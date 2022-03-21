‫HONOR MAGIC4 ULTIMATE تتصدر أعلى تصنيفات كاميرا دي إكس أو مارك للهاتف الذكي

حيث يتميز هذا الجهاز بكاميرا رباعية جديدة كليًا تضع معيارًا جديدًا لأنظمة التصوير المحمولة

شينزين، الصين، 21 مارس 2022 /PRNewswire/ – أعلنت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا HONOR اليوم عن إطلاق هاتف HONOR Magic4 Ultimate، الذي يتميز بنظام كاميرا رباعية فعالة تقدم أول عدسة ثنائية حرة الشكل في العالم ومجموعة من ابتكارات الكاميرا المتطورة التي تحسن بشكل كبير من التصوير الفوتوغرافي وتجارب التقاط الفيديو. ودخل هاتف HONOR Magic4 Ultimate أيضًا في تصنيفات كاميرات الهواتف الذكية على دي إكس أو مارك واحتل المركز الأول، وهو إنجاز بارز يشهد على تقدم العلامة التجارية وقدرات البحث والتطوير كشركة مستقلة.

وصرح جورج جاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co، Ltd، قائلًا: “يمثل هاتف HONOR Magic4 Ultimate ذروة بحث وتطوير شركة أونور ويظهر طموحنا في أن نصبح العلامة التجارية التكنولوجية المفضلة حتى للمستهلكين الأكثر تطلبًا. حيث يقدم هاتف HONOR Magic4 Ultimate أداءً استثنائيًا للكاميرا أثبته باحثون مستقلون في دي إكس أو مارك، بالإضافة إلى تقديم ميزات العرض، والأداء، والأمان التي يتوقعها المستهلكون من هاتف ذكي رائد مثل هاتف أونور”.

نظام تصوير متنقل رائد في الصناعة

يقدم هاتف HONOR Magic4 Ultimate نظام الكاميرا الأقوى والأكثر تنوعًا في هاتف أونور الذكي حتى الآن.

يتمتع الهاتف بكاميرا عريضة 50 ميجابكسل مع عدسة 8P مخصصة

مخصصة كاميرا 64 ميجابكسل فائقة الاتساع مع عدسة ثنائية حرة الشكل غير مسبوقة

64 ميجابكسل كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية

كاميرا 50 ميجابكسل معززة الطيف

معالج صور إضافي جديد حسب الطلب

أبرزت معامل تصوير دي إكس أو مارك قائلة: “حقق هاتف HONOR Magic4 Ultimate أعلى تصنيف جديد لكاميرا الهاتف الذكي في دي إكس أو مارك، مما يوفر تجربة رائعة، لا سيما في الصورة والتكبير، بينما يُعد الهاتف من بين الأوائل في كاميرا الفيديو.حيث يوفر HONOR Magic4 Ultimate، فيما يتعلق بالشريحة الفائقة الممتازة، أفضل أداء لجميع المعايير تقريبًا (بشكل عام، الصورة، التكبير/التصغير) وهو قريب جدًا من أداء الفيديو”.

وتوفر الكاميرا العريضة 50 ميجابكسل المزودة بمستشعر رئيسي ضخم بحجم 1/1.12 بوصة وفتحة عدسات f/1.6، باستخدام أكبر مستشعر للصور على الإطلاق في هاتف ذكي من أونور، أداءً فائقًا في استشعار الضوء ينافس حتى الكاميرات ذات المستشعر حجم 1 بوصة وفتحة عدسات f/1.8. ويمكن لـ HONOR Magic 4 Ultimate التقاط صور ليلية ذات مناظر خلابة أو صور شخصية ذات إضاءة منخفضة تكون أكثر إشراقًا، مع ألوان أكثر إشراقًا، وأشياء محددة بشكل أفضل، وحد أدنى من المشغولات المرئية. وتأتي عدسة 8P المخصصة مع تحسن بنسبة 37% في حدة المركز وتحسين 30% في حدة الحافة، مما ينتج عنه صور ومقاطع فيديو تبدو مفصلة حتى عند التكبير. أيضًا، مع طلاء مقاوم للانعكاس وتصفية انشطارية، وتعمل الكاميرا العريضة 50 ميجابكسل على تقليل التوهج الذي تم التقاطه من مصادر الضوء القوية بشكل فعال، بحيث يمكن للمستخدمين التقاط أكثر اللحظات سحراً حتى في ظروف الإضاءة الصعبة.

كما توفر الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل مجال رؤية مذهلاً يبلغ 126 درجة لالتقاط كل شيء من الحفلات إلى المدن المترامية الأطراف، مع الاستفادة من أول عدسة ثنائية حرة الشكل في العالم، والتي تصل إلى جذور مشكلة تشويه الصورة ذات الزاوية العريضة بحافة تشوية منخفضة تصل إلى 0.5%. ويمكن لهاتف HONOR Magic4 Ultimate، بفضل تقنية الطلاء المضاد للتوهج، الحصول على مجال رؤية نظيف وكبير، سواء بالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو.

وتوفر الكاميرا التليفوتوغرافية البيريسكوبية بدقة 64 ميجابكسل المزودة بالتثبيت البصري المدمج والتصوير الحاسوبي المدمج، بالنسبة للأهداف البعيدة، نطاق تكبير مذهل يصل إلى 3.5x تقريب بصري وما يصل إلى 100x تقريب رقمي للمستخدمين من أجل التقاط صور ثابتة. ويتمتع هاتف HONOR Magic4 Ultimate بكاميرا محسّنة الطيف بدقة 50 ميجابكسل فريدة من نوعها، ظهرت لأول مرة في هاتف أونور الرائد الأول القابل للطي Magic V، حيث تسمح لنظام الكاميرا بالكشف عن مزيد من التفاصيل في البيئات المعقدة مثل الضباب.

ويدعم معالج الصور الإضافي الجديد كليًا، في قلب النظام، عمليات حسابية ذكية اصطناعيًا أسرع وأكثر كفاءة من أجل نقل الصور المدمجة الفائقة إلى ارتفاعات أعلى، مما يتيح التقاط فيديو بدقة عرض 4 كيلو بكسل في الوضع الليلي الأقوى في الصناعة والمعاينة في الوقت الفعلي، مما يمنح تأكيد على إمكانية تصوير مقاطع فيديو مشرقة جدًا وواضحة ونابضة بالحياة في الظلام الشديد.

ويأتي هاتف HONOR Magic4 Ultimate أيضًا مع دعم لتنسيق الفيديو الاحترافي الجديد تمامًا: ترميز Magic-Log2. ويتيح التنسيق الجديد، الذي تم تطويره خصيصًا استنادًا إلى وحدات الكاميرا الجديدة، التقاط نطاق ديناميكي أعلى بنسبة 15% لتسجيل لقطات الفيديو. ويمكن لهاتف HONOR Magic4 Ultimate، إلى جانب دعم جدول البحث ثلاثي الأبعاد الجديد، إنتاج فيديو تصوير بالمدى الديناميكي العالي 10 أو أكبر مذهل حتى في الإضاءة المنخفضة، مما يجعل سحر الفيلم أسهل من أي وقت مضى.

قوة Magic في أفضل حالاتها

يوفر HONOR Magic4 Ultimate، بدعم من رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، أداءً سريعًا للغاية وكفاءة بطارية لا تصدق في جميع سيناريوهات الاستخدام النموذجية. وعززت أونور من قدرة هذه الشرائح، مما أدى إلى تحسينات إضافية للنظام مع تحسين الطلاقة واستهلاك الطاقة، مع توليد حرارة أقل وتقليل زمن الوصول لتجربة مستخدم أفضل.

وتوفر شاشة السيليكون المتعدد الكريستالات ذو درجة الحرارة المنخفضة من الجيل التالي مقاس 6.81 بوصة مرئيات سلسة ونابضة بالحياة مع دعم لمعدل التحديث التكيفي من أجل مساعدة المستخدمين على الحفاظ على البطارية. وتدعم الشاشة، تماشياً مع توسع سلسلة HONOR Magic4، تعتيم تضمين عرض النبضة بمقدار 1920 هرتز من أجل توفير تجربة مشاهدة مريحة حتى في بيئات الإضاءة المنخفضة. ويُعد هاتف HONOR Magic 4 Ultimate أيضًا أفضل هاتف ذكي جديد يعمل بنظام أندرويد في تصنيفات عرض دي إكس أو مارك، برصيد 95 نقطة.

ويعمل هاتف HONOR Magic4 Ultimate، الذي يعمل بأحدث إصدار من Magic UI 6.0 استنادًا إلى نظام أندرويد 12، على دعم مجموعة من ميزات الحياة الذكية التي تحمل توقيع أونور.

الألوان والتوافر

يتوفر HONOR Magic4 Ultimate باللونين الأسود والأبيض، وسيطرح في السوق الصينية في وقت لاحق من هذا العام، بسعر يبدأ من 7,999 يوان صيني.

نُبذة عن أونور

أونور هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الأجهزة الذكية. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. وهي ملتزمة، مع التركيز الثابت على البحث والتطوير، بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تجاوز الأمر، ومنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد. وتقدم أونور مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات أونور المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل لأنفسهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع أونور عبر الإنترنت على www.hihonor.com أو إرسال بريد إلكتروني إلى newsroom@hihonor.com

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