‫ CoverGo تجمع 15 مليون دولار من الفئة A لتوسيع نطاق التبني العالمي كمنصة تأمين رائدة بدون رمز

تسلط السلسلة A من CoverGo الضوء على النمو السريع للشركة ونجاحها، حيث زادت إيرادات البرامج السنوية المتكررة بأكثر من 10 أضعاف منذ يناير 2021.

نيويورك وهونغ كونغ، 16 مايو 2022 /‏ ‎ ‏‏ PRNewswire ‏‏/ — CoverGo منصة التأمين بدون رمز SAAS العالمية الرائدة، أعلنت اليوم أنها حصلت على تمويل من الفئة A بقيمة 15 مليون دولار بقيادة شركة SemperVirens VC التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها بمشاركة شركات رأس المال الاستثماري الأمريكية SixThirty و Tribeca Early Stage Partners و Fresco Capital . ومن بين المستثمرين الاستراتيجيين مجموعة التأمين الأفريقية القديمة المتبادلة، ومجموعة التأمين آسيا المالية القابضة التي تتخذ من آسيا مقرًا لها، وشركة أمريكان إكس إن وورلدوايد للتأمين (جزء من مجموعة هينر)، وصندوق التأمين نوريا كابيتال في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما شارك مستثمرو تكنولوجيا التأمين الحاليون في الجولة التي اكتتبوا فيها بشكل مفرط.

كما سيشغل كاريبو هونيغ، الشريك العام لشركة SemperVirens ، المعروف أيضًا باسم الأب الروحي لشركة Insurtech ومؤسس أكبر مؤتمر Insuretech Connect في العالم، مقعدًا مراقبًا في مجلس الإدارة كجزء من الاستثمار.

اعتمد عدد متزايد من شركات P&C وشركات التأمين الصحي والتأمين على الحياة وشركات تكنولوجيا التأمين الناشئة منصة CoverGo لبناء وإطلاق جميع أنواع منتجات التأمين في غضون أيام، وتطوير التوزيع متعدد القنوات، وتبسيط إدارة السياسة وأتمتة عمليات المطالبات. ونتيجة لذلك، نمت إيرادات CoverGo السنوية المتكررة بأكثر من 10 أضعاف منذ يناير 2021.

تعمل CoverGo بالفعل مع شركات التأمين الكبرى مثل AXA و MSIG (MS&AD Insurance Group) و Dai-ichi Life و Bank of China Group Insurance ، وشركاء التسليم مثل Deloitte و Accenture و IBM و Synpulse في آسيا والولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وغيرها من الأسواق في جميع أنحاء العالم. سيساعد الاستثمار الجديد على تسريع التوسع الدولي لشركة CoverGo ، وتطوير شبكة الشركاء مع الشركات الاستشارية وتنمية فرق المبيعات والهندسة في الولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ لتلبية الطلب المتزايد على منصة CoverGo .

قال كاريبو هونيغ: “لا يوجد سوى عدد قليل من التقنيات التي تقوم بتحويل صناعة التأمين بشكل كبير، ومن الواضح أن الشركة التي بدون رمز في القائمة القصيرة”. “مع ميل شركات الطيران إلى تمكين الابتكار، فإن CoverGo في وضع فريد يمكنها من تسريع تحولها الرقمي وتعزيز الكفاءة عبر سلسلة قيمة التأمين. توفر منصة الجيل التالي من CoverGo لشركات النقل مزيجًا لا يهزم من السرعة إلى السوق، وتوفير التكاليف، والأمن لتحقيق النجاح الآن وفي المستقبل. نحن متحمسون لدعم CoverGo في رحلة نموها وتوسعها في سوق الولايات المتحدة.

“تدرك شركات التأمين الآن أكثر من أي وقت مضى أن تطوير تكنولوجيا المعلومات المخصصة بطيء للغاية ومكلف في حين أن حزم البرامج الجاهزة لا يمكنها تلبية متطلبات المنتجات المتغيرة واحتياجات العملاء. قال توماس هولوب، الرئيس التنفيذي ومؤسس CoverGo : “هذا هو السبب في أننا نرى طلبًا متزايدًا بسرعة في جميع أنحاء العالم على منصة بدون رمز القابلة للتكوين بحق مما يسمح للشركات بأن تكون رشيقة وتبقى ذات صلة في العالم المتغير”. وسيساعد التمويل الجديد والمزيج الفريد من مستثمري التأمين الاستراتيجيين على تسريع اعتماد CoverGo من قبل شركات التأمين على مستوى العالم”.

تعرف على المزيد حول سبب اختيار شركات التأمين ل CoverGo في covergo.com .

عن مجموعة CoverGo

طورت CoverGo أول منصة تأمين جاهزة ومعيارية وبدون رمز في صناعة التأمين مدعومة بأكثر من 500 واجهة برمجة تطبيقات تأمين مفتوحة تمكن شركات التأمين من التحول رقميًا بأكثر الطرق مرونة وقابلية للتطوير وفعالية من حيث التكلفة. تستخدم شركات P&C والتأمين الصحي والتأمين على الحياة CoverGo لبناء وإطلاق جميع أنواع منتجات التأمين في غضون أيام، وتطوير التوزيع متعدد القنوات، وتبسيط مسؤول السياسة وتشغيل عمليات المطالبات بشكل آلي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://covergo.com .

نبذة عن SemperVirens VC

SemperVirens هي شركة استثمارية رائدة مقرها الولايات المتحدة تعتمد على النظام البيئي وتركز على الشركات في أسواق القوى العاملة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية. تمتلك الشركة شبكة من المديرين التنفيذيين ومحللي الصناعة وشركاء التوزيع الذين يعملون كمنصة خاصة للوصول إلى الشركات الواعدة وتحليلها وتضخيمها في قطاعاتها المستهدفة.

للتواصل الإعلامي:

جوليان هاوس

الريد الإلكتروني: hello@covergo.com