‫+FIFA و Hisense لإشراك الجماهير طوال كأس العالم FIFA قطر 2022™ مع إطلاق “The Hisense Daily Show” العرض اليومي لِـHisense

للاحتفال بالنداء العالمي لكأس العالم FIFA ، سيأخذ العرض منهجًا عالميًا ومحليًا رائدًا في البرمجة، مكملا المباريات والتقارير بمحتوى أصلي من 32 من المبدعين، واحد من كل دولة منافسة.

سيدير العرض فريق من المذيعين ذوي الخبرة بقيادة كارولين دي مورايس (يوروسبورت Eurosport وبي بي سي BBC ) ومايكل ‘تيمبسي’ تيمبس (كوبا90 COPA90 ) وراشيل سترينجر المذيعة السابقة لسلسلة EA Sports FIFA العالمية.

مع استمرار كل حلقة لِـ25 دقيقة، سيستفيد العرض أيضًا من أرشيف + FIFA الشامل، مما يسلط الضوء على بعض أعظم اللحظات التي لا تُنسى من البطولات الماضية؛ كما تتميز بالتحديات الحية والمسجلة مسبقًا التي ستشرك حتى مراقبي كرة القدم غير الرسميين؛ وإعطاء المشاهدين نظرة من الداخل إلى FIFA Fan Park في حديقة البدع في الدوحة.

قالت شارلوت بور، مديرة FIFA للاستراتيجية الرقمية و + FIFA : “تتمحور + FIFA حول خلق تجارب جديدة للجماهير، ومن المؤكد أن برنامج Hisense اليومي سيوفر ذلك. من خلال بثها مباشرة من مهرجان FIFA Fan للمشجعين في الدوحة، والجمع بين المحتوى المحلي والتحليل العالمي، ستخلق رؤية كاملة للمشجعين للبطولة أثناء إشراك وترفيه كل من يشاهدها في المنزل. إنها خطوة مثيرة مغايرة حيث نتفاعل مع الشركات التجارية التابعة لنا بشأن المحتوى الأصلي “.

العرض من تقديم Hisense ، الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022 ، ويواصل علاقة العلامة التجارية طويلة الأمد مع FIFA .

قال أليكس تشو، نائب رئيس مجموعة Hisense ورئيس شركة Hisense International : “نحن في Hisense من عشاق كرة القدم الكبار، ونعلم أن هناك شيئين صحيحين”. “أولاً، لا يستطيع مشجعو كرة القدم الحصول على ما يكفي من كأس العالم FIFA ، ولهذا السبب يسعدنا أن نقدم لعملائنا أفضل وأشمل وأسهل وصول إلى برامج كأس العالم FIFA .

“وثانيًا، يرغب عشاق كرة القدم في الحصول على محتوى فريد بالنسبة لهم ولبلدانهم وفرقهم وثقافتهم. إن وجود منشئي محتوى من جميع أنحاء العالم يساعدوننا في التقاط هذه اللحظات السحرية سيساعد Hisense على تقديم تجربة نهائية لكأس العالم FIFA لمشاهديها “.