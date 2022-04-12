‫Dante Labs تعلن عن مشاريع في المحاكاة الحيوية واكتشاف العقاقير، مع إظهار القيمة التنبؤية لمنصة Dante Platform

نيويورك، 11 أبريل 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت شركة Dante Labs، وهي شركة عالمية رائدة في مجال المعلومات الجينومية والطب الدقيق، عن محاكاة حيوية قائمة على الجينوم وحدوث تقدم كبير في برنامجها لاكتشاف العقاقير، مع إظهار قيمة منصة Dante Platform.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Labs “يكون الشغل الشاغل للمرضى عادة بعد التشخيص من خلال السلسلة الجينومية الكاملة مرتبطًا بالعلاجات المتاحة لعلاج حالتهم الطبية. وفي محاولة لعلاج هذه المسألة، قررت Dante Labs إنشاء برنامج للبحث والتطوير خاص باستكشاف العقاقير والاستثمار في ذلك البرنامج. إننا نتبوأ مكانة فريدة لتحقيق حلول طبية أكثر اكتمالاً من السلسلة الجينومية الكاملة والتشخيص عبر اكتشاف العقاقير وتطوير علاجات للمرضى”.

إن نهج Dante المتكامل للبيانات والبرامج والذكاء الاصطناعي قد مكّن الشركة من تطوير منصة للمحاكاة الحيوية استنادًا إلى قاعدة بيانات Dante للجينوم والبيانات الطبية. تتنبأ المنصة بالتغيرات في الفيروسات ويجري استخدامها من جانب Dante لمحاكاة المتحورات المستقبلية لفيروس SARS-CoV2 المسؤول عن COVID-19. تمتلك Dante محفظة براءات اختراع قائمة ترتبط بتقنيتها في مجال mRNA وiRNA وتواصل الاستثمار في براءات اختراع إضافية وتطويرها.

إن مشروع Dante في المحاكاة الحيوية، الذي يستند إلى بيانات السلسلة الجينومية الكاملة، يدعم تطوير علاجات وأدوية، مع توفير نهج أكثر تلبية للاحتياجات الشخصية وأكثر شمولاً لابتكار الأدوية. إن هذا النهج الحاسوبي لتصميم برامج أدوية جديدة يعد ركيزة أساسية لجهود الشركة نحو توفير حلول متكاملة للأشخاص الذين لا تتوفر لهم في الوقت الحالي أي علاجات أو تتوفر لهم علاجات محدودة لعلاج حالاتهم المرضية.

وقد قامت شركة Dante منذ تأسيسها بتمويل برنامج واسع النطاق للبحث والتطوير بهدف إنشاء أول حل متكامل بداية من التشخيص وحتى العلاج مع تركيز قوي على الأمراض النادرة والطموح لنقل النموذج إلى أمراض أخرى، مثل السرطان، في المستقبل القريب. وعلى مدار ربعي العام السابقين، عززت Dante Labs برامجها الدوائية في مجال الأمراض العضلية النادرة والأمراض العصبية النادرة لتشمل المرحلة ما قبل السريرية. وبالإضافة إلى ذلك، دشنت Dante أربع برامج دوائية جديدة من خلال التطوير المشترك مع الشركاء الخارجيين في أمراض كوفيد وعلم الأورام والأمراض التنكسية.

نبذة عن Dante Labs

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر بناءً على السلسلة الجينومية الكاملة والذكاء الاصطناعي. تستخدم الشركة منصتها لتحقيق نتائج أفضل للمرضى من مراحل التشخيص وحتى العلاج من خلال أصولنا تتضمن واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، وبرمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي لتحديد السلسلة الجينومية.

جهة الاتصال:

Laura D’Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com