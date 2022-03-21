‫Exeed لأول مرة في المملكة العربية السعودية

جده، المملكة العربية السعودية، 21 مارس 2022 /PRNewswire/ — أُقيم مؤخرا حدث معاينة وسائل الإعلام للسيارة Exeed في قاعة حفلات ليلتي في جده، المملكة العربية السعودية، تحت عنوان ” ولدت من أجل المزيد”. حضر الحدث 64 عضوا من وسائل الإعلام الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك الصحفيين والشخصيات المؤثرة من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ومنصات الفيديو الرئيسية، ومن بينهم، محمد الكناني وهاني عمرو ومحمد أورفلي وهاتان عرب، هذا وقد حضروا جميعا ليشهدوا ويشاركوا في رحلة السيارة Exeed ذات العلامة التجارية الفاخرة في سوق الشرق الأوسط.

لاعب جديد في سوق السيارات العالمية الفاخرة، Exceed ، من ناحية، يرث الخبرة المتراكمة منذ قرن من الزمان في صناعة السيارات الأوروبية، ومن ناحية آخرى، يدمج أفضل وأحدث التقنيات الذكية الصينية والذي يعزز العلامة التجارية في تحديها للعلامات التجارية للسيارات الفاخرة التقليدية. إن الطرازين VX و TXL اللذان تم عرضهما في الحدث قد جذبا انتباه الصحفيين المشاركين منذ لحظة الكشف عن السيارات.

نظرا لأن منتجات Exceed الفاخرة الممثلة في الحدث، فإن النموذجين لهما تركيز مختلف تماما. يتميز الموديل VX بمساحة أكبر + المزيد من القوة + المزيد من الجودة مع طول يبلغ حوالي 5 أمتار وقاعدة عجلات تبلغ 3 أمتار مما يخلق مساحة داخلية فسيحة جذابة، إلى جانب محرك TGDI 2.0 ، ذو حقن مباشر للبنزين بشاحن توربيني للقوة على الطريق. تركز TXL علي الجمال + الآمان من خلال شبكة سحب هواء بلا حدود وضوءا حيا مع شعار النجمة والتي ستلبي بكل تاكيد التوقعات المتنوعة للسائقين في جميع انحاء العالم. مع الأخذ في الأعتبار الظروف المشابهة للصحراء في الشرق الأوسط، هذا وقد تم تصميم Exeed خصيصا للمناخات الحارة مع تهوية المقاعد وأنظمة التبريد القوية.

إن حدث المعاينة الإعلامية هو أول ظهور لــ Exeed في المملكة العربية السعودية ومحطته الأولى في سوق الشرق الأوسط. بعد ذلك، تخطط Exeed لمزيد من التوسع في الشرق الأوسط مع دخول السوق والمخطط له بعد ذلك مباشرة في الكويت وقطر.

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