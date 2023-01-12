‫GetInData تنضم إلى Xebia

تمكن الشراكة كلاهما من تلبية الطلب العالمي المتزايد

أتلانتا12 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أعلنت Xebia اليوم بفخر عن شراكتها مع GetInData، وهي مجموعة تضم أكثر من 120 من مهندسي واستشاري البيانات ذوي الخبرة. تتحد الشركات لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية، مع رؤية مشتركة لتمكين العملاء من إطلاق الإمكانات التجارية الكاملة لبياناتهم.

أسسها مهندسو Spotify السابقون في بولندا في عام 2014، صنعت GetInData اسمها في تقديم حلول البيانات الضخمة والسحابة والتحليلات و ML/AI المتطورة. تفتخر الشركة بمعرفة عميقة بمبادئ هندسة البيانات ولديها سجل حافل في تنفيذ مجموعة واسعة من تقنيات البيانات. ويشمل عملاؤها مواطنين رقميين مثل Spotify و Truecaller و Acast ، بالإضافة إلى شركات مثل ING bank و Telecoms Play و Kcell .

قال الرئيس التنفيذي لشركة Xebia أناند ساهي: “مع GetInData ، نرحب اليوم ببعض من ألمع العقول في مجال البيانات في فريقنا من خبراء البيانات المتخصصين للغاية”. وأضاف: “تضيف هذه الشراكة مستوى جديدًا من الحجم إلى علامتنا التجارية العالمية وتسمح لنا بتقديم المزيد من الحلول عالية الأداء والمبتكرة للسوق”.

الشراكة هي تطور طبيعي لعلاقة طويلة الأمد بين الشركتين. لقد تعاونوا في مشاريع مشتركة، وحضروا وقدموا في نفس المؤتمرات، وكانوا دائمًا أعضاء نشطين في مجتمع البيانات الضخمة، ولديهم زملاء ومساهمات مفتوحة المصدر مشتركة.

أضاف Rob Dielemans ، مدير البيانات في Xebia : لطالما أعجبت بـ GetInData ، وهي شراكة متساوية بين شركتين رائعتين تنضمان إلى فرق. إن التآزر بين مؤسستينا لا مثيل له، حيث تتشارك الشركتان في الالتزام بتقديم حلول بيانات مبتكرة وعالية الأداء للعملاء في جميع أنحاء العالم.”

كان المؤسس المشارك لـ GetInData Piotr Krewski أيضًا “سعيدًا بالانضمام إلى Xebia ” ويرى أنها خطوة مفيدة ستساعد الشركتين على توسيع فرصهما. “نحن ملتزمون بالقيم الأساسية. لدى Xebia مهمة سلطة، ونحن نسعى جاهدين لنكون سلطة للعملاء في مجالنا”.

تتماشى GetInData أيضًا مع القيمة الأساسية لـ Xebia المتمثلة في مشاركة المعرفة، وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات، مثل قمة تكنولوجيا البيانات الكبيرة في وارسو، والمساهمة بانتظام في المصادر المفتوحة. علق آدم كاوا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة GetInData قائلًا: “نحن متحمسون للانضمام إلى Xebia لأنه يتيح لنا تسريع جميع أنشطتنا الاستراتيجية. من خلال توحيد الجهود، نقوم بتضخيم نقاط قوتنا ونكون قادرين على تقديم عرض القيمة الفريدة للشركات في جميع أنحاء العالم على استعداد لأن تكون مدفوعة بالبيانات”.

من خلال دمج المعرفة وتجميعها، يمكن للشركات العمل بفعالية في مشاريع البيانات المبتكرة، ومشاركة مبادرات البحث والتطوير، وتوظيف الأشخاص الموهوبين لضبط بنيات البيانات والسحابة والتعلّم الآلي.

كشركة استشارية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تعتبر Xebia GetInData روحًا مشابهة — روح تدرك كيف أن البيانات جزء لا يتجزأ من مستقبل الأعمال. “نظرًا لأن مهمتنا هي أن يُنظر إليها على أنها سلطة، فمن المنطقي تمامًا أن تنضم إلينا سلطة مثل GetInData” ، هذا ما قاله ديليمانز، “نحن نتطلع حقًا إلى العمل معهم.”

من خلال إضافة ثروة من الخبرة والتجربة التي تجلبها GetInData إلى المؤسسة، توسع Xebia بشكل كبير من وجودها في سوق استشارات البيانات والذكاء الاصطناعي العالمي.

تمثل هذه الشراكة علامة بارزة لكل من Xebia و GetInData ، لأنها تتيح لهم الاستفادة من معارفهم الجماعية وخبراتهم وخبراتهم لدفع الابتكار وتمكين عملائهم لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتهم.

نبذة عن Xebia

Xebia هي شركة استشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات تعمل على إنشاء قادة رقميين في جميع أنحاء العالم منذ عام 2001. من خلال مكاتبنا في كل قارة، نساعد أفضل 250 شركة في جميع أنحاء العالم على تبني الابتكار، واعتماد أحدث التقنيات، وتنفيذ نماذج الأعمال الأكثر نجاحًا. لتلبية كل طلب رقمي، يتم تنظيم Xebia في خطوط خدمة متعددة. هذه فرق لديها معرفة وخبرة متعمقة في Agile و DevOps والبيانات والذكاء الاصطناعي والسحابة وتطوير البرامج والأمان وضمان الجودة والرمز المنخفض وحلول Microsoft . بالإضافة إلى الاستشارات عالية الجودة والبرامج الحديثة، تقدم أكاديمية Xebia التدريب الذي تحتاجه الشركات الحديثة للعمل بشكل أفضل وأكثر ذكاءً وأسرع. اليوم، تواصل Xebia التوسع من خلال استراتيجية الشراء والبناء. نحن شركاء مع شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة للحصول على موطئ قدم أكبر في الفضاء الرقمي.

للتواصل:

Swati S

رئيس اتصالات الشركة

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