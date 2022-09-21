‫Ecobat تعيّن المدير المالي الجديد

قال ماركوس راندولف، الرئيس التنفيذي لشركة Ecobat : “يتمتع لويد بسجل حافل في استخدام الرؤى المالية لتحويل استراتيجيات الأعمال. نحن محظوظون للغاية لوجوده على رأس العمليات المالية لمنظمتنا حيث نواصل جعل أعمال البطاريات أكثر أمانًا واستدامة”.

يتمتع السيد ماكجواير بأكثر من 15 عامًا من الخبرة متعددة الوظائف بما في ذلك الأدوار كمستشار تحول الأعمال، ومستشار إعادة الهيكلة المالية، ومحاميًا للشركات العامة والخاصة والمقرضين والأطراف غير المضمونة والهيئات الحكومية. في الآونة الأخيرة، عمل كشريك في تمويل الشركات وإعادة الهيكلة في FTI Consulting . قبل ذلك، تدرب السيد ماكغواير مع GSO Capital Partners التابعة لمجموعة Blackstone بعد أن خدم في الخدمة الفعلية في سلاح مشاة البحرية الأمريكية كمحامي قضائي. أثناء وجوده في الجيش، ركز على التقاضي وذهب إلى أفغانستان مع كتيبة مشاة، حيث عمل كمستشار قانوني لضابط القائد في مسائل مثل القانون المالي والتحقيقات وعمليات الاعتقال وقانون الحرب. حاصل على بكالوريوس من جامعة ساوث وسترن، ودكتوراه في القانون من جامعة ساوث كارولينا، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تكساس A&M . وهو عضو في رابطة المحامين في كل من تكساس وكارولينا الجنوبية ومقاطعة كولومبيا ويعمل في المجلس الاستشاري لماجستير في إدارة الأعمال في جامعة تكساس A&M .

ينضم السيد ماكجواير إلى ستة من كبار القادة الآخرين الذين يجلبون عقودًا من الخبرة العالمية والتفاني الذي لا مثيل له لقيادة Ecobat بينما تواصل تحويل تخزين الطاقة. انضم رسميًا إلى الفريق في 19 شتنبر/أيلول 2022 في منصب المدير المالي.

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عن شركة ECOBAT

Ecobat هي أكبر شركة في العالم لإعادة تدوير البطاريات. نقوم بإعادة تدوير ما يقرب من 70 مليون من بطاريات السيارات الرصاصية بالكامل كل عام. منذ ما يقرب من قرن من الزمان، تعمل Ecobat على جعل أعمال البطاريات أكثر أمانًا واستدامة. الآن، نحن مستمرون في ابتكار طرق لتسخير الرصاص والليثيوم والمواد الأخرى التي تدعم الحياة اليومية بشكل أكثر كفاءة. لمزيد من المعلومات حول كيفية تحويل تخزين الطاقة، تفضل بزيارة www.ecobat.com .

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