‫Hyperion تكشف النقاب عن محطة متنقلة لحل لغز البنية التحتية للسيارات الكهربائية

ستقوم الشركة بطرح Hyper:Fuel Stations لمركبات الهيدروجين والبطاريات.

لوس أنجلوس، 23 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Hyperion Motors ، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الهيدروجين، عن إطلاق Hyper:Fuel Mobile Stations ، القادرة على تزويد كل من السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين ( FCEVs ) والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ( BEVs ) بالوقود. وستكون محطة التزود بالوقود المعبأة متاحة في جميع أنحاء البلاد، ويمكن نشرها وإعادة نشرها بسهولة عندما تتغير أنماط القيادة. في السابق، كشفت Hyperion عن مدى 1000 ميل XP-1 في عام 2020 لإظهار فوائد تخزين أيون الهيدروجين عبر الليثيوم أيون. باستخدام تقنية تخزين أيون الهيدروجين، تعالج محطات Hyper:Fuel Mobile Stations تحديًا رئيسيًا يواجه العديد من شاحنات الهيدروجين التجارية وسيارات البطاريات على الطريق اليوم: البنية التحتية للتزود بالوقود وإعادة الشحن.

يعاني الاستثمار في بناء البنية التحتية ويتأخر بسبب العديد من القضايا، بما في ذلك اختيار الموقع وتكاليف البناء وغيرها. يعتقد العديد من الخبراء أن هذا النقص في التزود بالوقود، وإعادة شحن البنية التحتية هو أكبر عائق أمام اعتماد FCEV و BEV . يمكن لمحطات Hyper:Fuel المتنقلة السفر من وإلى محطات الوقود الحالية ومتاجر الصناديق الكبيرة وغيرها من المواقع ذات الحركة المرورية العالية لتلبية الطلب في الوقت الفعلي.

تحتوي محطة Hyperion المعبأة على موزع هيدروجين ل FCEVs وشاحن سريع DC اختياري ل BEVs . وهذا يمكنها من خدمة فئتين منفصلتين من المركبات في وقت واحد بتكلفة ومخاطر أقل مقارنة بمحطات الشحن المثبتة بشكل دائم أو موزعات الهيدروجين. يمكن لعملاء FCEV التزود بالوقود في 5 دقائق ويمكن لمعظم عملاء BEV إعادة شحن 80% من بطاريتهم في أقل من 20 دقيقة.

Hyper:Fuel Mobile Stations لإنتاج الهيدروجين في الموقع عن طريق التحليل الكهربائي للمياه. هذا النهج اللامركزي يعني أنه يمكن أن يولد الهيدروجين الأخضر من الشمس عندما يقترن بالطاقة الشمسية. توليد الوقود في الموقع نظيف وأخضر ويمكن أن يزيد بشكل كبير من وقت تشغيل المحطة – عقبة رئيسية أخرى أمام محطات الهيدروجين اليوم. يمكن نشر المحطة المعبأة بسرعة دون تأخير طويل في البناء، مما يفتح أسواقًا جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لشركات صناعة السيارات لزيادة مبيعات FCEV و BEV .

وستشمل الأنظمة الداخلية تقنيات ناسا و Shell GameChanger لتعزيز الطاقة وزيادة كفاءة التزود بالوقود. السقف مبلط بألواح كهروضوئية تعمل بالطاقة الشمسية لزيادة ضوء الشمس المباشر. وسيختبر العملاء أحدث عناصر التحكم في الشاشة التي تعمل باللمس، والدفع بدون تلامس، وفوهة التعقيم الذاتي باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

بالإضافة إلى المركبات، تم تصميم محطات Hyper:Fuel Mobile Stations لتوفير الكهرباء كمصادر طاقة ثابتة. من خلال تخزين الإلكترونات لفترات زمنية أطول بكثير مما هو ممكن للبطاريات، يمكن للمحطة المعبأة توفير طاقة احتياطية عبر المواسم لتحسين مرونة الشبكة أثناء حالات الطوارئ الجوية أو فشل الشبكة.

وعندما سئل عن سبب قيام Hyperion بهذا التحدي، أجاب الرئيس التنفيذي أنجيلو كافانتاريس قائلًا: “يتم دفع البنية التحتية للطاقة اليوم إلى أقصى حد لها. كانت الصناعة بحاجة إلى حل متعدد الاستخدامات وقابل للتطوير لتلبية احتياجاتنا المتزايدة”. سيتم تصنيع محطات Hyper:Fuel Mobile Stations في المقر الرئيسي للشركة الذي تبلغ مساحته 65 فدانًا في كولومبوس، أوهايو. ستقوم Hyperion بطرح هذه المحطات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لتشكيل شبكة Hyper:Fuel Network ديناميكية مع شركائها بدءًا من عام 2023.

نبذة عن Hyperion

تأسست شركة Hyperion Motors، Inc . في عام 2011، وهي شركة تكنولوجيا صديقة للبيئة تركز على الطاقة القائمة على الهيدروجين والتوصيل. من تطبيقات الهاتف المحمول إلى التطبيقات الثابتة، تسعى Hyperion إلى إحداث ثورة في قطاع الطاقة من خلال إنتاج منتجات خلايا وقود عالية الجودة وقابلة للتطوير للاستخدام التجاري. يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن Hyperion في www.hyperion.inc . تابع Hyperion على فيسبوك ، إنستغرام ، تويتر ، و https://c212.net/c/link/?t=0& l=en&o=3716599-1&h=955704912& u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin. com%2Fcompany%2Fhyperion- motors%2F&a=%C2%A0 لينكد إن .

Hyperion: من تكنولوجيا الفضاء إلى الطريق.

للتواصل الإعلامي:

Chris Clark

press@hyperion.inc

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