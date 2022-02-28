‫FIRE FIT تنير ساحات اللياقة البدنية في عُمان

تعلن Horizon Fitness عن افتتاح متجرها الجديد الرائع لمفهوم اللياقة البدنية في عمان

مسقط، عمان – Media OutReach – 28 فبراير 2022 – أعلنت شركة Horizon LLC (Horizon) عن إضافة FIRE Fit إلى سجل علاماتها التجارية، جاذبةً تجربة متجر أجهزة لياقة بدنية مثيرة إلى عمان سوف تضيء حتمًا ساحة مجال اللياقة البدنية المحلي. والمقرر افتتاحها في النصف الثاني من عام 2022، وسوف تتيح متاجر أجهزة صالات الألعاب الرياضية الخمس عددًا من البرامج التي تتميز بها في العديد من الفنون الرياضية تشمل الملاكمة وركوب الدراجات والتمارين المتقطعة عالية الكثافة (HIIT)، وصالة تدريبات شخصية متخصصة.

تُقدِّم FIRE Fitهذا الحدث لأول مرة في مسقط نتيجة لاتفاقية ترخيص رئيسية بين Evolution Wellness Group (Evolution Wellness), المجموعة الرائدة في آسيا في مجال الصحة واللياقة البدنية وبين Horizon Fitness أكبر شركة لأجهزة اللياقة البدنية في عمان. تمنح هذه الاتفاقية Horizon Fitness حقوقًا حصرية لافتتاح متجر صالات الألعاب الرياضية FIRE Fit في كافة أنحاء عمان بدايةً بالتطوير الأولي لخمس مواقع رئيسية.

وقد قال آذان البرام، المدير التنفيذي لشركة Horizon“إننا سعداء بالشراكة مع Evolution Wellness Group، في هذا المشروع وتطوير سجلنا من العلامات التجارية للياقة البدنية. لقد شهدت ساحة اللياقة البدنية في عمان نموًا كبيرًا لاسيما في العِقد الأخير، وذلك بفضل زيادة التوعية والوعي بالحاجة للمبادرة بنمط حياة نشط ليس من أجل صحة جيدة وإنما من أجل الجودة الشاملة للحياة، ونشعر بأن هناك الكثير من الفرص لإضافة الحيوية على المشهد المحلي للياقة البدنية. ولأننا كنا نترقب لبعض الوقت الإضافة المناسبة لسجلنا، فقد كانت علامة FIRE Fit التجارية هي الخيار الوحيد الذي سد كافة احتياجاتنا، لأنها تتيح لنا توفير مجموعة متنوعة من الفصول المتخصصة في صالات مخصصة، كلها في مكان واحد، ما يعني أن لدينا الحد الأقصى للجاذبية في السوق. نحن نشعر أن مراكز البيع المميزة هذه هي الإضافة المناسبة لسجل شركة Horizon بالإضافة إلى خيار التدريبات الشخصية.

صرح السيد ناد ميان مدير النمو والابتكار في Evolution Wellness قائلًا: Evolution Wellness متحمسة للإعلان عن منح ترخيص رئيسي مع الشركة صاحبة العلامة التجارية الرئيسية في مجال اللياقة البدنية في عمان واللاعب الرئيسي في مجال اللياقة البدنية في المنطقة نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع فريق Horizon لكي نضمن إحياء علامة FIRE FIT التجارية كأحياء حقيقي لهذه العلامة التجارية المثيرة مع برامجنا الأصلية المميزة والمشاركة الرائعة من الجمهور. تُوأردف ناد قائلًا: تمكننا مقترحات FIRE FIT الفريدة من نوعها ومنظومة الدعم الشامل من الارتقاء في جميع أنحاء العالم بمعدل سريع.

سوف تُقدِّم FIRE Fit Oman للجمهور عددًا من برامجها الأصلية هي تحديدًا:

FORCE

التي تُشكِّل البنية الجسمانية التي تريدها مع هذا تمرين القوى القاسي وجلسة التمارين المتقطعة عالية الكثافة (HIIT). الأجهزة وتمارين رفع الأثقال وكل ما يلزم لتقوية عضلاتك ولكي تخرج منه أقوى وأجرأ

STRIDE

إنها تمارين FIRE الأولية الأصلية التي ألهبت حماسنا جميعًا. إنها دفعة قوية للقلب مع التمارين المتقطعة عالية الكثافة (HIIT)، وتمارين آلة الركض (treadmill) التي تمرِّن جسمك بالكامل. 45 دقيقة من الشعور بحرق الدهون. ثم جلسة يوغا ختامية تعزز معدل الأيض الرئيسي.

STRIKE

اجتماع النوادي القتالية بالنوادي الليلية. إنها كل هيمنة مدرسة الملاكمة القديمة، مصقولة ومدربة في أجواء جماعية عالية الطاقة عالية الكثافة. لذا ابدأ هذا التدريب العنيف وتخلص من الإجهاد بسرعة في جلسة واحدة فقط مدتها 45 دقيقة.

RIDE

أحدث قائمة تدريبات مدربين أقوياء وحصة تدريب واحدة تلهب كل شيء اشحن طاقتك من خلال تمرين العدو والتسلق والركض العنيف الذي يستغرق 30 دقيقة والذي يجعلك محتفظًا بعزيمتك طوال التمرين حتى النهاية. هذا ليس كل شيء، انتقل إلى التمرين الفعال الذي يستغرق 15 دقيقة والذي سوف يلهب الجزء العلوي من جسمك ومنتصفه وساقيك – بدون أن يترك عضلة واحدة دون أن يلمسها. ثم اهدأ مع مجموعة اليوغا لتمرين ركوب الدراجات في ساحات الصالات المغلقة.

REVOLUTION

إثارة تغيير حقيقي مع FIRE Revolution. لقد صممنا هذا البرنامج شديد الكثافة الذي يستغرق 45 دقيقة لمساعدتك على إشعال حماستك بثلاثة دوافع للحماس. الأول هو التقنيات. سوف تتدرب في Revolution مع قارئ اللياقة البدنية الذكي Miopod الذي يتتبع نبض قلبك وتطوُّر مستواك بدقة. الثاني، لن تجد حصصًا متشابهة على الإطلاق. في كل مرة تستعرض فيها لياقتك البدنية هي تدريب مختلف لإشعال حماسك. وأخيرًا، لن تكون بمفردك أبدًا. محور REVOLUTION هو المجتمع فنحن نشقى ونعرق معًا. فمع هذه المجموعة ما من شكٍ في أنك ستقضي وقتًا رائعًا.

لمزيد من المعلومات عن FIRE Fit Oman يُرجى زيارة https://bit.ly/FIREOman.

لمزيد من المعلومات حول كيفية إمكانية البدء في برنامج FIRE يُرجى زيارةhttps://bit.ly/FIREFitInvest2022.

نبذة عن FIRE Fit

تطمح FIRE Fit لأن تكون العلامة التجارية الأكثر رواجًا في العالم لمتاجر صالات الألعاب الرياضية التي تعدك تدريباتها بإشعال حماسك لكي تتمكن من مواجهة تحديات الحياة بمنتهى الحماس والقوة. يُقدِّم مدربونا الملهمين المشاهير بعضَا من تجارب حصص اللياقة البدنية الأكثر إبداعًا داخل أجواء متجر صالات الألعاب الرياضية في السوق حاليًا، والمصممة لنحت جميع الأجسام ونحتها وتحديد شكلها. هيا عش الحياة معتمدًا على FIRE.

علامة FIRE Fit التجارية مملوكة لمجموعة Evolution Wellness Group، المجموعة الرائدة في آسيا في مجال الصحة والسلامة ومتاحة على رخصتها. للاستفسار على https://firefitgroup.com/invest.

#FIREFit

نبذة عن شركة Horizon LLC

لقد تأسست شركة Horizon LLC عام 1997 وسوف تُكمل 25 عام من النشاط في فبراير 2022. مهمة Horizon LLC هي مواصلة كونها مُجمَّع أصحاب العلامات التجارية في مجال اللياقة البدنية. نحن ملتزمون بتعزيز نمط الحياة الصحي من خلال الأجهزة والبرامج الحديثة والمريحة والأنشطة الممتعة التي تضيف لمجتمعنا قيمة استثنائية فريدة من نوعها.

خلال هذه الفترة تحولت Horizon إلى قوة جبارة في مجال اللياقة البدنية ليس في عُمان وحسب وإنما في جميع دول مجلس التعاون الخليجي لتعمل في سوق غير ناضج بالكلية وذلك منذ تسعينيات القرن العشرين، قادتها إلى 25 عام من النشاط أدت إلى نموها وتوافقها مع المعايير الدولية للمجال أدت إلى أن أظهرت دراسات وأرقام (IHRSA) زيادة في اختراقها للسوق عامًا بعد عامٍ بالإضافة إلى احتمالات النمو على المدى البعيد في كافة القطاعات في عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي.

تعمل شركة Horizon LLC حاليًا في 21 مقر لشركة Horizon ما بين مقر رجالي وآخر نسائي وآخر مختلط و 3 مقرات متاجر Jasmine Boutique فقط للسيدات.

سوف تواصل Horizon LLC خططها التوسعية الجريئة على مدار السنوات الخمس القادمة بمخططات لدخول قطاع سوق الأداء وسوق المتاجر أيضًا، مع استمرار تنية علاماتها التجارية الأصلية Horizon و Jasmine أيضًا. بالإضافة إلى تثبيت مكانتنا كشركة عمان الأولى في مجال الصحة واللياقة البدنية.

#HorizonLLC

نبذة عن مجموعة Evolution Wellness

تأسست مجموعة Evolution Wellness المجموعة الرائدة في آسيا في مجال الصحة واللياقة البدنية عام 2017 برؤية ألا وهي بناء منظومة صحية شاملة. يتجاوز ملفها المتنوع من العلامات التجارية عالية التكامل نطاق عروض اللياقة البدنية من الأجهزة عالية القيمة منخفضة السعر (HVLP) إلى الخدمة الشاملة ومتجر صالات الألعاب الرياضية المميزة، واللياقة الفعلية واللياقة المترابطة والسلامة ونظم برامج إدارةاشتراكات العضوية

تُقدِّم Evolution Wellness بالإضافة إلى نشاطها الرئيسي كمالك ومشغل لأكبر شبكة من نوادي اللياقة البدنية المملوكة لها بالكامل برنامج ترخيص مغري لعلامتها التجارية عالية القيمة منخفضة السعر GoFit، والعلامة التجارية المميزة للمتاجر FIRE Fit وفرص مشاريع مشتركة واستشارات إدارية لعلامتها التجارية في مجال الصحة Fivelements.

لمزيد من المعلومات حول سجل علامات Evolution Wellness التجارية وخدماتها يُرجى زيارةwww.evolutionwellness.com.

#EvolutionWellness

التواصل الإعلامي

لمزيد من المعلومات حول FIRE Fit، Evolution Wellness Group، يُرجى التواصل مع جيلين تان (jill.tan@evolutionwellness.com).