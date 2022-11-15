‫:HMS Coreينشئ تطبيقات رائعة ويعزز تجربة المستخدم

كان HMS Core محورًا رئيسيًا للحدث، حيث شكّل جزءًا من نظام HMS البيئي لتقديم مجموعة غنية من الأجهزة المفتوحة وقدرات السحابة. تساعد مجموعة الأدوات هذه المطورين على إنشاء تطبيقات بسرعة بهدف تحقيق النمو السريع وتحقيق الدخل من الأعمال. من خلال HMS Core ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات ممتازة للمستخدمين.

مواجهة تحديات الصناعة بقدرات قوية

يوفر HMS Core أكثر من 70 قدرة لمجالات تغطي خدمات التطبيقات والرسومات والذكاء الاصطناعي والوسائط والنظام والأمن والأجهزة الذكية. بحلول 30 شتنبر/أيلول 2022، قام أكثر من 220.000 تطبيق عالمي بدمج HMS Core .

علاوة على ذلك، يقدم HMS Core استنادًا إلى إمكاناته المفتوحة، حلولًا شاملة لمساعدة مجموعة كبيرة من التطبيقات في صناعات متعددة، مثل التجارة الإلكترونية والوسائط والترفيه والأخبار والتمويل. على سبيل المثال، سظهر حل HMS Core للسفر والنقل بشكل بارز، مما يساعد على معالجة سيناريوهات الاستخدام واسعة النطاق، بما في ذلك ركوب الخيل والإقامة والنقل العام والسفر الجوي. تستفيد مجموعة الأدوات هذه من وظيفة الموقع المدمجة الخاصة بـ HMS Core Location Kit لالتقاط مواقع المستخدمين بسهولة. ليس ذلك فحسب، بل يوفر الحل أيضًا إمكانات قوية مثل عرض الخرائط التفصيلي والتخطيط الفعال للطريق والمزيد.

تسهيل نمو التطبيق وتحقيق الدخل

لا يوفر HMS Core وظائف عملية يمكن دمجها بسهولة فحسب، بل يساعد المطورين أيضًا على توسيع نطاق تطبيقاتهم واستثمارها. في هذا الحدث، عرض HMS Core العديد من القدرات لتعزيز العمليات.

في مجال خدمات التطبيقات، تتيح مجموعة دفع HMS Core للمطورين إرسال الرسائل والبيانات إلى تطبيقاتهم على أجهزة المستخدم. باستخدام مجموعة الدفع المدمج، يمكن للتطبيقات الوصول إلى المستخدمين المستهدفين في الوقت المناسب، مما يزيد من تفاعل المستخدمين وثباتهم.

توفر مجموعة HMS Core للإعلانات خدمة الناشر لمساعدة المطورين على تنمية أعمالهم وكذلك معرّف الإعلانات المفتوحة ( OAID ) لتخصيص الإعلانات لمستخدميهم.

علاوة على ذلك، تعمل عمليات الشراء داخل التطبيق ( IAP ) ل HMS Core على تبسيط مسار الشراء للمستخدمين في التطبيق.

خلق منافع متبادلة للمطورين والمستخدمين

يفتح HMS Core أيضًا ثروة من القدرات المبتكرة، ومن الأمثلة على ذلك مجموعة ML . في مجال الذكاء الاصطناعي، تتيح المجموعة للمطورين الاستفادة من إمكانات التعلم الآلي المتقدمة لبناء وظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الترجمة.

علاوة على ذلك، يمكن دمج مجموعات HMS Core بسهولة في أحد التطبيقات. في الواقع، يمكن دمج بعض أدوات تطوير البرمجيات ( SDK ) في يوم واحد فقط لشخص واحد. يوفر HMS Core توثيقًا منهجيًا يغطي تكامل أدوات تطوير البرمجيات ( SDK ) وتطوير التطبيقات، بالإضافة إلى قنوات الدعم الفني المتعددة، بحيث يمكن للمطورين استخدام مجموعات HMS Core للتغلب على النكسات أثناء التطوير. تساعد مكتبة مجموعات التطوير هذه في إنشاء تطبيقات تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة ذكية ومتنوعة لجميع أنواع المواقف مع أجهزة هواوي Huawei .

جسَّد الحضور الإعلامي الكبير نجاح يوم مطوري هواوي HUAWEI وكان رد فعل الحضور ساحقًا. كنموذج للحدث، سيستمر HMS Core في فتح إمكانات قوية لمساعدة المطورين على إنشاء تطبيقات ممتعة وسهلة الاستخدام.

للحصول على تفاصيل حول HMS Core ، قم بزيارة الموقع الرسمي .

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