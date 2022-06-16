‫Flutterwave تعين أونيل باباني، المدير التنفيذي السابق لشركة أمريكان إكسبريس American Express، في منصب المدير المالي

· انضم أونيل من أمريكان إكسبريس American Express ، حيث كان نائب الرئيس والمدير المالي ورئيس أسواق رأس المال في Kabbage ، إحدى أكبر منصات التكنولوجيا المالية في العالم التي تقدم حلول الائتمان والمصارف والمدفوعات.

· ساعد أونيل سابقا، بصفته المدير المالي للمرحلة الأخيرة، قبل الاكتتاب العام الأولي، في قيادة عملية الاستحواذ والتكامل في أمريكان إكسبريس American Express .

· ستساعد خبرة أونيل في إدارة العمليات واسعة النطاق وأسواق رأس المال على مواصلة نمو Flutterwave وتسريع توسع الشركة ومواصلة تطوير منتجات الائتمان والاستعداد لطرح عام أولي محتمل في المستقبل.

· كما انضمت ريبيكا مندل، مديرة Kabbage السابقة، ورئيس الخزانة والضرائب السابق في Kabbage ، دانيال إيدسون، إلى الشركة وسيقدمان تقاريرهما مباشرة إلى أونيل.

· بعد جولة التمويل من السلسلة D في فبراير/شباط 2022، والتي قدرت قيمة الشركة بأكثر من 3 مليارات دولار، تواصل Flutterwave تحقيق نمو قوي مع تحول الاقتصاد الأفريقي بشكل متزايد إلى المدفوعات الرقمية.

سان فرانسيسكو16 يونيو / حزيران 2022

/PRNewswire/ — أعلنت شركة Flutterwave اليوم، وهي الشركة الرائدة في مجال تقنيات المدفوعات في إفريقيا، عن تعيين أونيل بامباني في منصب المدير المالي الجديد لها. انضم إلى الشركة من أمريكان إكسبريس American Express وKabbage، حيث أدار أعمال التكنولوجيا المالية التي تعمل على نطاق واسع وساعد في قيادة بيع Kabbage ودمجها ضمن قطاع الخدمات التجارية العالمية من أمريكان إكسبريس American Express.

بعد أن أكملت Flutterwave تمويلها مؤخرًا من السلسلة D بقيمة 250 مليون دولار، مما يقدر قيمة الشركة بأكثر من 3 مليارات دولار، فهي تمر بفترة من النمو السريع. سوف يؤدي Oneal وظيفة رئيسية بصفته المدير المالي، في تمكين توسع الشركة مع الانضباط الأفضل في فئته، والضوابط التشغيلية والصرامة المالية.

في Kabbage ، كان أونيل مسؤولاً عن جميع العمليات والوظائف المالية للشركة بما في ذلك الضوابط المالية والتشغيلية الجاهزة للاكتتاب العام. بعد الاستحواذ على أمريكان إكسبريس American Express في أبريل/نيسان 2022، شغل منصب المدير المالي ورئيس أسواق رأس المال في وحدة الأعمال في Kabbage ، والتي توفر حلول الائتمان والمصارف والمدفوعات لعملاء أمريكان إكسبريس American Express التجاريين.

قبل الاستحواذ وبعده، كان أونيل أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في تخصيص رأس المال وقاد مبادرات إستراتيجية مهمة للأعمال. كان أونيل في وقت سابق من حياته المهنية، مستثمرًا في مرحلة النمو في مجموعة The TCW (وهي شركة استثمارية تمتلكها مجموعة Carlyle ) و Riverwood Capital . بدأ حياته المهنية في الخدمات المصرفية الاستثمارية في UBS .

وقد مكنت فترة النمو هذه شركة Flutterwave من إضافة المزيد إلى فريق التمويل العالمي ( Global Finance ) التابع لها، حيث جلبت المديرين التنفيذيين الذين يتمتعون بسجل حافل في مجالات الرقابة والخزانة والضرائب. استأجرت الشركة ريبيكا مندل، مراقبة بِـ Kabbage سابقا، ودانييل إيدسون، رئيس Kabbage السابق للخزانة والضرائب. ستقدم كل من ريبيكا ودانيال تقارير مباشرة إلى أونيل.

وتعليقًا على الشراكة، قال أولوجبينجا “ج ب” أجبولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flutterwave :

“أنا متحمس للترحيب بأونيل في Flutterwave. إن سجله الحافل في مجال التمويل التشغيلي لتمكين التوسع والابتكار مع الضوابط المالية المعيارية للشركة المدرجة، سيساعدنا على تسريع نمونا بينما نواصل تلبية احتياجات قاعدة عملائنا العالمية المتزايدة. كما أتطلع إلى العمل مع أونيل في المبادرات المتعلقة بالصفقات، نظرًا لعدد الفرص غير العضوية التي نشهدها في بيئة السوق اليوم “.

وتعليقًا على تعيينه، قال أونيل:

“إنها فرصة نادرة للانضمام إلى شركة رائدة في السوق على نطاق واسع في أحد أسرع الأسواق نموًا في العالم. إنني أتطلع إلى الشراكة مع فريق Flutterwave لتمكين الحلول لعملائنا في إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم. أتوقع أن أقوم بتطبيق الإستراتيجيات الأفضل في فئتها التي تعلمتها من فترات عملي في أمريكان إكسبريس American Express و Kabbage . “

نبذة عن Flutterwave

Flutterwave هي شركة تكنولوجيا مدفوعات تساعد أصحاب الأعمال في جميع أنحاء العالم على توسيع عملياتهم في إفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى، من خلال منصة تتيح المعاملات عبر الحدود عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة. قامت شركة Flutterwave بمعالجة أكثر من 200 مليون معاملة تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار أمريكي حتى الآن وتخدم أكثر من 900000 شركة بما في ذلك عملاء مثل Uber و Flywire و Booking.com ، إلخ… الميزة الرئيسية للشركة هي معالجة الدفع الدولي بـ 150 عملة وطرق دفع متعددة بما في ذلك المحلية والبطاقات الدولية،

المحافظ المحمولة، والتحويلات البنكية، ومقايضة من Flutterwave ،إلخ… تمتلك Flutterwave بنية أساسية تصل إلى أكثر من 34 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا وأوغندا وكينيا وجنوب إفريقيا. لمزيد من المعلومات حول رحلة Flutterwave ، يُرجى زيارة: www.flutterwave.com