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