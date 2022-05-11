‫Huawei SD-WAN تعرف باسم اختيار عملاء Gartner® Peer™ للسنة الثالثة على التوالي

شنتشن، الصين، 11 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت Huawei مؤخرًا عن تسميتها باسم اختيار عملاء Gartner Peer Insights لعام 2022 للبنية التحتية WAN Edge ، وحصلت على هذا الامتياز للسنة الثالثة على التوالي. وفقًا لتقرير صوت العميل، تلقت Huawei SD-WAN ما مجموعه 102 مراجعة وتقييمًا إجماليًا قدره 4.9/5 نجوم من العملاء عبر الصناعات في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من ديسمبر 2021. تسمى Huawei SD-WAN أيضًا “اختيار العملاء” في ثلاث فئات: Midize Enterprise ، آسيا/المحيط الهادئ، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ( EMEA ) في نفس التقرير. نعتقد أن هذه الفروق هي شهادة على التأييد الواسع النطاق لحل SD-WAN من Huawei من العملاء في جميع أنحاء العالم.

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، قام العملاء عبر مجموعة واسعة من الصناعات، مثل التمويل والتصنيع والخدمات، بمراجعة شاملة لمنتجات البنية التحتية وحلول WAN EDGE من موردين متعددين من حيث وظائف المنتج، والنشر، والتشغيل والصيانة، ودعم الخدمات.

لأول مرة، صنفت Gartner بائعي البنية التحتية ل WAN edge إلى أربعة أرباع بناءً على اهتمام المستخدم واعتماده (المحور X ) والتصنيف العام (المحور Y ). حصلت هواوي على درجة 100% في الرغبة في التوصية، وحصلت على أعلى تقييم عام من 4.9/5 نجوم. في رأينا، تُظهر هذه النتائج المثيرة للإعجاب بشكل كامل اعتراف العملاء العالميين بـ Huawei SD-WAN من حيث موقع الصناعة وحجم النشر والنضج التجاري.

تعتبر الرسائل الشاملة من العملاء الذين اختاروا حل SD-WAN من Huawei إيجابية للغاية. فيما يلي بعض المقتطفات:

· “نحن سعداء للغاية لأننا اخترنا Huawei SD-WAN أخيرًا. وفقًا لنتيجة النشر، يمكن أن توفر Huawei SD-WAN حلًا آمنًا وأمانًا وذكيًا للغاية لاتصال الشبكة. تساعدنا إدارة تقارب LAN-WAN على تقليل الكثير من OPEX “. — عميل في صناعة النقل [1]

· “فريق Huawei SD-WAN محترف للغاية ويستجيب بسرعة. يمكن لفريق Huawei SD-WAN دائمًا تقديم استجابة سريعة جدًا وحل جيد لي. والحل في حد ذاته مفيد جدًا لعرض نوعية الشبكة”. — عميل في صناعة التمويل [2]

Huawei لاعب معروف في سوق SD-WAN ، حيث خدم أكثر من آلاف العملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا واليابان وتايلاند والمكسيك والصين. اعتبارًا من مارس 2022، تم تسمية Huawei باسم Challenger في Gartner Magic Quadrant ™ للبنية التحتية WAN Edge لمدة أربع سنوات متتالية.

[1] https://www.gartner.com/ reviews/market/wan-edge- infrastructure/vendor/huawei/ product/cloudwan/review/view/ 3921638

[ 2] https://www.gartner.com/ reviews/market/wan-edge- infrastructure/vendor/huawei/ product/cloudwan/review/view/ 3894676

“يسعدنا أن يتم تسميتنا باسم اختيار عملاء Gartner Peer Insights للبنية التحتية WAN Edge مرة أخرى في عام 2022. هذا دليل على تفاني Huawei الطويل الأمد وأداء السوق المتميز في مجال SD-WAN . نحن نقدر بشدة ثقة جميع عملاء الشركات في حل SD-WAN الخاص بنا”، هذا ما قاله تونغ تشيانغ ساو، مدير حل SD-WAN الخاص بهواوي. “بالنظر إلى المستقبل، سنصنع ابتكارًا مستمرًا، ونوفر اتصالًا شبكيًا أسرع وأكثر استقرارًا وأذكى، ونساعد الشركات على تسريع التحول الرقمي من خلال حل SD-WAN الذي يتميز بتجربة مستخدم أفضل .”

لمزيد من المعلومات حول أجهزة توجيه NetEngine AR من Huawei وحلول SD-WAN ، قم بزيارة موقع Huawei SD-WAN : https://e.huawei.com/en/ solutions/business-needs/ enterprise-network/sd-wan

المصدر:

1. Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: البنية التحتية ل WAN Edge في 24 مارس 2022

2. Gartner, Magic Quadrant للبنية التحتية WAN Edge, 2021

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