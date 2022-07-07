‫Huawei ، الشركة الحائزة على جائزة “NGON أفضل ابتكار أو مغير اللعبة” والقائد الوحيد لِـ “وحدة تحكم GlobalData WAN SDN” في عام 2022

فاز حل Huawei iMaster NCE بلقب القائد في تقرير GlobalData

وفقًا لوحدة تحكم SDN واسعة النطاق WAN : تقييم المناظر الطبيعية التنافسي الصادر عن GlobalData في عام 2022، احتلت Huawei iMaster NCE المرتبة الأولى في أربعة عناصر على مستوى العالم وفازت بلقب “القائد” الوحيد من خلال تعزيز القدرات في سلسلة من الحلول.

في هذا التحليل التنافسي، قامت GlobalData بتقييم وتحليل حل WAN SDN واقترحت أن يركز هذا الأخير على الأتمتة. قام هذا التقرير بتقييم وتحليل أفضل ثمانية موردين عالميين في ستة أبعاد (تغطية المنتج والانفتاح والأداء ومكونات النظام الرئيسية واتساع الحل وإعداد النشر) وخمسة مستويات (القائد والقوي للغاية والقوي والتنافسي والضعيف). تتضمن القدرة التنافسية الأساسية لِـ Huawei iMaster NCE ، التي تحتل المرتبة الأولى، الجوانب الثلاثة التالية:

جموعة واسعة من المنتجات التي تغطي شبكات الوصول البصري، وشبكات النقل البصري، والحرم الجامعي للمؤسسات، ومراكز البيانات، وشبكات WAN ؛ خيارات أمان متعددة ومجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، مما يوفر توفرًا عاليًا؛ خوارزميات التعلم الرائدة في الصناعة وقدرات التحليل.

الفوز بجائزة أفضل مبتكر أو مبتكر جديد في منتدى NGON

فازت Huawei بجائزة أفضل مبتكر أو مبتكر جديد في منتدى NGON عام 2022. هذه الجائزة هي اعتراف بالابتكار والحلول الشاملة لشركة Huawei في مجال الشبكة الضوئية.

لطالما كان منتدى NGON رابطًا للنظام الإيكولوجي للصناعة، مما يسمح لجميع اللاعبين الرئيسيين بمشاركة أحدث اتجاهات الصناعة والابتكارات التكنولوجية ونجاحات الأعمال. تعمل Huawei في مجال الشبكات الضوئية منذ سنوات عديدة مع الالتزام بقيادة تطوير الصناعة من خلال الابتكارات التكنولوجية، مع الحفاظ على ريادتها العالمية. في هذا المنتدى، عرضت Huawei حل شبكة القيادة الذاتية الضوئية بالكامل ( ADN) ، وهو حل خاص بالسيناريو في مجال الشبكة الضوئية بالكامل، والذي يتيح بشكل مستمر استقلالية الشبكة الضوئية وتحولات الشبكة الرقمية والذكية.

يتميز حل ADN البصري الشامل بـ iMaster NCE كمكون أساسي له ويوفر حالات استخدام عالية الجودة، مثل ضمان صحة الشبكة الضوئية والكشف الذكي عن الكابلات المشتركة وضغط الإنذار الذكي لتسهيل التشغيل والصيانة الفعال للشبكات الضوئية وتوفير ضمان حتمي لاتصالات الجودة. بالإضافة إلى ذلك، فإن حل الخط الخاص المتميز من Huawei في مجال الشبكة الضوئية يبشر بتحديث OTN P2MP (نقطة إلى نقاط متعددة). تم استخدام هذا الحل تجاريًا في العديد من الأماكن حول العالم ويساعد شركات النقل على بناء خطوط ضوئية خاصة عالية الجودة وتحسين جودة الخدمة وتحقيق إيرادات واعدة.

قال تشو تاو، رئيس مجال الشبكة البصرية لِـ Huawei : “ستسعى Huawei جاهدة للقيام باستثمارات إستراتيجية وإجراء ابتكارات تكنولوجية في مجال شبكة القيادة الذاتية البصرية بالكامل ( ADN) ، مما يساعد شركات النقل على بناء شبكات ضوئية مؤتمتة وذاتية الإصلاح وذاتية التحسين ومستقلة وجلب اتصالات عالية الجودة لكل منزل ومؤسسة.”