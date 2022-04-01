‫‫GWM تطلق فيديو مقابلة الخبراء على مستوى العالم – تم الكشف عن عملية البحث والتطوير لـ HAVAL DARGO

بودينغ، الصين, 1 أبريل 2022/PRNewswire/ — أصدرت GWM مؤخرًا فيديو مقابلة الخبراء لـ HAVAL DARGO عالميًا، والذي يكشف عن بعض القصص المثيرة للاهتمام وراء السيارة.

في هذا الفيديو، قام ثلاثة خبراء متخصصين في التصميم والمحرك والهيكل بتفسير فلسفة منتج HAVAL DARGO – “كن جريئًا في الذهاب” وكيفية تحقيق هذه الفلسفة من خلال هذه الجوانب.

وفقًا لـ GWM ، فإن “كن جريئًا في الذهاب” تجسد فلسفة الحياة. وكما قال وانغ تشينغتاو، نائب مدير التصميم، في GWM ، تعكس”كن جريئًا في الذهاب”إحساسًا بالأمان والقوة، مما يمكن أن يلهم العملاء لتجربة حياة جديدة وتوسيع نطاق حياتهم “. بناءً على تفسيره، يكمن جوهر التصميم في تقديم شعور بالقوة والأمان، والذي خضع له فريق التصميم خلال أكثر من 20 مخططًا. لقد قاموا بتعديل نسبة الأجهزة السوداء لزيادة الارتفاع البصري للسيارة. بالإضافة إلى ذلك، المظهر الجانبي المتموج لحواف الرفارف الأمامية والخلفية والهيكل الجانبي الممتلئ الكبير يمكن أن يجعلا السيارة أكثر حجمًا وقوة.

كما خضع محرك وهيكل HAVAL DARGO لعدة جولات من الاختبارات والضبط لضمان ثقة العميل في “كن جريئًا في الذهاب”، حتى يتمكن العملاء من الحصول على تجربة موثوقة ومريحة في كل من القيادة الحضرية وعبر الطرق الوعرة.

للوصول إلى أماكن “كن جريئًا في الذهاب”، سيواجه العملاء ظروف وطرق مختلفة على طول الطريق. لذلك، سيتم اختبار المحرك عدة مرات لضمان موثوقيته ومتانته في بيئات مختلفة. قال بول أندرو دوديك، المستشار الفني وخبير التحقق من الصحة في GWM ، إنه أثناء اختبار المحرك، لاختبار الأنظمة الرئيسية مثل نظام التبريد ونظام التشحيم ونظام التهوية، يجب أيضًا مراعاة الطقس الشديد. قال بول: “قم بإجراء اختبارات الشتاء على درجات حرارة باردة للغاية أو اذهب إلى الصحاري حيث توجد الكثير من الرمال والكثير من الحرارة للتأكد من عمل هذا المحرك تحت جميع الظروف”.

يعد ضبط التعليق مهمًا جدًا أيضًا من أجل التكيف مع ظروف الطريق المختلفة أثناء رحلة “كن جريئًا في الذهاب”. قال كوابي يوشيهيرو، كبير مهندسي قسم البحث والتطوير في الهيكل في GWM ، “يمكن للتعليق المرن والسلس والتخليص الأرضي الكافي أن يعزز قدرات السيارة على السفر بسلاسة في ظل ظروف القيادة الصعبة “. خلال تطوير أربع سنوات، أعطى المهندسون الأولوية لإمكانات الأداء الأساسية للتعليق من خلال تنظيم النقاط الصعبة للتعليق وتحسين تصميم الجلبة. كما تم ضمان راحة القيادة من خلال ضبط الإطارات والنوابض وممتصات الصدمات.

وفي الوقت الحالي، تم إطلاق HAVAL DARGO في بعض المناطق، مثل المملكة العربية السعودية والعراق، وسيتم إطلاقها في المزيد من الأسواق لترافق المزيد من المستخدمين في توسيع حدود حياتهم مع “كن جريئًا في الذهاب”.