‫HOLYGEMS – علامة تجارية جديدة للمجوهرات الفاخرة من إسرائيل تنطلق في معرض “المجوهرات العربية” في شهر نونبر/تشرين الثاني الحالي

المنامة، البحرين، 17 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — تعرف على HOLYGEMS – المجوهرات الوحيدة في العالم المرصعة بأحجار كريمة لم يسبق رؤيتها من قبل، حيث أنها نادرة للغاية وطبيعية ثمينة تم استخراجها حصريًا من الأراضي المقدسة.

بعد وحي نبوي، ولأول مرة في التاريخ، يتم استخراج الأحجار الكريمة من إسرائيل، بما في ذلك الياقوت الأزرق والأخضر والعقيق الأحمر والإسبنيل الأسود والأحجار الكريمة الفريدة الموجودة في إسرائيل فقط: ياقوت الكرمل.

هذه الأحجار الكريمة بما في ذلك ياقوت الكرمل المدمجة في مجموعة مجوهرات حديثة تجمع بين الماس عالي الجودة من بورصة الألماس الإسرائيلية، سوف تدخل التاريخ في أول تعاون على الإطلاق مع BJC – مركز البحرين للمجوهرات.

سيتم عرض مجموعة مجوهرات HolyGems و”القطع” المصنوعة خصيصًا لمعرض 2022 طوال فترة الفعالية بين 22 و26 نونبر.

قصة HolyGems :

أبراهام (آفي) توب، من عائلة رائدة لها وجود طويل الأمد لثلاثة أجيال في سوق الماس والمجوهرات الفاخرة في إسرائيل، سمع عن شيء قاله لوبافيتشر ريبي (الزعيم اليهودي الأكثر نفوذاً في العالم في القرن العشرين) في 1988. في مقابلة مصورة مع رئيس بلدية حيفا آنذاك، قال ريبي إن هناك أحجار كريمة ثمينة في منطقة حيفا والكرمل في أرض إسرائيل، وأن الله تعالى فعل شيئًا عجيبًا عندما أخفاها بنفسه في أعماق هذه الأرض المقدسة.

كان توب من أتباع ريبي المخلص ورجل أعمال متمرس، وهذا البيان لم يمنحه راحة. وهكذا، في عام 1999، جنبًا إلى جنب مع العديد من الشركاء ووحي ريبي الذي يوجه أفعاله، أسس توب شركة ( Shefa in Israel G.M.Ltd ) للتنقيب عن مناجم الأحجار الكريمة والبحث عنها وتطويرها في شمال أرض إسرائيل.

في مارس/آذار 2020، بعد خمسة أشهر من وفاة السيد توب المفاجئة، وبعد 20 عامًا من البحث والتطوير بالتعاون مع خبراء دوليين ومعاهد بحثية، أصدرت دولة إسرائيل ولأول مرة على الإطلاق، شهادة اكتشاف تؤكد العثور على وديعة اقتصادية للأحجار الكريمة في المناطق التي تحمل الشركة ترخيصًا لها.

هذه الأحجار الكريمة من الأرض المقدسة إلى الديانات الثلاث والمصدر الأكثر بهجة، مشبعة بالمعنى والأهمية، بما في ذلك فضائلها الصوفية والحيوية. جنبًا إلى جنب مع قدرة الشركة على تقديم شهادة المنشأ والتتبع لكل جوهرة من المنجم إلى العميل (في حد ذاته شفافية نادرة للغاية) – يخلق هذا الاكتشاف اهتمامًا كبيرًا بسوق المجوهرات الفاخرة.

تالي شالم توب، الرئيس التنفيذي . “نحن سعداء ومتحمسون للغاية لمشاركة مجموعة الأحجار الكريمة الفريدة لدينا مع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المعروفة باهتمامها الكبير بالاكتشافات المبتكرة والجديدة مثل HolyGems”.

“لقد سمعنا الكثير عن هذا الحدث القادم في المنامة ويسعدنا المشاركة في صنع تاريخ صغير بالتعاون مع BJC – مركز البحرين للمجوهرات. نحن ممتنون جدًا لهذه الفرصة “، كما قال تالي شالم توب

نظرًا لندرة الأحجار الكريمة المرصعة بها، لا يمكن تصنيع قطع المجوهرات في هذه المجموعة تجاريًا وهي فريدة من نوعها.

تتراوح الأسعار بين 20000 دولار و1000000 دولار.

للتواصل:

الشركة :

واتساب: +972-50-4646770

info@holy-gems.com

https://www.instagram.com/ holylandgems/



العلاقات العامة :

دوتان نينفيه. مجموعة Marton

+972-54-6163031

Dotan@m-pr.co.il

