‫ Giift، تحصل على ملكية الأغلبية في Loyolink، وهو كيان رائد في الولاء، وامتيازات نمط الحياة، ومساحة توفير الحوافز

سنغافورة، 5 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت Giift ، المزود الرائد لحلول إدارة الولاء في جميع أنحاء العالم، اليوم أنها حصلت على ملكية الأغلبية في Loyolink Marketing ، وهي كيان رائد في الولاء، وامتيازات نمط الحياة، ومساحة توفير الحوافز.



ستوسع جهود Giift و Loyolink المشتركة عروض خدماتها عبر قاعدة عملاء Giift وشبكة Giift التابعة لها، في دول مجلس التعاون الخليجي ولكن أيضًا في مناطق جغرافية أخرى وتزيد بشكل مشترك من قيمة الولاء المضافة.

وقال لوران كساتارت، المؤسس المشارك لشركة Giift : “ستؤدي إضافة Loyolink إلى النظام البيئي ل Giift إلى إثراء عرضنا بشكل استراتيجي والسماح لنا بالاستفادة من منتجات وخدمات Giift الحالية، مما يفتح إمكانيات جديدة لعملائنا الفريدين في السوق”.

“ستمكن Loyolink عملاء Giift من المشاركة بشكل أكثر فعالية وشخصي مع عملائهم. وقال باسكال كساتارت، المؤسس المشارك لـ Giift ، إن تعزيز محفظة تجارب عملاء Giift مع Loyolink سيخلق نموذجًا جديدًا لكيفية إدارة التجارة رقميًا لأنها ستوفر تخصيصًا أعلى، مما يساعد المؤسسات على ضمان أن كل مشاركة ذات صلة ومؤثرة”.

قال ناريش هاندا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Loyolink Marketing : “أنا شخصياً متحمس للغاية لرؤية مجموعة معارف Loyolink وأفضل ممارسات الصناعة والفروق الدقيقة للشركاء التجاريين يمكن مشاركتها الآن عبر الوجود العالمي لـ Giift في دول مثل الأمريكتين و APEC والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا “.

لمحة عن Loyolink

تأسست Loyolink في عام 2011 وتعمل من مكاتبها في دبي. على مدى العقد الماضي، أنشأت Loyolink مجموعة كبيرة من حوالي 3000 علاقة تجارية تخدم أكثر من 16 عميلًا رئيسيًا، في المقام الأول في القطاع المصرفي.

Loyolink هي مزود محتوى في المقام الأول للبنوك التي تتطلع إلى تحفيز قاعدة عملائها من خلال عروض المطاعم والمنتجعات الصحية والإقامة في الفنادق والترفيه والمزيد. إلى جانب البنوك، توفر Loyolink أيضًا خدمات للشركات الأخرى من قطاعات الصناعة مثل الاتصالات والنفط والغاز وكيانات الاتصالات الإلكترونية، الراغبة في استكمال برامج المكافآت والاحتفاظ بالعملاء. تدير Loyolink أيضًا برامج استحواذ العملاء الجدد وشراء الدفع الفوري لاحقًا نيابة عن بعض بنوك عملائها.

لمحة عن Giift

تخدم Giift صناعة الولاء متعددة الأوجه عبر ثلاث وظائف رئيسية بما في ذلك استحقاق الولاء، واسترداد الولاء والدفع، ومشاركة الولاء. تأسست Giift في عام 2013، وتدير اليوم أكثر من 50 ألف برنامج في أكثر من 55 دولة وأكثر من 110 مليون مستخدم. يقع مقر الشركة في سنغافورة ولديها مكاتب في نيويورك ولندن ودبلن ودبي والدوحة ونيروبي وبنغالور ومومباي ولاغوس وجاكرتا وداكا وكولومبو ووهان. www.giift.com

للتواصل الاعلامي

Loyolink – ناريش هاندا: nareshhanda@loyo-link.com , ‎+97150 6244105

Giift – أماوري بيرثيت: amaury.berthet@giift.com , ‎+337 82 01 31 99 ‏