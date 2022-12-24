‫Hisense تقدم حقل عرض الليزر بتقنية DLP® من Texas Instruments

كينغداو، الصين، 23 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — في مؤتمر الشركاء العالمي في 18 ديسمبر، قدمت Hisense تقنية عرض ليزر جديدة بدقة 8K تم تمكينها بواسطة تقنية DLP ® من Texas Instruments (TI) . في المؤتمر، تمت دعوة أميشاي رون، نائب الرئيس الأول في TI ، لإلقاء خطاب، وتقديم تعاونها القوي مع Hisense ، وكيف تدفع الشركتان صناعة عرض الليزر إلى الأمام.

منذ دخول Hisense حقل عرض الليزر قبل 15 عامًا، تم تكريسه لتطوير الصناعة إلى تقنية 4K ثم 8K . على مدى السنوات الماضية، كانت Hisense تبحث عن أفضل مصدر ليزر ممكن لتلفزيون الليزر، ونجحت في تطوير تقنية عرض الليزر الناضجة باستخدام تقنية TI DLP . بفضل هذه التقنية، يمكن لأجهزة تلفزيون Hisense ليزر الآن تقديم شاشة فائقة الدقة وجودة صوت فائقة لجميع العملاء بطاقة أقل. بالتعاون مع الشركة المصنعة لمجموعة الرقائق Texas Instruments ، طورت Hisense شاشات ليزر متطورة، مما يسمح للمتاحف والمعارض الفنية وحتى المطاعم بتقديم تجارب غامرة تمامًا.

تلتزم Hisense و TI بتطوير تقنية العرض

لأكثر من 10 سنوات، تتعاون Hisense و TI لتحسين تقنية العرض في أجهزة التلفزيون، بهدف تزويد العملاء بأجهزة تلفزيون ليزر متميزة وتجربة مشاهدة غامرة. أحد أبرز منتجات هذا التعاون هو أول تلفزيون ليزر Hisense 4K ، المجهز بشريحة TI DLP .66 بوصة والذي اكتسب شعبية واسعة بين العملاء عند إصداره. كما سيطر تلفزيون ليزر 4K آخر، تلفزيون L9 الرائد، مدعوم من مجموعة شرائح TI DLP .47 بوصة، على السوق بشاشته الكبيرة التي تصل إلى 120 بوصة. هذا العام، اختارت Hisense مرة أخرى توظيف مجموعة شرائح TI DLP .94 بوصة الجديدة لأول تلفزيون ليزر 8K . ستمكن مجموعة رقائق TI DLP 94 بوصة أكثر من 33 مليون بكسل، وتوفر أربعة أضعاف البكسل مقارنة بتلفزيون 4K ، وستجلب مستوى جديدًا من تجربة السينما والتلفزيون بشاشة كبيرة إلى غرف المعيشة.

كان التعاون القوي بين TI و Hisense ناجحًا لسنوات عديدة. في المستقبل، ستواصل Hisense و TI العمل معًا لتطوير منتجات أكثر تقدمًا والمساهمة في مزيد من التقدم في صناعة عرض الليزر بأكملها.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1973786/TI_Hisense_ Drive_Laser_TV_Development.jpg