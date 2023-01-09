‫Fractal Homes شركة تطلق نموذج الملكية المشتركة للمنازل في أوروبا لسكان دول مجلس التعاون الخليجي

بدعم مقداره 30 مليون دولار من التمويل الأولي، مع مساهمة المستثمر العالمي White Star Capital

سيستمتع الملاك المشتركون بملكية منزل ثانٍ بأسعار معقولة، مع خدمات الإدارة والصيانة على طراز الفنادق

المجموعة الأولية من عقارات Fractal في لندن متاحة الآن

في دبي، الإمارات العربية المتحدة، , 9 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ — أطلقت شركة (https://www.fractal.homes/) Homes Fractal ، وهي شركة ناشئة مقرها المملكة المتحدة تقدم ملكية منازل جزئية في جميع أنحاء عواصم أوروبا، نموذجًا للملكية المشتركة للمنزل الثاني يهدف إلى تبسيط عمليات شراء وصيانة العقارات المختارة لسكان دول مجلس التعاون الخليجي.

بالتزامن مع هذا الإعلان، أطلقت Homes Fractal موقعًا إلكترونيًا جديدًا وعرضها الأول من أربع شقق فاخرة في جميع أنحاء لندن والتي يمكن الاطلاع عليها هنا .

كان التركيز الأولي على العقارات الرئيسية الموجودة في الوجهات المرغوبة في غرب لندن – مثل نايتسبريدج، نوتينج هيل، تشيلسي، كنسينغتون ومايفير. ومن المقرر التوسع في وجهات أخرى، مثل باريس ومدريد في العام المقبل. في المستقبل، ترى الشركة إمكانات في منتجعات التزلج بالإضافة إلى وجهات البحر الأبيض المتوسط.

تهدف Homes Fractal إلى جعل ملكية المنزل الثاني سهلة وميسورة التكلفة، وتقديم تجربة سلسة وخالية من المتاعب من خلال نموذج الملكية المشتركة ذات الخدمات المدارة .

توفر الشركة راحة البال للمالكين المشاركين من خلال تقديم مجموعة كاملة من الخدمات لدعم الامتلاك ، فضلاً عن الإدارة المستمرة للممتلكات، وستقدم تجربة لخدمة شبيهة بالفنادق الفاخرة لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الشخصية لعملائها.

من خلال Homes Fractal ، يمكن للمالكين المشتركين إدارة جميع جوانب ممتلكاتهم، من جدولة الإقامات، والحصول على خدمة الكونسيرج على مدار الساعة، إلى حجز الخدمات الخاصة مثل السائقين ورعاية الأطفال. يتوفر للمالكين أيضًا خيار تخزين الأغراض الشخصية في مكان الإقامة، بحيث يشعرون بأنهم في منزلهم عند الوصول.

“منصة Homes Fractal تجعل من السهل على المشترين امتلاك منازل ثانية والاستمتاع بها في أكثر المدن المرغوبة في أوروبا. نجعل ملكية المنزل الثاني أكثر سهولة من خلال تقسيم كل منزل إلى ثمانية حِصص متساوية او أسهم، مما يقلل من نفقات رأس المال الأولية المطلوبة لشراء المنزل وكذلك التكلفة العالية لإدارة العقار التي غالبًا ما يتم تجاهلها. تقوم Fractal بإدارة العقار بالكامل وتهتم بالتنظيف والصيانة وجميع الجوانب التشغيلية التي تأتي مع إدارة المنازل لمنح المشترين تجربة شبيهة بالفنادق”، حسب لبيب قدورة، الشريك المؤسس لشركة Homes Fractal .

وتابع قدورة : “إن شراء منزل ثانٍ لبضعة أسابيع فقط من الاستخدام سنويًا بالإضافة إلى جميع متاعب الصيانة والتشغيل التي تصاحب ذلك لا معنى له بالنسبة لنا، وهذا أحد الأسباب الرئيسية وراء إنشاء Homes Fractal .”

يريد مؤسسو Homes Fractal – وهم مواطنون فرنسيون وبريطانيون من أصل لبناني – تغير نمط الملكية التقليدية للمنزل الثاني. توفر الشركة الوصول إلى العقارات الرئيسية بجزء بسيط من تكلفتها؛ وفتح المجال للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتطلعون إلى الحصول على منزل ثانٍ فاخر في أوروبا.

مع تركيز Homes Fractal الغالب على العملاء من المنطقة، ستوسع الشركة وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي بافتتاح مكتب جديد في أبو ظبي العام المقبل.

“نظرًا لكوننا من الشرق الأوسط وعشنا فيه، فإننا نعلم عن قرب مدى فائدة المنزل الثاني للأفراد والعائلات الذين يقضون وقتًا طويلاً في السفر بين بلدين للعمل والتعليم والترفيه. قال وديع أبو بشارة، الشريك المؤسس لشركة Homes Fractal : “إن جاذبية العواصم الأوروبية للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نقطة دخول جيدة للسوق تشهد الارتفاع في الآونة الاخيرة للدولار الأمريكي، تجعله وقتًا مناسبًا جدًا للمشترين للنظر في نموذج الملكية المشتركة”.

قادت منصة الاستثمار التكنولوجي العالمية متعددة المراحل، White Star Capital ، جزء رأس المال من التمويل، مع استثمار دين إضافي من صندوق ائتمان خاص في لندن، كجزء من التمويل الأولي لشركة Fractal Homes الذي تبلغ قيمته 30 مليون دولار.

قال إريك مارتينو-فورتين، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في شركة White Star Capital : “لقد أعجبنا على الفور بمستوى فريق Fractal ، الذي حدد مشاكل رئيسية في ملكية المنزل يمكن حلها من خلال الجمع بين التكنولوجيا والنهج المبتكر. نحن متحمسون للغاية لأن نواكبهم في هذه الرحلة لإنشاء نموذج الملكية المشتركة للعقار من خلال حلهم القابل للتطوير. علاوة على ذلك، يتماشى طموح فريق Fractal بشدة مع وجهات نظرنا حول الروابط المتنامية بين منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا”.

السيدان قدورة وأبو بشارة هما مصرفيان أعمال سابقان في JP Morgan و Merrill Lynch ، وقد أمضيا السنوات التسع الماضية كمؤسسين لشركة استشارات ديون متخصصة مقرها لندن ودبي.

ملاحظات لوسيلة الإعلام

حول شركة Homes Fractal

Homes Fractal هي إعادة اختراع الملكية المشتركة للمنزل الثاني للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي. من خلال منصتها التكنولوجية المتكاملة، تسمح Fractal للعملاء بامتلاك واستخدام وبيع حصص جزئية في العقارات في جميع أنحاء المدن الأوروبية، بدءًا من لندن. تركز الشركة على جذب التدفقات عبر الحدود إلى العقارات السكنية الأوروبية الرئيسية، وتقدم ملكية حقيقية للعقارات بسعر معقول مع خدمة كاملة لإدارة العقارات للمشترين.

حول شركة White Star Capital

White Star Capital هي عبارة عن منصة استثمار تكنولوجي عالمية متعددة المراحل تستثمر في رواد الأعمال الاستثنائيين لبناء شركات دولية طموحة. من خلال العمل في لندن ونيويورك وباريس ومونتريال وتورنتو وطوكيو وسنغافورة، فإن وجودنا العالمي يمكننا من إقامة شراكات وثيقة مع مؤسسينا لمساعدتهم على التوسع على المستوى الدولي.