CoverGo توسع حضورها في الشرق الأوسط باستثمار استراتيجي من نوريا كابيتال

دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية، 21 نوفمبر، 2022 / PRNewswire / — تتوسع CoverGo ، المنصة العالمية الرائدة في مجال مكننة قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث والصحة والحياة، إلى الشرق الأوسط بعد تمويل من الفئة أ بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، مع انضمامالشركة الرأسمالية المغامرة نوريا كابيتال كأحد المستثمرين الاستراتيجيين.

اعتمد عدد متزايد من شركات التأمين على الممتلكات والحوادث وشركات التأمين الصحي والتأمين على الحياة بما فيهم شركات التأمين الرقمية والناشئة في جميع أنحاء العالم CoverGo لبناء وإطلاق جميع أنواع منتجات التأمين في غضون أيام، وتطوير توزيع متعدد القنوات ورقمنة إدارة السياسات والمطالبات. يشمل عملاء CoverGo أكسا وبوبا و MSIG (MS & AD ) و Dai-ichi Life وبنك دي بي إس وبنك الصين المجموعة للتأمين وغيرها الكثير.

وقد رسخت “ CoverGo ” مؤخرًا حضورها في مركز دبي المالي العالمي ( DIFC ) وأصبحت جزءًا من DIFC FinTech Hive في مركز دبي المالي العالمي، أكبر مسرع للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يقود توسع CoverGo في الشرق الأوسط المدير الإقليمي المعين حديثًا جورج مجدلاني . جورج هو مسؤول تنفيذي كبير يتمتع بأكثر من ١٨ عامًا في مجال التحول الرقمي للتأمين والابتكار في مجال التأمين الصحي.

“توفر منصة الجيل التالي من CoverGo بدون رمز لشركات التأمين سرعة لا تضاهى في السوق وتوفير التكاليف مع زيادة الكفاءة عبر سلسلة القيمة بأكملها. وتتمتع “ CoverGo ” بموقع فريد يمكنها من أن تصبح الشركة الرائدة في سوق منصات التأمين، لا سيما التأمين الصحي في الشرق الأوسط، ومساعدة الشركات على تسريع تحولها الرقمي من دون الحاجة لإستثمار كبير مادياً وزمنياً “. “نحن متحمسون لدعم CoverGo في رحلة نموها وتوسعها في سوق الشرق الأوسط وكذلك السوق الأفريقية.”

“تدرك شركات التأمين في الشرق الأوسط الآن أكثر من أي وقت مضى أن تطوير تكنولوجيا المعلومات المخصصة بطيء للغاية ومكلف في حين أن الأنظمة القديمة الغير مرنة لا يمكنها تلبية احتياجات العملاء المتغيرة ومتطلبات المنتجات التأمينية المبتكرة. ونتيجة لذلك، شهدنا طلبا متزايدًا بسرعة على CoverGo كمنصة بدون رمز قابلة للتكوين حقًا، “قال توماس هولوب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CoverGo . ومن شأن الاستثمار الاستراتيجي من نوريا كابيتال أن يسهم في تسريع نمو ‘ CoverGo ‘ في الشرق الأوسط وتوفير علاقات مع الشركاء الرئيسيين وشركات التأمين في المنطقة”.

وقال جورج مجدلاني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تعد منصة التأمين التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات بدون رمز من CoverGo مناسبة تماما للقيمين في مجال التأمين في الشرق الأوسط الذين يتطلعون إلى إطلاق منتجات مبتكرة جديدة وإدارتها بكفاءة وتمكين التوزيع الرقمي السلس “.

نبذة عن نوريا كابيتال

نوريا هو صندوق رأس المال الاستثماري الذي يعمل مع الشركات الناشئة Insurtech خلال مراحل نموها وتوسعها. تتمثل مهمة الصندوق في جلب الابتكار إلى صناعة التأمين في الشرق الأوسط وأفريقيا. لمعرفة المزيد يرجى زيارة http://www.noriacapital.co .

عن مجموعة CoverGo

CoverGo هي منصة التأمين العالمية الرائدة بدون رمز للممتلكات والحوادث والصحة والحياة، مما يمكن شركات التأمين من التحول رقمياً بأكثر الطرق مرونة وقابلية للتطوير وفعالية من حيث التكلفة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://covergo.com .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1949671/George_ Majdalani_Rakan_Abunayyan_ Tomas_Holub.jpg