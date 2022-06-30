‫COINEX تقيم شراكة مع RLWC2021

تأسست CoinEx في عام 2017، وهي بورصة عالمية احترافية للعملات المشفرة. مكرسة ل “جعل تداول التشفير أسهل”، توفر CoinEx خدمة آمنة للغاية ومستقرة وفعالة لمستخدميها العالميين البالغ عددهم ثلاثة ملايين.

إنها المرة الأولى التي يكون فيها كأس العالم في وضع يسمح له بمتابعة الرياضات الأخرى في وجود شركة عملات مشفرة كشريك، وتتشرف Coinex بالحصول على فرصة لإقامة شراكة مع RLWC2021 .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة CoinEx السيد Haipo Yang : “لدينا إعجاب حقيقي بما تمثله RLWC2021 . ومن المقرر أن تقود البطولة وسيلة للوصول إلى جماهير جديدة لهذه الرياضة، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من ذلك من خلال شراكتنا.

وسيكون هذا أول نشاط رعاية رئيسي نقوم به، ونحن نتطلع إلى العمل معًا لإنجاحه لكلا الطرفين”.

وقال جون داتون، الرئيس التنفيذي لشركة RLWC2021 : “لقد أثبتت شركاترالـ Crypto نفسها مؤخرًا في سوق الرعاية الرياضية ويسرني أننا تمكنا من تقديم هذا القطاع المبتكر إلى كأس العالم لدوري الرجبي.

“ CoinEx هي شركة عالمية، وتركز منصة التداول الخاصة بها على أن تكون آمنة ومستقرة ومهنية ومتوافقة بما يتماشى مع قيمة RLWC2021 للأصالة . نحن متحمسون لإضافة CoinEx إلى قائمة شركائنا ونتطلع إلى العمل معًا في هذه الشراكة.”

ومن المقرر أن تقام بطولة RLWC2021 في الفترة من 15 أكتوبر إلى 19 نوفمبر 2022، وستكون المرة الأولى التي تضم فيها RLWC منافسات الرجال والنساء والكراسي المتحركة ضمن بطولة واحدة.

لمعرفة المزيد عن كأس العالم لدوري الرجبي 2021 برعاية CoinEx ، تفضل بزيارة:

https://www.rlwc2021.com/

ملاحظات للمحرر:

نبذة عن Coin E x

تأسست CoinEx في ديسمبر 2017، وهي بورصة عالمية احترافية للعملات المشفرة. و CoinEx مكرسة ل “جعل تداول التشفير أسهل”، فهي تخدم أكثر من 3 ملايين مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

منذ تأسيسها، حافظت CoinEx ، مع مهمة “ Via Bitcoin ، مما يجعل العالم مكانًا أفضل”، دائمًا على سجل “0 حادث” واستمرت في تقديم خدمات مستقرة وآمنة. حاليا، تدعم CoinEx 16 لغة، وتقدم أكثر من 500 خدمة رمزية من الدرجة الأولى، وتلبي احتياجات المستخدم من Spot و Margin و Futures و AMM والخدمات المالية وإدارة الأصول. كما يتوسع النظام البيئي ل CoinEx blockchain ، بما في ذلك ViaWallet و CoinEx Smart Chain و OneSwap و CoinEx Charity .

الموقع الإلكتروني الرسمي https://www.coinex.com

نبذة عن كأس العالم لدوري الرجبي 2021

كأس العالم لدوري الرجبي هو الحدث الرئيسي الذروة لدوري الرجبي، الذي يتم التنافس عليه عالميًا كل أربع سنوات. ستكون RLWC2021 لحظة فارقة في تاريخ البطولة مع تنظيم مسابقات الرجال والنساء والكراسي المتحركة معًا لأول مرة.

وستقام البطولات الثلاث في 21 موقعًا في جميع أنحاء إنجلترا. وستتنافس في مسابقتي السيدات والكراسي المتحركة مجموعتان من أربعة فرق، في حين ستشهد بطولة الرجال تنافس 16 فريقًا عبر أربع مجموعات.

سيكون RLWC2021 الحدث الأكثر وضوحًا في دوري الرجبي في التاريخ مع جميع المباريات ال 61 في مسابقات الرجال والنساء والكراسي المتحركة التي يتم بثها مباشرة على بي بي سي.

للحصول على التفاصيل الكاملة للتذاكر، يرجى زيارة rlwc2021.com/tickets