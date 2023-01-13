‫‫Hisense تثري خيارات الترفيه المنزلي للمستهلكين في جنوب إفريقيا بإطلاق تلفزيون U80H Mini-LED ULED 8K الجديد 

كيب تاون، جنوب إفريقيا، 13 يناير 2023 / PRNewswire / — شركة Hisense ، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات، أعلنت مؤخرًا عن إطلاق تلفزيون U80H Mini-LED ULED 8K في جنوب إفريقيا. يوفر تلفزيون U80H عمق وتفاصيل لم يسبق لها مثيل، مع 33 مليون بكسل – 4 مرات أكثر من تلفزيون 4K قياسي. يأتي الجيل التالي من التلفزيون الذكي أيضًا مع عدد من الميزات المبتكرة، حيث يتم تصميمه لخلق تجربة ترفيهية غامرة حقًا.

يأتي تلفزيون U80H مع 8K AI Upscaler قادر على رفع مستوى أداء الصورة لتحقيق معايير صور عالية الجودة بشكل استثنائي مع تفاصيل دقيقة. بدلًا من تكرار وحدات البكسل ببساطة، يمكن للخوارزمية الذكية تحليل الصور وتقديم وحدات بكسل مناسبة لتحسين جودة الصورة ودقتها. بالإضافة إلى ذلك، يدمج Hi-View Engine Pro من Hisense مجموعة من خوارزميات التعلم العميق لتحليل الصور بذكاء من إطار إلى إطار وضبط وحدات البكسل بدقة، مما يحسن الظلال والسطوع. معًا، تحقق هذه الأدوات المبتكرة نطاقًا ديناميكيًا عاليًا وسلسلة ألوان عالية ودقة عالية وشاشة عالية الطلاقة في الحركة.

يستخدم تلفزيون U80H جهاز Mini-LED Pro من Hisense الذي يعمل على تحسين أكثر من 500 منطقة تعتيم محلية لتحقيق تحسينات ملحوظة في نطاق السطوع، ورؤية التفاصيل، والحدة بين الصور الساطعة والمظلمة. مع Quantum Dot Colour ، يتم عرض الألوان الأساسية الثلاثة بدقة أكبر بكثير من تلفزيونات LED التقليدية، وتستفيد تقنية HDR10 + المتطورة من البيانات الوصفية الديناميكية من كل إطار لضبط اللون والسطوع ومعلمات التباين، مما يجعل الصورة أكثر واقعية. بالنسبة للصوت، على الرغم من إمكانية توصيله بأي جهاز مكبر صوت، إلا أن تلفزيون U80H يتميز أيضًا بتقنية Dolby Atmos® ذات المستوى العالمي لتوفير تجربة استماع غنية للغاية.

يحتوي تلفزيون U80H على تلفزيون Android مدمج، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أكثر من 400000 فيلم وعروض عبر خدمات البث. يبيع المنتج نفسه على أنه “الطريقة الوحيدة لتجربة مميزة تشبه IMAX من جهة الصورة والصوت والحجم في منزلك”، مع IMAX® Enhanced الذي يجمع بين محتوى 4K HDR المعاد تشكيله رقميًا وتقنيات الصوت DTS ® مع أفضل المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية في فئتها ومنصات البث. من حيث أوضاع الترفيه، تدعم الأجهزة Game Mode PRO مع eARC و ALLM و VRR لتقليل تأخر الإدخال وتهيج الشاشة والاهتزاز.

لسهولة الاستخدام، يمكن الوصول إلى هذه الأوضاع والوظائف الأخرى من خلال التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين، مما يسمح للمستخدمين باستخدام صوتهم فقط للبحث عن أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية الذكية وضبطها والتحكم فيها.

تلفزيون U80H 75 بوصة من Hisense متاح عند Hirsch . يُرجى مراجعة https://hisense.co.za/ products/hisense-u80h-mini- led-uled-8k-tv/.