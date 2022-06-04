‫ Enterprise توسع نطاقها العالمي مع مواقع جديدة في جزر العذراء الأمريكية والمغرب وجزر الباهاما

ستقدم الشركة الرائدة عالميًا في مجال تأجير السيارات علاماتها التجارية Enterprise Rent-A-Car و National Car Rental و Alamo Rent A Car في كل سوق جديد

سانت لويس، 3 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Enterprise Holdings ، وهي أكبر شركة لتأجير السيارات في العالم، اليوم عن فروع جديدة في جزر العذراء الأمريكية والمغرب وجزر الباهاما. ستتميز كل من الأسواق الثلاثة الجديدة بخيارات تأجير السيارات من العلامات التجارية Enterprise Rent-A-Car و National Car Rental و Alamo Rent A Car .

في جزر العذراء الأمريكية، تخطط الشركة لفتح مواقع وتقديم الخدمة في الجزر الرئيسية الثلاث سانت توماس وسانت كروا وسانت جون بدءًا من بناء موقع في مطار سيريل إي كينغ في سانت توماس، وهو أكبر مطار دولي في جزر العذراء الأمريكية.

تشمل خطط التوسع في جزر الباهاما موقعا رئيسيا في مطار ليندن بيندلينج الدولي وفرعًا إضافيًا في ناسو. كما سيتم إضافة موقع آخر في مطار جراند باهاما الدولي في فريبورت في وقت لاحق. أما في المغرب، فتشمل الخطط مواقع وسط المدينة في كل من مراكش والدار البيضاء إلى جانب التواجد في المطارات الرئيسية.

قال بيتر سميث، نائب رئيس الفروع العالمية في شركة Enterprise Holdings : “على مدى السنوات العشر الماضية، قمنا بتنفيذ خطة نمو عالمية قوية مصممة لضمان إمكانية وصول عملائنا بشكل أكبر إلى العلامات التجارية التي يعرفونها ويحبونها، بغض النظر عن المكان الذي يسافرون إليه”. “يقدّر أصحاب الامتياز مستوى شركة Enterprise للتميز وقد قاموا بتحويل أعمالنا من خلال مساعدتنا في تنمية بصمة دولية كبيرة. في مكان قريب، أو في جميع أنحاء العالم، توفر لك Enterprise ما تريده “.

من خلال تواجدها في أكثر من 90 دولة وإقليم، توظف Enterprise Holdings أكثر من 75000 من أعضاء الفريق العالمي مع التركيز على أن تصبح أفضل مزود للنقل في العالم من خلال الاستماع إلى توقعات العملاء وتجاوزها. تتعاون الشركة مع مزودين محليين يتمتعون بسمعة طيبة في التميز في خدمة العملاء.

لمزيد من المعلومات حول Enterprise Holdings , قم بزيارة www.enterpriseholdings.com .

نبذة عن Enterprise Holdings

إن Enterprise Holdings شركة رائدة في توفير حلول التنقل، حيث تمتلك وتدير العلامات التجارية Enterprise Rent-A-Car و National Car Rental و Alamo Rent A Car من خلال شبكتها العالمية المتكاملة من الفروع الإقليمية المستقلة . تقدم Enterprise Holdings والشركات التابعة لها خدمات تأجير السيارات على نطاق واسع وخدمة مشاركة السيارات وتأجير الشاحنات وإدارة الأسطول وبيع السيارات بالتجزئة بالإضافة إلى إدارة السفر وخدمات النقل الأخرى، لجعل السفر أسهل وأكثر ملاءمة للعملاء. تدير Enterprise Holdings ، التابعة للقطاع الخاص المملوكة من طرف العائلة تايلور في سانت لويس، أسطولًا متنوعًا يضم أكثر من 1.85 مليون مركبة من خلال شبكة تضم ما يقرب من 10000 موقع للتأجير بالأحياء والمطارات في أكثر من 90 دولة وإقليم.

مصدر الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/557711/Enterprise_ Holdings_Corporate_Brands_ Logo.jpg