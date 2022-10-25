‫Ecomondo: “SwitchMed Connect”، حدث الاقتصاد الدائري للاتحاد الأوروبي، في إيطاليا لأول مرة

SwitchMed في ريميني في الحدث الرئيسي لـ IEG لتعزيز النهج الاقتصادية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط

من 9 إلى 10 نوفمبر 2022، سيجتمع أصحاب المصلحة ورجال الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات السياسية والمالية من 8 دول متوسطية لخلق التآزر وتسريع الابتكارات البيئية والاجتماعية

ركز على الاقتصاد الأزرق مع # EYESONBLUE ، حفل توزيع الجوائز لأكثر المشاريع ابتكارًا في قضايا المياه ومؤتمر أنظمة الأغذية السمكية

ريميني، إيطاليا, 25 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — Ecomondo، مرجع دولي للاقتصاد الدائري. “هذا العام،” يعلن Corrado Peraboni، الرئيس التنفيذي لشركة IEG،”معرض مجموعة المعارض الإيطالية، المقرر في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر في مركز ريميني للمعارض سيستضيفSwitchMed Connect“يومي 9 و 10 حدث رائد يموله الاتحاد الأوروبي مرة كل سنتين يعزز نهج الاقتصاد الدائري في الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، والذي عقد في إيطاليا لأول مرة.”

“للاحتفال بهذه المناسبة”، تضيف أليساندرا أستولفي، مديرة المعرض العالمي، “سيحضر أصحاب المصلحة المتوسطيون الرئيسيون للنظام البيئي الأخضر بأكمله حدثنا الرئيسي في مجال التقنيات الخضراء لتمكين التآزر وتبادل المعرفة وتسريع الابتكارات البيئية والاجتماعية .”

قال إنريكي دي فيلامور، مدير MedWaves ، المسؤول عن تنفيذ الحدث، “نحن ممتنون جدًا لـ Ecomondo لاستضافة حدثنا الرئيسي”، مضيفًا أن “ SwitchMed Connect هي فرصة فريدة لجسر ضفتي البحر الأبيض المتوسط حول الانتقال المطلوب إلى الاقتصاد الدائري في المنطقة”.

SwitchMed ، التي تأسست في عام 2013 من قبل الاتحاد الأوروبي، هو نتيجة التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( UNIDO ) ، و شعبة الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP ) ، و MedWaves مركز النشاط الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط للاستهلاك المستدام. والإنتاج.

سيشهد برنامج “ SwichMed Connect ” جمع الشركات الناشئة الرائدة في البحر الأبيض المتوسط ورجال الأعمال والمشغلين في القطاع والمؤسسات السياسية والمالية في Ecomondo لتعزيز وتسريع الانتقال إلى نماذج الاستهلاك والإنتاج المستدامين في جنوب البحر الأبيض المتوسط. سيشهد اليوم الثاني حفل # EYESONBLUE لمنح جوائز لأفضل 3 رواد أعمال ومشاريعهم الاقتصادية الزرقاء المبتكرة. يتم تنظيم المسابقة بشكل مشترك من قبل المديرية العامة للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع ( DG NEAR ) , ودول الجوار الأوروبي الجنوبية، و SwitchMed البرنامج .

يشتمل البرنامج “ SwitchMed : أنظمة غذائية أسماك مستدامة ودائرية من أجل اقتصاد أزرق في البحر الأبيض المتوسط ” ومؤتمرات حول موضوعات مستعرضة: صناعة المنسوجات والأزياء، والوصول إلى التمويل المستدام، ودوران البلاستيك، والابتكار البيئي المفتوح.

تقويم الأحداث هنا

سيكون Ecomondo 2022 ، الآن في نسخته 25 ورائد في موضوعات الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، أيضًا شريكًا في الجناح المتوسطي الأول في COP27 ، الاجتماع السنوي للدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المقرر ستقام في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

جهات الاتصال بالمكتب الصحفي لمجموعة المعارض الإيطالية:

مدير المكتب الصحفي: ماركو فورسيليني، ‎ ‏ marco.forcellini@iegexpo.it

منسق المكتب الصحفي الدولي: سيلفيا جيورجي، silvia.giorgi@iegexpo.it , ‎ +39-0541-744814