‫Hisense وFIFA يطلقان برنامجًا بيئيًا لأطفال جنوب إفريقيا

تشينغداو، الصين، 2 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — تعاونت Hisense مع FIFA ، من خلال برنامج كرة القدم للمدارس، للمساعدة في زيادة الوعي البيئي بين الأطفال في جنوب إفريقيا.

تم إطلاق برنامج كرة القدم للمدارس، وهو برنامج عالمي لجعل كرة القدم أكثر سهولة ومتعة للأطفال من خلال دمج كرة القدم في التعليم، في جنوب إفريقيا في 24 غشت/آب في حدث في جوهانسبرج.

في السنوات الأخيرة، أثر تغير المناخ على جنوب إفريقيا، وبذلك أثر على حياة الناس، وتسبب في خسارة العديد من ملاعب كرة القدم الخضراء. رداً على ذلك، تعاونت FIFA مع Hisense حول إطلاق اللعبة في جنوب إفريقيا، على أمل أن تجلب متعة كرة القدم للأطفال بينما تساعد في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا وصديقًا للبيئة للجيل القادم.

نظمت Hisense ورشة عمل تعليمية تضمنت جلسة تفاعلية مع الأطفال والمدربين وسفراء FIFA . قدمت الجلسة المخصصة للأطفال المزيد من المعرفة العملية الصديقة للبيئة والنصائح من خلال المشاركة في الألعاب. في جلسة أسئلة وأجوبة ممتعة، شاركت Hisense نصائح حول إنقاذ الملاعب المختفية لزيادة وعي الأطفال بحماية البيئة وإلهامهم لتوفير المزيد من الملاعب الخضراء. وانتهى الحدث بالمشاركين، بما في ذلك الأطفال و يايا توريه أسطورة FIFA ، لإنشاء اللوحة البيئية “ملعب أحلامي My Dream Pitch “.

تبرعت Hisense أيضًا بأجهزة عالية التقنية لتوفير تجربة تعليمية أكثر متعة، مثل الكمبيوتر اللوحي من Hisense المريح للعين، وتلفاز Hisense الليزري بحجم 100 بوصة، واللوحات الرقمية التفاعلية.

كانت بورتيا موديس أسطورة FIFA حاضرة لدعم مشروع كرة القدم للمدارس.

قالت فاطماتا سيديبي، مديرة كرة القدم للمدارس: “إن زيادة الوعي، خاصة بين الأطفال، هو مفتاح معالجة تغير المناخ والقضايا البيئية في المستقبل”. “كرة القدم هي الطريقة المثالية للقيام بذلك، وهذه المبادرة في جنوب إفريقيا، التي تجمع بين الاستمتاع بالتعليم، هي مثال واضح على كيف يمكن لكرة القدم أن تلعب دورًا في تحسين المجتمع وتمكين الأطفال.”

قال وي ليو، المدير العام لشركة Hisense بجنوب إفريقيا ونائب رئيس شركة Hisense الشرق الأوسط وأفريقيا: “في Hisense ، نحن ملتزمون بمفهوم إنشاء بيئة معيشية أكثر استدامة وأفضل للجميع من خلال مبادراتنا وتقنياتنا”. “من خلال هذا التعاون مع FIFA و Hisense ، نجحنا في زيادة الوعي البيئي العالمي والتأكيد على تأثير تغير المناخ على الحياة اليومية من خلال الأنشطة الترفيهية التي تشرك الأطفال معًا وتخلق مستقبلًا أكثر خضرة.”

على مر السنين، ركزت Hisense بشكل كبير على مفاهيم التنمية المستدامة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لبناء عالم أفضل. من خلال هذا التعاون مع FIFA ، عززت Hisense رفاهية الأطفال والتنمية المستدامة للمجتمع.

تم إطلاق برنامج كرة القدم للمدارس ( F4S ) في عام 2019، وهو برنامج طموح يهدف إلى المساهمة في تعليم الأطفال وتنميتهم وتمكينهم في جميع أنحاء العالم. ويسعى هذا البرنامج إلى جعل كرة القدم في متناول الفتيان والفتيات في جميع أنحاء العالم من خلال دمج أنشطة كرة القدم في نظام التعليم بالشراكة مع السلطات المختصة.

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