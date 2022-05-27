‫Dante Labs تسلط الضوء على التطورات الجارية في برنامج تطوير اكتشاف الأدوية الخاص بها، مما يدل على قيمة البيانات الجينومية في اكتشاف الأدوية

– الشركة تعلن عن تغيير علامتها التجارية إلى Dante Genomics لتعكس جهودها العالمية الأوسع نطاقًا –

برنامج Dante لاكتشاف الأدوية

برنامج Dante لاكتشاف الأدوية

نيويورك، 26 مايو 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — تسلط Dante Genomics، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال علم الجينوم والطب الدقيق، الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في برنامج تطوير اكتشاف الأدوية وذلك من خلال ستة أدوية مرشحة حاليًا تعمل عليها الشركة، حيث يتم تطبيق تقنية siRNA و mRNA الخاصة بشركة Dante على الأمراض النادرة والشائعة.

منذ تأسيس الشركة، استثمرت Dante طاقاتها في أحد أقوى برامج البحث والتطوير بهدف إنشاء حلول شاملة بدءًا من التشخيص ووصولًا إلى العلاج. بدأ برنامج الشركة بالتركيز على أحد الأمراض النادرة، وذلك كرد فعل على تشخيص أحد المرضى بمرض نادر لا توجد له طرق للعلاج. تطور العمل داخل Dante عبر عدة مجالات للأمراض مع وجود أربعة برامج دوائية قيد التطوير الداخلي الكامل واثنان منها قيد التطوير المشترك لإنجاز عملية التحقق والشراكة خارجيًا في التجارب السريرية والتسويق.

وفي هذا الصدد يشير أندريا ريبوساتي، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Genomics قائلًا: “يحتاج الطب الشخصي إلى بيانات شخصية، ويظهر تقدمنا على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية وحدها قيمة البيانات الجينومية فيما يتعلق بمجال البحث والاكتشاف الخاص بتطوير الأدوية”. “وأضاف عندما أسسنا شركة Dante Genomics، شعرنا بأن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا تتمثل في تقديم طب مخصص يتجاوز التشخيص بحيث لا يواجه المريض أي تشخيص من دون وجود علاجات فعالة له. هذا هو النهج الشامل الذي يمثل التحدي الأكبر لنا ويحفزنا كشركة لتسريع وتيرة البحث العلمي لإنقاذ المزيد من الأرواح”.

لقد قامت Dante بإحراز تقدم كبير عبر برامجها الدوائية الداخلية المتعلقة بأمراض العضلات النادرة والأمراض العصبية النادرة وصولًا إلى المرحلة ما قبل السريرية. وتتمثل أحدث إضافة إلى عمل برنامج الاكتشاف الخاص بشركة Dante في برنامج علاج أورام قائم على mRNA في مرحلة الاكتشاف الجزيئي الذي يهدف إلى تقوية جهاز المناعة ضد أنواع معينة من السرطانات. بالتعاون مع شركة Protelica الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، تمتلك Dante علاجات لأمراض الجهاز التنفسي وسرطان المبيض، وكلاهما في المرحلة ما قبل السريرية غير التنظيمية.

بدأ تطوير برنامج لقاح mRNA COVID من Dante في أوائل عام 2021 وقد أتم مؤخرًا المرحلة التنظيمية قبل السريرية وأصبح جاهزًا لإجراء الاختبارات الأولى الخاصة به على البشر.

في حين يضيف ماتيا كابولي، كبير المسؤولين العلميين في Dante Genomics قائلًا: “لقد علمتني خلفيتي الأكاديمية قيمة علاجات RNA، كما أن البحث والتطوير الداخلي في Dante يُعلي من تقنية mRNA و siRNA لتسريع الوقت الذي يستغرقه المرضى ليتحول الأمر من مجرد فكرة إلى زيارة العيادة”. “وأضاف تُظهر كل من البيانات والجدول الزمني المتقدم لبرنامج لقاح mRNA نظام RNA عالي الجودة من Dante وإمكانية تكرار هذا النموذج المطبق على علاجات سريرية أخرى.

كما أن الشركة قد أعلنت أيضًا عن تغيير علامتها التجارية إلى Dante Genomics لتعكس جهودها العالمية في المعلومات الجينومية والطب الشخصي بشكل أفضل. يُستمد اسم الشركة، Dante Genomics، من مُركب يجمع بين الإنسانية والعلم. حيث تشير كلمة “Dante” إلى الشاعر الإيطالي الإنساني بينما تشير كلمة “Genomics” إلى العلم القوي الذي يتطور داخل معمل الجينوم. ومنذ تأسيسها، قدمت Dante Genomics لمئات الآلاف من الأشخاص حلولًا جينومية عالية الجودة وبأسعار معقولة لجعل قرارات الرعاية الصحية الخاصة بهم واعية. يمتد نهج الشركة الشامل للطب من التسلسل والتفسير المتنوع وصولًا إلى تطوير اكتشاف الأدوية.

نبذة عن شركة Dante Genomics

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر بناءً على السلسلة الجينومية الكاملة والذكاء الاصطناعي. تستخدم الشركة منصتها لتحقيق نتائج أفضل للمرضى من مراحل التشخيص وحتى العلاج من خلال أصولنا التي تتضمن واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، وبرمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي لتحديد السلسلة الجينومية.

جهة الاتصال:

Laura D’Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com



0671 191 0862 39+

www.dantegenomics.com

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