‫ Hetero ‘Nirmacom’ هي أول نسخة عامة في العالم من دواء COVID-19 الفموي ‘PAXLOVID’ لتلقي التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية

Hetero’s ‘Nirmacom’ (Nirmatrelvir) ، نسخة عامة من دواء شركة Pfizer المضاد للفيروسات ‘ PAXLOVID ‘ عن طريق الفم يتم تعبئته مع أقراص ritonavir

مع إطلاق Nirmacom ، تهدف Hetero إلى توسيع الوصول إلى مضاد الفيروسات الرائد في

95 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بما في ذلك الهند

حيدر أباد، الهند،, 27 ديسمبر 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Hetero، الشركة الهندية الرائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية ذات الانتشار العالمي الأوسع، اليوم عن استلام موافقة منظمة الصحة العالمية لبرنامج التأهيل المسبق للأدوية (WHO PQ) لإصدارها العام من COVID-19 مرشح العلاج المضاد للفيروسات عن طريق الفم nirmatrelvir. هذا هو أول تأهيل مسبق لنسخة عامة من دواء فايزر COVID-19 الفموي المضاد للفيروسات “PAXLOVID”، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أفضل خيار علاجي للمرضى المعرضين لمخاطر عالية حتى الآن [1].

قدمت منظمة الصحة العالمية توصية قوية باستخدام nirmatrelvir و ritonavir لمرضى COVID-19 الخفيف والمتوسط الأكثر عرضة لخطر دخول المستشفى، مثل المرضى غير المحصنين أو المسنين أو الذين يعانون من نقص المناعة.

ستحتوي الحزمة المختلطة، التي أطلقتها Hetero باسم Nirmacom ، على nirmatrelvir 150 مجم (قرصين) و ritonavir 100 مجم (قرص واحد). وهي متوفرة بوصفة طبية فقط ويجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن بعد تشخيص COVID-19 وفي غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض. سيتم تصنيع Nirmacom في منشآت Hetero في الهند.

د. فامسي كريشنا باندي، العضو المنتدب لمجموعة شركات Hetero Group ، قال: “يعد التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية لـ Nirmacom معلمًا هامًا في مكافحة COVID-19 لأنه يتيح لنا توسيع نطاق الوصول إلى هذا الدواء المبتكر والمضاد للفيروسات القهقرية للأشخاص المحتاجين. نحن ملتزمون بجعل Nirmacom متاحًا بشكل أسرع وبأسعار معقولة عبر 95 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بما في ذلك الهند.”

دخلت Hetero في اتفاقية ترخيص طوعية غير حصرية مع مجموعة براءات اختراع الأدوية ( MPP ) لتصنيع وبيع نسخة عامة من مرشح العلاج الفموي المضاد للفيروسات من شركة Pfizer’s COVID-19 ، والذي يتم تعبئته مع ritonavir (nirmatrelvir ؛ ritonavir) ، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

قال تشارلز جور، المدير التنفيذي لـ MPP : “يسعدنا أن نرى أول إصدار عام من nirmatrelvir بموجب ترخيص MPP مع شركة Pfizer ، يحصل على موافقة ضمان الجودة من منظمة الصحة العالمية. هذا إنجاز مثير للإعجاب من Hetero حيث أعلنا عن اتفاقيات الترخيضص الفرعي قبل تسعة أشهر فقط. مع ارتفاع حالات COVID-19 مرة أخرى، نحتاج إلى إتاحة العلاجات بسهولة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حتى لا يتخلف أحد عن الركب”.

لمزيد من المعلومات عن Hetero ، يرجى زيارة www.hetero.com .

[ 1] https://www.who.int/news/item/ 22-04-2022-who-recommends- highly-successful-covid-19- therapy-and-calls-for-wide- geographical-distribution-and- transparency-from-originator