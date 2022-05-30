‫DIFX تحصل على ترخيصٍ إضافي في الإتحاد الأوروبي

· المنصة تستهدف الحصول على عشرة تراخيص إضافية قبل نهاية 2022

· كانت المنصة سباقة عالميا في إطلاق برنامج الترشيح الذي يسمح بنقل الأصول للمرشحين بعد وفاة المستخدم

· نسبة نمو الأصول تحت الإدارة وصل إلى 10900% خلال ستة أشهر فقط

جورج تاون ، جزر كايمان – 30 مايو / أيار 2022

/PRNewswire/ — حصلت منصة تداول الأصول الرقمية دي آي أف أكس (DIFX) ، التي أطلقت عام 2020، على ترخيصٍ جديدٍ في الاتحاد الأوروبي لتوفير خدمات تداول الأصول الرقمية والحفظ الأمين. وهذا الأمر سيمكّن دي آي أف أكس (DIFX) من توسيع خدماتها عالمياً.

وفي هذا الصدد، علّق الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ DIFX ، جيتو كاتاريا ، قائلاً: “إن هذه الخطوة تتماشى مع مهمة DIFX ، لتصبح واحدة من المنصات الرائدة على مستوى العالم في تداول الأصول الرقمية .” وأضاف: “بالنسبة لنا، هذه الخطوة هي واحدة من الخطوات التي وضعتها DIFX للنمو عالميًا، وتسمح لمختلف المجتمعات في جميع أنحاء العالم من الاستفادة من خدماتها. وهي بالتالي تتكامل مع أهدافنا، التي تركز على تعزيز تبني تقنية البلوكتشين والعملات الرقمية على مستوى العالم، لهذا يسرني الإعلان بأننا تقدمنا للحصول على 6 تراخيص عالمية إضافية وهي قيد التنفيذ .”

وتجمع المنصّة بين الأصول الرقمية والأصول التقليدية في إطار واحد متناسق؛ كما أن هناك العديد من أزواج العملات الرقمية على منصة DIFX Spot Exchange إلى جانب DIFX MT5 ممّا يسمح للمستخدمين بإدارة وتداول أكثر من 700 أصل، بما في ذلك الأسهم الدولية والعملات والسلع، وأكثر من 100 من الأصول الرقمية الآجلة مع الاستدانة .

بالإضافة إلى ذلك، ولمعالجة المشاكل الأمنية داخل القطاع، أقامت “DIFX” تعاوناً مع “فايربلوكس“، وهي شركة تقدّم خدمات الحفظ الأمين في قطاع العملات الرقمية . وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة المنصة في تزويد مستخدميها بمحافظ مؤمنة بالكامل، لحماية أموالهم من الاختراقات والسرقة، بل وحتى الاحتيال الداخلي. بعبارة أخرى، يأتي الحلّ بالاستعانة بسياسة تأمين فريدة تحمي الأصول سواء كانت في مرحلة التخزين أو التحويل .

وبعد هذا الإندماج، نمت منصة تداول الأصول الرقمية “دي آي أف أكس ” (DIFX) بنسبة تزيد عن 10.900% في غضون 6 أشهر من العمل، مما زاد من قيمة الأصول تحت إدارتها من 5 ملايين دولار إلى 550 مليون دولار. ومن المقرر أن تشتمل المنصة على ما يزيد عن 1000 أصل قابل للتداول بين الأسواق التقليدية والرقمية .

وفي شهر مارس/آذار، كشفت المنصّة عن برنامج الترشيح، الذي يجعل إدارة الأصول الرقمية نظاماً سلساً وخالياً من المشاكل، فمن خلال تعيين 5 مرشحين، يصبح بإمكان مستخدمي DIFX نقل أصولهم الرقمية إلى عائلاتهم وأحبائهم في حالات الوفاة.

ومع الدمج المقبل لمنصات DIFX ، سيتمكن المستخدمون من تبادل وتداول هذه الأصول بسلاسة تامة تحت سقف واحد. وسوف تسمح ميزة الأمان الإضافية للمحافظ المؤمنة بالكامل للمستخدمين باستحداث مجموعة متنوعة من الأصول في ظل بيئة آمنة.

“وكجزء من خطتها لتوسيع عملياتها، تهدف “دي آي أف أكس” إلى استصدار ما لا يقل عن 10 تراخيص جديدة بحلول نهاية هذا العام. ونظراً إلى سرعة نموها، تعتقد منصّة التداول أنها تستطيع زيادة قاعدة مستخدميها إلى أكثر من 5 ملايين بحلول نهاية عام 2023″، بحسب جيتو كاتاريا.

حول دي آي أف أكس ( DIFX ):

هي منصة مركزية للتداول عبر الأصول مؤمنة بالكامل، تتيح للمستخدمين التداول بين فئات أصول متعددة تشمل المؤشرات والفوركس والعملات الرقمية والمعادن والسلع وغيرها . تأتي محفظتها الرقمية المؤمنة بالكامل من خلال الشراكة مع “فايربلوكس- Fireblocks “، والتي تعد واحدة من أفضل مؤسسات الحفظ الأمين للأصول الرقمية في العالم بحصة سوقية تزيد عن 30 في المائة. “دي آي أف أكس” تمتلك ممثل رقمي للاستخدام خاص بها يحمل رمز DIFX ؛ متوافق مع شبكتي ERC20 و BEP20 . و تتيح ممثلات DIFX الرقمية للمستخدمين الاستفادة من خصم يصل إلى 25٪ على رسوم التداول عبر منصة DIFX . علاوة على ذلك، توفر المنصة دعمًا متعدد اللغات للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع -7/24، وفرص تعليمية للتداول من خلال أكاديمية دي آي أف أكس، كما تعمل على استراتيجيات الترخيص العالمية لضمان إتاحتها كمنصة تداول للجميع حول العالم. هذا وصنّفت منصّة “دي آي أف أكس- DIFX ” كأكثر منصة موثوقة لتداول الأصول المتعددة لعام 2022″ من قبل معرض كريبتو في إكسبو دبي و”كأفضل منصة جديدة للتداول عام 2021″ من قبل ” Forex Expo and Entrepreneur ” في الشرق الأوسط .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1828689/DIFX_EU.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1766890/DIFX_Logo.jpg