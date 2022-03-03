‫HMS Core يستعرض القدرات المفتوحة التي تستشرف المستقبل في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2022 في برشلونة، لتمكين‏ المطورين من إنشاء التطبيق المثالي

يدعم HMS Core 6، الذي تم الكشف عنه في أكتوبر 2021، طيفًا واسعًا من الأجهزة وأنظمة التشغيل وسيناريوهات الاستخدام. ويضم مجموعات أدوات جديدة – مثل 3D Modeling Kit و Audio Editor Kit و Video Editor Kit و Keyring – تلبي الاحتياجات في مجالات بدءً من خدمات التطبيقات والرسومات إلى الوسائط والأمان. ولضمان تجربة تطوير من الدرجة الأولى في جميع المجالات، تم تحسين مجموعات أدوات أخرى موجودة بشكل كبير.

يقدم HMS Core خدمات مبتكرة تثري الاستخدام اليومي

في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2022، تم عرض مجموعة من الخدمات الرائدة المصممة لمجالات مثل الرسومات والفيديو وعرض المنتجات ثلاثية الأبعاد والألعاب المتوفرة في مقصورات المعرض تشمل ما يلي:

مجموعة 3D Modeling Kit — تحوِّل صور الكائنات الملتقطة من زوايا مختلفة باستخدام هاتف كاميرا RGB إلى نماذج ثلاثية الأبعاد

— تحوِّل صور الكائنات الملتقطة من زوايا مختلفة باستخدام هاتف كاميرا إلى نماذج ثلاثية الأبعاد محرك الواقع المعزز ‎(AR Engine) — يوفر إمكانات الواقع المعزز الأساسية مثل تتبع الحركة وتتبع البيئة وتتبع الجسم وتتبع الوجه للمساعدة في جَسر العوالم الحقيقية والافتراضية عبر تتبع الأشعة في الوقت الفعلي

— يوفر إمكانات الواقع المعزز الأساسية مثل تتبع الحركة وتتبع البيئة وتتبع الجسم وتتبع الوجه للمساعدة في جَسر العوالم الحقيقية والافتراضية عبر تتبع الأشعة في الوقت الفعلي مجموعة رسومات الحاسوب ‎(CG) — تأتي مع المكون الإضافي Volumetric Fog ، لإنتاج ضباب واقعي للغاية مع إضاءة تفاعلية في الوقت الفعلي

— تأتي مع المكون الإضافي ، لإنتاج ضباب واقعي للغاية مع إضاءة تفاعلية في الوقت الفعلي مجموعة Scene Kit — تقدم مكونًا إضافيًا لتتبع الأشعة في الوقت الفعلي يحاكي الانعكاسات على مياه البحيرة

— تقدم مكونًا إضافيًا لتتبع الأشعة في الوقت الفعلي يحاكي الانعكاسات على مياه البحيرة قياس الواقع المعزز ( AR Measure ) من هواوي — يدمج AR Engine لقياس طول ومساحة الجسم وارتفاع جسم الإنسان وكذلك حجم مكعب بدقة.

يوفر HMS Core مجموعات أدوات تجعل العمليات الشاملة سلسة حقًا

يمكّن HMS Core المطورين من تقديم تجربة مستخدم أفضل عبر تسجيل الدخول، والإشعارات المنبثقة، والدفع. وبفضل إمكانات تحليل البيانات القوية التي يوفرها HMS Core، يستطيع المطورون إدارة تطبيقاتهم والترويج لها بسهولة ملحوظة، وبالتالي يتمكنوا من إنجاز العمليات المستهدفة والنجاح في أعمالهم التجارية. وتشمل أهم الخدمات ما يلي:

مجموعة Account Kit — توفر تسجيل دخول سريع وآمن، وتجنيب المستخدمين الخطوات المعقدة لتسجيل الحساب ومصادقة تسجيل الدخول

— توفر تسجيل دخول سريع وآمن، وتجنيب المستخدمين الخطوات المعقدة لتسجيل الحساب ومصادقة تسجيل الدخول مجموعة Push Kit — بمثابة خدمة رسائل مستقرة وموجهة مع دعم النظام الأساسي الشامل

— بمثابة خدمة رسائل مستقرة وموجهة مع دعم النظام الأساسي الشامل عمليات الشراء داخل التطبيق ‎(In-App Purchases (IAP)) — توفر للمطورين إمكانية الوصول إلى العديد من طرق الدفع الرئيسية عبر الهاتف المحمول (العالمية والمحلية على حد سواء)

— توفر للمطورين إمكانية الوصول إلى العديد من طرق الدفع الرئيسية عبر الهاتف المحمول (العالمية والمحلية على حد سواء) مجموعة التحليلات Analytics Kit — بمثابة منصة شاملة واحدة لتحليل البيانات لدعم جمع البيانات وتحليل البيانات والفهم العميق من خلال البيانات ونمو الأعمال، ضمن إطار عمل صارم يحمي خصوصية المستخدم. ولقد استخدم FairPrice ، وهو تطبيق تسوق سنغافوري يعمل على نظامي Android و iOS ومنصات الويب، مجموعة Analytics Kit لإجراء تحليل شامل للبيانات الواردة من جميع الأنظمة الأساسية، وذلك لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات المنتج طوال دورة حياة المستخدم بأكملها.

واستشرافًا للمستقبل، سيظل HMS Core ملتزمًا بالحلول المبتكرة والمفتوحة، وتسهيل تطوير التطبيقات مع توفير خدمات أفضل، وتحسين ابتكار التطبيقات وعملياتها لتوفير تجربة أفضل للمستخدم، وإرساء الأساس لمنظومة بيئية للتطبيقات متعدد السيناريوهات ومتصل بالكامل.

لمعرفة المزيد حول HMS Core، يرجى زيارة HUAWEI Developers (huawei.com)

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1756855/HMS_Core.jpg