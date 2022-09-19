‫‫Deep Isolation توفر فرصة لتمكين التوسع في الطاقة النووية

بيركلي، كاليفورنيا، 19 سبتمبر، 2022 / PRNewswire / — لا يزال الافتقار إلى حل قابل للتطبيق للتخلص من الوقود المستهلك يشكل عقبة أمام الاهتمام العالمي المتزايد بالطاقة النووية التي تضمن أمن الطاقة وتساعد على تمكين عالم صافي الصفر. تطلق شركة Deep Isolation ، وهي شركة رائدة في مجال الابتكار في حلول التخلص من النفايات النووية، اليوم فرصة للمستثمرين للمشاركة في الحل الوحيد طويل الأجل القابل للتطوير للنفايات النووية.

توفر تقنية التخلص من النفايات المتقدمة من Deep Isolation خيارًا واعدًا لكسر الجمود في التخلص من النفايات النووية، مما يتيح مستقبلًا أكثر يقينًا لمطوري الطاقة النووية الذين يسعون إلى الاستفادة من فرصة ESG هذه.

ومع تزايد نظرة أوروبا والعالم إلى الطاقة النووية باعتبارها ضرورية لمعالجة كل من أمن الطاقة وتغير المناخ، فإن السوق تستعد للتوسع الكبير، كما هو موضح في توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن القدرة النووية ستتضاعف بين عامي 2020 و 2050. ويتبع ذلك اهتمام المستثمرين، حيث يميل مستثمرو التكنولوجيا النظيفة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمناخ بشكل متزايد إلى التقنيات النووية المتقدمة.

ومن أهم العوامل التمكينية للتوسع في استخدام الطاقة النووية التخلص من النفايات النووية. اعتبارًا من 1 يناير 2023، سيطلب من جميع مطوري الطاقة النووية الجدد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بموجب قانون المناخ التكميلي المفوض وضع خطط تشغيلية لحل التخلص من النفايات لتلبية تطلعات تغير المناخ في أوروبا.

“ Deep Isolation تحل مشكلة “ماذا عن النفايات؟”. إن حلهم أنيق وفعال وموزع وما تحتاجه مجتمعات الطاقة النووية بالضبط”، هذا ما قالته فاليري غاردنر، الشريك الإداري لشركة Nucleation Capital . ولحسن الحظ، نتوقع أن تكون متاحة بالسعر المناسب وفي الوقت المناسب للمساعدة في تمكين نمو الجيل التالي من الطاقة النووية”.

حتى الآن، Deep Isolation جمعت 24 مليون دولار، بما في ذلك زيادة بقيمة 21 مليون دولار من الفئة A في عام 2020 بقيادة شركة NAC International، Inc الرائدة في الصناعة النووية. ويوفر هذا الحل مسارًا جديدًا للوصول إلى سوق التخلص من النفايات النووية التي تبلغ قيمتها 667 مليار دولار.

“إن Deep Isolation في وضع جيد لتحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار في أطر زمنية تتماشى مع متطلبات رأس المال المغامر”، هذا ما قالته الرئيس التنفيذي لشركة Deep Isolation والمؤسس المشارك ليز مولر. “لم تصبح الطاقة النووية استثمارًا ذكيًا فحسب، بل أصبحت استثمارًا حاسمًا. ومع تحديد موعد نهائي الآن في أوروبا، نقدم الخيار الوحيد القابل للتطوير والآمن والفعال من حيث التكلفة في الوقت المناسب لمعظم البلدان للوفاء به”.

تشجع الشركة الأطراف المهتمة على تقديم استفسارات الاستثمار بحلول 23 سبتمبر. وستدير عملية تنافسية ستبدأ في 26 سبتمبر. تفضل بزيارة http://www.deepisolation.com لمعرفة المزيد.

نبذة عن Deep Isolation

Deep Isolation هي شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار في حلول التخلص من النفايات النووية. وبفضل شغفها بالإشراف البيئي والإبداع العلمي، يتيح حل الشركة الحاصل على براءة اختراع للتكنولوجيات النووية المتقدمة التسليم العالمي من خلال شراكاتها مع قادة الصناعة بالإضافة إلى خيارات ترخيص الملكية الفكرية المرنة.

للتواصل الصحافي

Zann Aeck

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Deep Isolation, Inc.

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USA

www.deepisolation.com