‫Hisense تتألق في كأس الأمم الأوروبية للسيدات™ 2022، وحققت مركز البطولة في السوق العالمية 

تشينغداو، الصين، 4 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — كواحدة من أكثر المباريات المنتظرة في عام 2022، انتهت كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022 بتتويج إنجلترا، وشهدت عددًا قياسيًا من الحضور بلغ 87192. كشريك فخور للبطولة، خلال سنوات من التسويق الرياضي والابتكار التكنولوجي، حققت Hisense مكانة رائدة في الوعي بالعلامة التجارية ومبيعات المنتجات، ونجحت في وضع أساس متين لتوسع Hisense العالمي وسمعتها.

تذكر الإسم: كيف فازت Hisense بمشجعين جدد في كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022

كشريك عالمي للبطولة، لزيادة الوعي وتعزيز كرة القدم النسائية، عززت Hisense إثارة المستهلك واهتمامه بكرة القدم النسائية من خلال حملات تسويقية مختلفة.

تضمنت إحدى الحملات مسابقات وأبرز الأحداث اليومية ومسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما شجعت المشجعين على تحميل مقاطع فيديو لمواهبهم الكروية للحصول على فرصة للفوز بتلفزيون Hisense 4K U7 ، وفاز بعض المشجعين المحظوظين بتذاكر لنهائي البطولة في ويمبلي. وصلت الحملة إلى أكثر من 6 ملايين شخص، مع أكثر من 400000 مشاركة وأكثر من مليون مشاهدة فيديو.

لدعم كرة القدم النسائية على المستوى الشعبي، قدمت Hisense تبرعات لاسترداد النقود من خلال حملة # RememberTheName . يمكن للمستهلكين الذين اشتروا خلال الحملة التبرع باسترداد نقودهم لـ Women in Sport ، وقامت شركة Hisense بمطابقة تبرعاتهم.

Hisense تذهل في ملعب كرة القدم، وتعزز سمعة المؤسسة وأداء السوق

بالاستفادة من استراتيجيات التسويق والاعتراف بالبطولة، نجحت Hisense في عرض تقنيتها ونقاط قوتها للمستهلكين في جميع أنحاء العالم وأقامت شراكات أعمق مع شركاء الأعمال.

منذ أن بدأت Hisense جهودها في مجال التسويق الرياضي، تلقت الكثير من الثناء والدعم في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، زاد طلب المستهلكين الأوروبيين على منتجات Hisense المختلفة بشكل كبير؛ ومن ثم، أنشأت Hisense مؤخرًا مركزًا جديدًا للبحث والتطوير في فيلينيه واستثمرت أكثر من 50 مليون يورو لتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين بشكل أفضل؛ أصبحت العلامات التجارية الأوروبية، مثل Darty و Boulanger ، الرائدة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، شركاء الأعمال الأساسيين لشركة Hisense . مع العديد من الإنجازات التجارية، في النصف الأول من عام 2022، زادت إيرادات مبيعات شركة Hisense الدولية المحدودة بنسبة 5٪ على أساس سنوي، مما حقق نتائج رائعة لتوسعات أعمال Hisense الدولية.

إلى جانب تعزيز قوة العلامة التجارية والتوسع في الأسواق العالمية، يعد التسويق الرياضي استراتيجية أساسية لشركة Hisense لتحقيق نمو أعمال ملحوظ على مستوى العالم. من خلال القدرات الشاملة والمنتجات المبتكرة واستراتيجيات العلامات التجارية، تحافظ Hisense الآن على ميزة تنافسية داخل السوق العالمية.

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