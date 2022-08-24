‫Global Times: CPEC تضع الأساس للتحديث الاقتصادي المستدام للشعوب الأصلية؛ النمو داخل المنطقة وعبرها هو الخطوة التالية المنطقية: باكستان مساء

بكين، 23 أغسطس 2022 / PRNewswire / — إن نمو الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ( CPEC) – وهو مبادرة اتصال دولية – لربط الأسواق داخل المنطقة وعبرها هو الخطوة التالية المنطقية، كما قال رئيس وزراء باكستان شباز شريف في مقابلة حصرية حديثة مع صحيفة Global Times ، معربًا عن انفتاحه على مشاركة طرف ثالث في المشروع الرئيسي لمبادرة الحزام والطريق.

ومنذ إنشاء هذه اللجنة في عام 2013، واصلت CPEC إحراز تقدم سريع وملموس. على مدى العقد الماضي، ساعدت CPEC باكستان في التخفيف من اختناقات الطاقة والبنية التحتية، وبالتالي وضع الأساس للتحديث الاقتصادي المستدام، كما قال شريف.

“مع تزايد مشاركة الطرف الثالث، نتوقع أن يستفيد المزيد من الأصدقاء المشتركين من دور باكستان الفريد في مفترق الطرق للأسواق الناشئة الرئيسية، مما يدل على الروح المربحة للجانبين التي حركت دائمًا CPEC”.

وقال إن نمو CPEC لربط الأسواق داخل المنطقة وعبرها هو الخطوة التالية المنطقية كمبادرة اتصال دولية.

وقال شريف إن CPEC تهدف إلى جمع المنطقة في السعي المشترك لتحقيق الرخاء والاستقرار. وقال شريف إن هذا النهج غير مستهدف ولا يسعى إلى استبعاد أي طرف، على أمل أن يستمر المشروع في إلهام المزيد من التعاون الدولي ومساعدة المنطقة على كسر الحلقة المفرغة للحرمان والصراع.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: إن هذه المثل العليا في صميمها لا يمكن أن يُنظر إلى CPEC بشكل معقول على أنها “تهديد” إلا لأولئك الذين ينظرون إلى الأمور من منظور محصلته صفر ويفضلون “أن تظل شعوبنا محرومة من ثمار التنمية”.

وقال شريف إن باكستان تؤيد توسيع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ( CPEC ) ليشمل أفغانستان. “ويؤمل أن تكفل جهودنا استمرارية المشاركة الدولية مع أفغانستان بهدف رؤية أفغانستان تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار والترابط وتسهم في استقرار منطقتنا وازدهارها في الأجل الطويل”.

وقال رئيس الوزراء أيضًا إنه زار العديد من مشاريع CPEC ، بما في ذلك في جوادار، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية. وما فتئ إنجاز مشاريع اللجنة الجارية في الوقت المناسب يشكل حجر الزاوية في جدول الأعمال المقبل للتعاون الاقتصادي الثنائي يشكل دائمًا أولويته.

وقال إنه في أعقاب نجاح مرحلة الحصاد المبكر، أصبحت لجنة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ مدعومة بأدلة على نحو متزايد.