‫GWM تعقد مهرجان POER Fan 2022، وتشارك حياة الشاحنة الصغيرة كاملة السيناريو مع المستخدمين العالميين

باودينج، الصين، 24 أغسطس، 2022 / PRNewswire / — في 18 أغسطس، أقامت GWM مهرجان POER Fan 2022 في مدينة قويلين، جنوب غرب الصين، للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة للعلامة التجارية وإظهار سحر حياة الشاحنة الصغيرة كاملة السيناريو للمستخدمين الدوليين.

دعت GWM العديد من الخبراء ووسائل الإعلام والمستخدمين من مجالات الطرق الوعرة والتعديل والرياضة في الهواء الطلق لمشاهدة هذه اللحظة الأساسية مع مشجعي POER العالميين. كما أقامت الشركة بدقة مجموعة متنوعة من الأنشطة الخاصة، مثل اختبار القيادة على الطرق الوعرة، وأكاديميات تسلق الجبال، ومعارض التعديل.

وقال هاوباو تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة GWM PICKUP ، “تلتزم GWM PICKUP بالابتكار في الفئة والإبداع المشترك مع المستخدمين العالميين. وخلال الذكرى السنوية الثالثة، سيتعرف المستخدمون في جميع أنحاء العالم على GWM POER ويستمتعون بحياة الشاحنات الصغيرة الكاملة السيناريو”.

تساعد سيناريوهات اختبار القيادة المتنوعة على الطرق الوعرة السائقين على تجربة قوة GWM POER في جميع سيناريوهات السفر. وأقيمت تجربة القيادة في حلبة جينلونغ الدولية في قويلين وتضمنت العديد من عناصر الخبرة الصعبة، مثل القطر على الطرق الوعرة والقيادة على طريق حصوي والقيادة صعودًا. عند سحب عربة التخييم، قدمت GWM POER طاقة كافية وموثوقة لاختبار السائقين وسهلت لهم التعامل مع ظروف القيادة الصعبة.

في المنطقة التفاعلية لأكاديمية تسلق الجبال، جذب برنامج تسلق الصخور العديد من عشاق التسلق لتجربته. دعت GWM POER عددًا من المدربين المحترفين لتقديم تدابير وقائية ومهارات التسلق وتقديم إرشادات للمستخدمين في التسلق. يتطابق هذا النشاط بشكل جيد مع الأداء الممتاز ومفهوم تحدي حدود المنتج، مما يمنح المستخدمين تجربة خارجية مذهلة ومثيرة للاهتمام.

كما أقامت GWM POER معرضًا لتعديل الشاحنة الصغيرة، والذي يوفر فرصا لعشاق السيارات المعدلة للتنافس والتواصل. جذب المعرض العديد من مالكي السيارات والمعجبين. عرض المستخدمون سياراتهم المعدلة الرائعة وتبادلوا أفكار ومنتجات التعديل لخلق جو متحمس للسيارات المعدلة.

خلال هذا الحدث، أطلقت GWM POER رسميًا عصر 2.0 للعلامة التجارية وأعلنت التزامها بإنشاء علامة تجارية عالمية للمستخدمين. كما بدأت الشاحنة الصغيرة من GWM POER الفاخرة الكبيرة الحجم وعالية الأداء رسميًا حملة لدعوة مستخدمي الإنترنت لاقتراح اسم عالمي.

لتقديم تجارب جديدة أكثر تنوعًا للمستخدمين والمعجبين، سيتم افتتاح POER-SPACE ، أول وكيل رئيسي للشاحنات الصغيرة الراقية في العالم لشركة GWM POER ، رسميًا في 25 أغسطس من هذا العام.

في الواقع، حققت GWM POER إنجازات بارزة في السوق العالمية في السنوات الثلاث الماضية منذ إطلاقها. وحتى الآن، دخلت أكثر من 50 دولة في العالم، حيث تجاوز إجمالي مبيعاتها 300,000 وحدة.

وقال هاوباو تشانغ: “ستواصل GWM POER تطوير نماذج متميزة متطورة لتقديم تجربة جديدة تمامًا وذكية وفاخرة ومريحة للمستخدمين العالميين”.

تخطط GWM للترويج لنموذجين جديدين، إصدار POER للطرق الوعرة و Jingangpao (للسوق الصينية) إلى السوق العالمية على التوالي لتقديم المزيد من تجارب المنتجات المخصصة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.